Sulík podozrieva Klusa, že za hlasovanie s koalíciou dostane „teplé miesto v Bruseli“

Klus podľa jeho slov najprv pomohol spolu s liberálmi zabrániť tomu, aby v parlamente prešiel návrh Sme rodina na zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre lyžiarske vleky, lanovky a akvaparky od začiatku budúceho roka do konca apríla budúceho roka z 20 na 10 percent. Sulík upresnil, že návrh neprešiel presne o jeden hlas, za čo sa Klusovi podľa svojich slov osobne poďakoval.

Čítajte viac Začiatok konca Richarda Sulíka?

O niekoľko minút neskôr pri hlasovaní o zmenách pravidiel v druhom pilieri dôchodkového sporenia sa už Martin Klus prezentoval. „Ja nerozumiem, ako môže človek, ktorý dlhé roky spolupracuje so stranou, pre ktorú sú vyššie dane červenou čiarou a je s tým evidentne stotožnený, zrazu a vedome svojím hlasom prispeje k tomu, aby parlament bol uznášaniaschopný, pretože bez jeho hlasu by nebol. Umožnil, aby následne prešlo zdaňovanie dôchodkov,“ povedal Sulík. Dodal, že pre neho osobne je to veľké sklamanie a od Klusa to nečakal. „Mám podozrenie, že za tým bude aj nejaký druh volebnej korupcie, napríklad nejaké teplé miesto v Bruseli. Ukáže nám to čas,“ vyhlásil Sulík.

Strana SaS nesúhlasí so zdanením úspor v druhom dôchodkovom pilieri pri jednorazovom výbere. Je to prvýkrát v histórii druhého piliera, že sa úspory sporiteľov budú zdaňovať. „Keď si niekto nasporil viac, ako je stanovené, tak tú sumu navyše si môže vybrať jednorazovým výberom. Keď sa tieto peniaze nezdaňujú po mesiacoch, nie je dôvod to zdaňovať, keď si to niekto vyberie ako celok,“ skonštatoval Sulík.