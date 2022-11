Oroschove slová vyháňajú ľudí z cirkvi. Otvorili sa aj otázky jej odluky od štátu

Arcibiskup Stanislav Zvolenský na omši venovanej obetiam tragédie na Zámockej ulici a piatim obetiam dopravnej nehody na Zochovej ani raz nespomenul sexuálnu orientáciu Matúša a Juraja.

Katolícka cirkev sa vo svojich stanoviskách po útoku vyjadrovala zmierlivo. Predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober čin odsúdil a s ním aj akékoľvek prejavy neznášanlivosti. Hovoril o smrti dvoch nevinných ľudí.

Naopak, internet zaplavili výroky kňazov, ktorí sa otázke sexuality nevyhýbajú. Spájajú ju so satanom, s ťažkým hriechom a s hanbou. Z najvyššie postavených cirkevných hodnostárov najďalej zašiel rímskokatolícky arcibiskup Trnavskej arcidiecézy Ján Orosch. Ten poslal kňazom interný obežník, v ktorom pochybuje, či obete útoku na Zámockej boli nevinné. Orosch sa v obežníku adresovanom kňazom Trnavskej arcidiecézy pýtal, či návštevníci podniku Tepláreň „sú naozaj všetci nevinní", ako často tam bola kontrola osôb mladších ako osemnásť rokov a koľkokrát bola v Teplárni protidrogová razia.

Niektorí veriaci po Oroschovom vyjadrení hľadajú návod, ako odísť z cirkvi. Od minulého piatku využilo formulár na vystúpenie z cirkvi viac ako 160 ľudí z rímskokatolíckej cirkvi. Oroschove slová otvorili aj otázku financovania cirkvi a jej odluky od štátu.

Na Slovensku nechápu pápeža

Pred necelým mesiacom devätnásťročný útočník zavraždil dvoch LGBTI+ ľudí pred podnikom Tepláreň v Bratislave. Svoj čin obhajoval v odpornom manifeste a ani v momente po vraždách sa netajil tým, že bol motivovaný nenávisťou voči queer ľuďom. Orosch na svoju obhajobu dodal, že obežník bol prísne interný, sľúbil, že ho preformuluje, a dodal, že „všetci sme hriešni“.

Podľa katolíckeho kňaza v Borinke, teológa Karola Moravčíka vyšší predstavitelia cirkvi na Slovensku za ostatných 30 rokov vnímali narastajúcu sekularizáciu spoločnosti tak, že sa treba brániť liberalizačným trendom, ale málo si kládli otázku, ako v aktuálnych podmienkach prezentovať a realizovať vlastné posolstvo.

„Cirkev by sa nemala prispôsobovať móde alebo aktuálnej, často primitívnej, politickej agende, ale musí byť prítomná v realite. Nedá sa povedať, že súčasný pápež František je nekritický k dnešnej podobe sveta, ale úlohu cirkvi vidí najmä v službe zraneným, chudobným, hľadajúcim zmysel života,“ zdôraznil. Vážnou vecou podľa neho je, že viacerí kňazi na Slovensku súčasného pápeža nechápu a ani nemajú na to, aby jeho podnety spracovali.

Nenávisť k LGBTI+ komunite začala podľa sociológa Michala Vašečku pred viac ako desiatimi rokmi prichádzať aj na prvý pohľad z neočakávaných strán. „Odporúčam sa spätne pozrieť na pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska z 1. decembra 2013, ktorý sa volal Kultúra smrti. Keď si to človek prečíta, všimne si, že ten príbeh sa začína už tam,“ priblížil Vašečka pre denník Pravda. V tej chvíli podľa neho prišlo k otráveniu spoločenskej diskusie. „Rozprávame sa v súčasnosti zväčša o fašistoch, ale zabúda sa, že proti LGBTI+ komunite štvú veľmi konkrétni kňazi v konkrétnych mestách a dedinách. Ich kázne sú nielen veľmi dehonestujúce, ale aj nenávistné. O tom sa hovorí málo,“ dodal.

Nenávistné kázne

Vražda dvoch mladých ľudí podľa rímskokatolíckeho kňaza Jaroslava Klíča z Hertníka pri Bardejove vyvolala „prudké až nenávistné reakcie voči kresťanom a konzervatívcom“. Zároveň sa podľa jeho slov táto udalosť dá zneužiť na šírenie „propagandy LGBTI+“. Klíč patrí k ultrakonzer­vatívnej vetve ako arcibiskup Orosch. V minulosti sa preslávil obdobne kontroverznými kázňami.

„Prečo by títo ľudia nemali mať práva? Pretože je to proti Božiemu poriadku, pretože je to narušenie ľudskej spoločnosti. Tak ako Amerika zamoruje terorizmom, spôsobom života, nemorálnosťou, úpadkom, a to prichádza sem,“ hovoril kňaz.

Kresťanstvo, konzervativizmus podľa neho nesúhlasia s ideologickými požiadavkami LGBTI+ komunity, ale nevyzývajú na nenávisť ani na terorizmus. "Musíme byť obozretní, pretože politici a aktivisti presadzujú gender ideológiu vycítili príležitosť a budú sa snažiť z tragickej vraždy vyťažiť čo najviac,“ varoval. „Za tým všetkým je skryté čo? Snaha meniť definíciu manželstva v ústave, a to je bezprecedentný krok. Nemôžeme zostať hluchí a slepí, pretože tu ide o našu budúcnosť,“ tvrdil. Kňaz Klíč vysvetľoval, že on nechce mať problémy, nechce mať nepriateľa, ale má ho. "Kresťan, ktorý sa snaží byť tolerantný voči zlu, morálnym zvrátenostiam, nepravde, lži, on nie je kresťan… Usvedčuj, karhaj, povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou,“ vyzval veriacich.

Slovenský kňaz a spisovateľ Karol Lovaš pri takýchto slovách zdôraznil, že úlohou cirkvi je stáť pri človeku. „Zvlášť pri tom, ktorý má problémy, je odstrkovaný, ostrakizovaný. Boh je vždy na strane ľudí, ktorí majú problémy. Ktorým sa ubližuje. Bez ohľadu na to, či sú v práve, alebo nie. To je až druhotná vec. Boh vidí jediného človeka. Toho, ktorého miluje,“ upozornil Lováš.

Dodáva, že kázeň nemá byť a nesmie byť bojiskom ani miestom, kde sa vyrovnávajú účty s kýmkoľvek. „Je to príležitosť pohladiť. Povzbudiť. Objať človeka zbitého životom, ktorý si našiel čas pre Boha,“ spresnil. Na nenávistné kázne reagoval, že v dnešnej dobe má človek tú výhodu, že ich môže nepočúvať. „Boh používa dve základné metódy práce. Sú nimi prijatie a inšpirácia. Budeme úspešní, keď si ich tiež osvojíme,“ dodal.

Odluka cirkvi od štátu

Súčasný systém finančnej podpory cirkvi je výsledkom vzájomného dialógu medzi štátom a cirkvami. Zákon, ktorý je platný od 1. januára 2020, je založený na pevne stanovenom spôsobe výpočtu príspevku, pričom jedným z faktorov je aj počet veriacich cirkví.

Riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher pripomenul, že v poslednom sčítaní obyvateľov dramaticky poklesol počet ľudí hlásiacich sa ku katolíckej cirkvi. „A to je, samozrejme, len na deklaratívnej úrovni. Reálne číslo bude ešte podstatne nižšie. Dozvedeli by sme sa ho vtedy, ak by si cirkev veriaci financovali sami, tak ako si financujú iné organizácie alebo spolky ich členovia a členky,“ upozornil.

Zdôraznil, že katolícka cirkev je na Slovensku financovaná z peňazí všetkých daňových poplatníkov vrátane LGBT+ ľudí. „Zároveň však odmieta akúkoľvek demokratickú kontrolu a dožaduje sa nezávislosti. Tieto dve veci však nie sú zlučiteľné a z toho vyplýva aj chaos v chápaní toho, čo je a čo nie je úloha cirkvi,“ ozrejmil Weisenbacher. Vedenie cirkvi podľa neho nemôže tvrdiť, že vyjadrenia arcibiskupa sú vnútornou záležitosťou cirkvi a zároveň vyžadovať od štátu obrovské finančné sumy na svoju prevádzku.

„Odluka cirkvi od štátu je poslednou nesplnenou požiadavkou revolúcie z roku 1989, teda tento krok mešká viac než 30 rokov,“ upozornil. Dodal, že „takzvané Vatikánske zmluvy, ktoré schválila vláda Mikuláša Dzurindu, sú pre Slovensko mimoriadne nevýhodné a obsahujú viacero problematických častí“. Je podľa neho odsúdeniahodné, ak sa sloboda vierovyznania zneužíva na šírenie nenávisti a dezinformácií. „LGBTI+ menšina má ako každá iná menšina svoje práva, pretože všetci ľudia sú si rovní pred zákonom. To nie je ,agenda‘ , ale prirodzená emancipácia dlhodobo utláčanej menšiny,“ spresnil Weisenbacher.

Bývalý predseda SNR a dlhoročný poslanec Národnej rady František Mikloško v podcaste portálu aktuality.sk priblížil, že sám požiadavku o odluke cirkvi od štátu písal a na námestí aj čítal. Povedal, že sa to dnes interpretuje inak. Skonštatoval, že išlo o samostatnosť inštitúcie najmä pri menovaní biskupov a umiestňovaní kňazov a zďaleka nie o financovanie, ktoré zaviedol cisár. Odluka cirkvi od štátu ako požiadavka ‚novembra 89‘ bola podľa neho naplnená už v roku 1990 zákonom, ktoré znemožnil štátu zasahovanie do cirkevných záležitosti.