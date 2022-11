Drahovský: Automatické zhabanie vozidla je nedomyslené

O návrhu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) na zavedenie bodového systému ste povedali, že ho na Slovensku nepotrebujeme­. Prečo?

Bodový systém ako taký nie je ani dobrý, ani zlý. Závisí od nastavenia detailov. Keď porovnáme bodové systémy v jednotlivých krajinách, vidíme, že niektoré sú nastavené lepšie a niektoré horšie. Preto je dobré vopred vedieť všetky detaily a súvislosti.

Myslíte si, že potrebujeme nejakú zmenu, že potrebujeme bodový systém?

Momentálne máme nastavený systém tak, že každý priestupok sa zapisuje do karty vodiča. Ak vodič spraví nový priestupok, prehodnocujú sa aj tie predchádzajúce. Ak tam za ostatných 12 mesiacov sú tri závažné, tak vodič prichádza o vodičský preukaz a musí ísť na školenie a preskúšanie. Takže náš systém je v súčasnosti oveľa prísnejší ako ten český bodový.

Aké úskalia má český systém bodov?

Len čo sa začali pripisovať body za objektívnu zodpovednosť, podobne ako v Nemecku, vnikol čierny trh s bodmi. Lebo pokiaľ vodiča polícia prichytí na mieste, jeho identita je jednoznačná. Pokiaľ ale zachytila vozidlo len elektronickými zariadeniami, nevieme, aký vodič tam bol. Majiteľ vozidla má vtedy povinnosť nahlásiť vodiča. A práve pri tomto vzniká ten čierny trh. Na internete nájdete inzeráty, kde ľudia hľadajú niekoho, kto na seba prevezme napríklad tri trestné body za rýchlosť. Zaplatia za to napríklad tritisíc eur.

Čítajte viac Alkohol za volantom: polícia chystá na vodičov bodový systém, prokuratúra pritvrdí

Až 6,2 percenta opýtaných, najmä muži, podľa prieskumu agentúry AKO pre TV JOJ z októbra tohto roka priznalo, že už viackrát šoférovali pod vplyvom alkoholu. Ďalších 7,6 percenta priznalo, že tak urobili, ale len v kritickej situácii. Neprekvapujú vás takéto čísla?

Prekvapuje ma skôr to, že dosť ľudí sa priznalo. Chýba tam ale objektivita, to, o akú koncentráciu alkoholu išlo. Lebo to mohlo byť v Rakúsku, kde sa toleruje jazda pod vplyvom alkoholu do pol promile. Stále sú to však hodnoty, ktoré neovplyvnia spôsob jazdy. Ak niekto teda robí podobnú štatistiku, mal by sa pýtať konkrétnejšie. My rozdeľujeme hranicu na úrovni 0,3 promile, do ktorej alkohol nezanecháva zmeny na riadení vozidla. Dovtedy je to ešte ťažko dokázateľné, lebo tam môže byť aj chyba v prístrojoch alebo vplyv jedla. Ďalšia hranica je do 0,5 promile, ktorá je akceptovaná v zahraničí. A potom je od 0,5 do 1 promile, keď už alkohol vplýva na vodiča, a nakoniec je hranica nad jedno promile, keď je už vplyv na vodiča kritický až tak, že vodič stráca zdravý úsudok a koná úplne proti všetkým zvyklostiam.

Čítajte viac Dědečkovi hrozí väzba a doživotie. Toto je jeho päť obetí

V súvislosti s alkoholom za volantom sa objavili aj úvahy o automatickom zhabaní vozidla. To však už funguje. Ako presne, v akých prípadoch? Osvedčilo sa to?

Dnes je možné zhabať vozidlo, keď je použité ako zbraň. Každé vozidlo sa dá použiť ako zbraň, ale keď ho niekto ako zbraň použije, môžu ho zhabať. Rovnako môžu byť vozidlu odňaté značky po tuningových úpravách, ktoré sú proti aktuálnym predpisom. Automatické zhabanie vozidla je ale nedomyslené. Môže sa totiž stať, že nepôjde o súkromný automobil vodiča, ale o trolejbus, ako sa to stalo minulý mesiac, alebo o vlak, na ktorom môže byť 200 kontajnerov s medzinárodným tovarom. Tie následky sú úplne nedomyslené. Zhabanie má význam vtedy, keď je majiteľom vozidla vodič a finančný trest je vyšší, ako je zostatková hodnota vozidla.

Ministerstvo vnútra spustilo rozsiahlu informačnú kampaň. Pozdáva sa vám jej nastavenie a zameranie?

Táto kampaň je zameraná na to, aby vodiči nejazdili pod vplyvom alkoholu. Je vymyslená takým spôsobom, že je sústredená na miesta, kde vodiči naozaj chodia. Teda najmä na čerpacie stanice. Vychádza mi z toho, že na ministerstve najprv rozmýšľali, ako pomôcť bezpečnosti dopravy, a potom konali.

Čo viac by sa podľa vás mohlo spraviť, aby boli cesty bezpečnejšie a podarilo sa eliminovať nebezpečné jazdenie pod vplyvom alkoholu?

Najväčší problém je vo vzdelaní a v slabom právnom povedomí. Zvýšiť by sa mal dôraz na osvetu. Väčšina vodičov ani netuší, že jazdou s viac ako jedným promile páchajú trestný čin a nevedia ani, aké sú za to následky. Jednoznačne chýba osveta a vzdelanie všetkých účastníkov cestnej premávky. Ak chceme zvýšiť bezpečnosť, musíme zvyšovať toto povedomie. Začať treba už v základných školách. Ak dostane mladý človek občiansky preukaz a stáva sa aj trestne zodpovedným, mal by byť o týchto svojich zodpovednostiach aj náležite oboznámený.

Čítajte viac Neprimerané, radikálne a unáhlené, hodnotí advokátka Matovičov návrh na zhabanie auta za alkohol

Polícia by mala dostať nových 270 nových radarov financovaných z plánu obnovy. Nové stacionárne radary by nemali len merať rýchlosť, ale sledovať aj prejazd križovatkou na červenú a zastavovanie na stopke. Ak sa osvedčia, policajný prezident by chcel dostať až 1 000 takýchto radarov. Pozdáva sa vám to?

V tomto prípade by išlo vlastne o inštitút objektívnej zodpovednosti, keď dozor nad dopravou vykonáva elektronika 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Takéto radary sú v zahraničí bežné. Je však veľký rozdiel medzi Slovenskom a zahraničím, kde majú zvyčajne odstupňované pokuty aj podľa závažnosti priestupku. Napríklad ak prejdete na červenú v prvej desatine sekundy, dostanete inú pokutu, ako keď križovatku prepálite v strede červenej. U nás a v Čechách je ale tá pokuta rovnaká. Rovnako to je aj pri prekročení rýchlosti. Veď vzniká úplne iné nebezpečenstvo pre chodcov, keď ide vodič na priechode rýchlejšie, ako má, ako keď prekročí povolenú rýchlosť niekde v poli, kde starosta pred voľbami posunul značky začiatku obce ďalej do poľa. Ak postaví niekto radar takto, vyberie, samozrejme, veľa peňazí, ale vplyv na bezpečnosť cestnej premávky bude minimálny alebo skôr žiadny. Dokonca v takomto prípade až negatívny.

Takže radary pomôžu ale musia byť riadne označené a nainštalované v úsekoch, ktoré sú naozaj nebezpečné a nehodové, a nie schované na dlhých rovných a prehľadných výjazdoch z obcí, tesne pred značkou označujúcou ich koniec?

Môžu pomôcť, ale podmienka je, aby to bolo doladené do detailov.

Čítajte viac Polícia bude mať nové eko-autá za takmer 40 miliónov

Rýchlosť v obci a aj ďalšie priestupky by mali kontrolovať mestskí policajti? Sú na to pripravení?

V minulosti som aj vyzýval a aj navrhoval zmenu zákona, aby mestské polície mohli kontrolovať rýchlosť na priechode pre chodcov. Nakoniec ale boli proti tomuto návrhu sami mestskí policajti, lebo chceli merať na iných miestach, tam, kde dobre zarobia, a nezaujíma ich jeden vodič zo sto, ktorý ide rýchlejšie na priechode. Ja si, naopak, myslím, že ten jeden zo sto, ktorý ide na priechode pre chodcov rýchlo, je oveľa nebezpečnejší ako ostatní na iných cestách, kde nikoho niet.

Okrem úprav, ktoré spomínal policajný prezident alebo minister vnútra, chýba vám v pripravovaných legislatívnych úpravách niečo?

Do pripravovaného zákona by sa zišlo doplniť viacero vecí. Napríklad aj vykonávaciu vyhlášku o dopravnom značení, ktorá je v niektorých častiach napísaná tak, že jej vodiči nerozumejú a chyby robia aj nechtiac. Všetky zmeny ale treba pred predložením do Národnej rady nechať pripomienkovať.