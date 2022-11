Kňaz Moravčík: Nerozumné vyjadrenia kňazov spôsobujú pocit hanby

Priznáva však obavu, že cirkev a jej poslanie oslabujú najčastejšie nevhodné, nepripravené a niekedy necitlivé vyjadrenia kňazov, s ktorými sa ľudia môžu stretnúť pri bežnom kontakte na farských úradoch a keď počúvajú kázne v kostoloch či na pohreboch. Cielene šírená nenávisť je podľa neho horšia ako šírenie hlúpostí.

Aká je dnešná úloha cirkvi? Ako na ňu vplývajú nenávistné výroky kňazov či biskupov?

Úlohou cirkvi je hlásať evanjelium čiže radostné posolstvo pre život ľudí. Tak nazval pápež František aj programový dokument pre cirkev 21. storočia: Radosť evanjelia. Zaiste, nemyslí sa lacná radosť, ale plnohodnotný život, o ktorý musíme aj bojovať. Takže k úlohe cirkvi niekedy patria aj polemiky a konfrontácie, či už tým myslíme zápas človeka o zvládnutie vlastného života, alebo zápas o podobu a smerovanie spoločnosti. Spomínate, že od vrážd na Zámockej ulici ľudia zaznamenali nenávistné kázne rímskokatolíckych kňazov. Zo svojho prostredia v Bratislave a okolí neviem o nenávistných kázňach. Ak myslíte vyjadrenia arcibiskupa Oroscha v jeho obežníku pre kňazov, azda sa to nepatrí označovať za nenávistnú reč, ale za reč nevhodnú a nemúdru.

Ako jednotlivé vyjadrenia kňazov oslabujú inštitút cirkvi?

Cirkev nie je len inštitúcia, cirkev sú najmä vzťahy, príslušnosť k určitej tradícii a snaha o aktualizáciu viery a evanjelia v prepojení s mnohými ľuďmi. Ale cirkev zaiste má aj svojich úradných predstaviteľov a organizované vzťahy. Obávam sa, že cirkev a jej poslanie oslabujú najčastejšie nevhodné, nepripravené a niekedy necitlivé vyjadrenia kňazov, s ktorými sa ľudia môžu stretnúť pri bežnom kontakte na farských úradoch a keď počúvajú kázne v kostoloch či na pohreboch. Najčastejšie počúvam sťažnosti na nepochopenie a sklamanie pri takýchto „obyčajných“ príležitostiach. Ak má niekto takéto skúsenosti dlhodobo, môže to, samozrejme, oslabiť jeho väzbu na cirkev alebo otriasť aj jeho vierou. Ak sa vyskytnú nejaké nenávistné alebo jednoducho nerozumné vyjadrenia kňazov ako reakcie na niektoré udalosti v spoločnosti, v ich úzkom prostredí môžu zožať aj určitú podporu, ale celkovo spôsobia pocit odporu u necirkevných ľudí a pocit hanby u viacerých členov cirkvi.

V kázňach sa po teroristickom čine na Zámockej ulici spomínajú útoky na kresťanov a presadzovanie LGBTI+ agendy. Pochopili kňazi, čo sa stalo? Je toto úloha cirkvi?

V médiách som zachytil, že niektorí ľudia pripísali podiel na teroristickom čine aj konzervatívnym kresťanom a slovenskej cirkvi všeobecne. Viacerých členov cirkvi sa to dotklo a mohli to brať ako cielené urážky. Či je vhodné na to reagovať na kázni v kostole, je iná otázka. Čo sa týka agendy LGBTI+, je to dlhodobá téma a úlohou cirkvi je zaoberať sa všetkým, čo sa týka ľudí. Opäť je ďalšia otázka, ako sa má cirkev touto agendou zaoberať, a to filozoficky, teologicky, psychologicky i politicky. V zásade platí, že ľuďom, ktorí sa k tejto téme vyjadrujú na verejnosti, či už sú to vyšší cirkevní predstavitelia, alebo aktivisti, chýba širší rozhľad a občas aj diplomacia.

V posledných rokoch cirkev zaznamenala úbytok veriacich. Môžu podľa vás za to aj obdobné stredoveké vyjadrenia?

Priamo by som jednotlivým vyjadreniam neprikladal až taký význam. Problém vidím viac v tom, ak majú ľudia dlhodobo skúsenosť s kňazmi, ktorí sa k nim správajú byrokraticky, necitlivo a vystupujú nekompetentne. Naši vyšší cirkevní predstavitelia a pracovníci v tzv. katolíckych médiách si asi neuvedomujú, že aj veľmi veľa verných katolíkov si myslí, že slovenské katolícke médiá sú slabé, že nedokážu osloviť širšiu spoločnosť a že zastupujú len veľmi malú názorovú skupinu medzi katolíkmi. Nerád používam pre kresťanov označenie konzervatívny alebo liberálny. Aj súčasný pápež je predsa v istom zmysle konzervatívny človek. Problém je, ak je niekto tvrdý a uzavretý a nechce vidieť, že je nevzdelaný i nechápavý.

Majú v dnešnej spoločnosti priestor nenávistné kázne?

Nenávisť nesmie byť. Osobne nepoznám takých kňazov alebo kostoly, kde by sa kázalo s nenávisťou. V Bratislave a okolí som sa nedopočul ani o nejakých bojovných či burcujúcich rečiach. Kázne majú byť vysvetľujúce a motivujúce. To znesie aj trochu zápalu za vec. Ale cielene šírená nenávisť – to by bolo horšie ako šírenie hlúpostí.

Prečo sú niektorí kňazi či biskupi pápežskejší ako pápež?

Na Slovensku sa hovorí „pánboh vysoko a pápež ďaleko“. Časť kňazov žije a pracuje uzavreto, v izolácii, ich teologická, filozofická či kultúrna vzdelanosť je otázna. Celkovo si myslím, že vyšší predstavitelia cirkvi na Slovensku za ostatných 30 rokov vnímali narastajúcu sekularizáciu spoločnosti tak, že sa treba brániť liberalizačným trendom, ale málo si kládli otázku, ako v aktuálnych podmienkach prezentovať a realizovať vlastné posolstvo. Cirkev by sa nemala prispôsobovať móde alebo aktuálnej, často primitívnej, politickej agende, ale musí byť prítomná v realite. Nedá sa povedať, že súčasný pápež František je nekritický k dnešnej podobe sveta, ale úlohu cirkvi vidí najmä v službe zraneným, chudobným, hľadajúcim zmysel života. Vážnou vecou je, že viacerí kňazi na Slovensku súčasného pápeža nechápu a ani nemajú na to, aby jeho podnety spracovali.