Kollár ovládol celú hru. Je to homo politicus: U Matoviča má výnimku a ťaží z chaosu menšinovej vlády

Počas hlasovacieho maratónu ovládol parlament a zákony mu prechádzali striedavo s podporou nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu, ale aj s hlasmi kotlebovcov či odídencov z ich strany, niektoré aj zablokoval. Podľa liberálov je to ukážkou spolupráce a otvorených dohôd s fašistami. Liberálom naopak viacero zákonov neprešlo. Kollárovi však v koalícii prechádzali veci aj v minulosti. Na koalíciou aj Igorom Matovičom má tak väčšiu moc, než si mnohí mysleli.

Matovič o podpore vlekov a akvaparkov.

Hlasovania spočiatku prebiehali relatívne pokojne, kým sa po hodine poslanci nedostali k vládnemu návrhu o zmene zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH). Sme rodina totiž nečakane prišla s dodatkom, ktorý hovoril o znížení DPH na vleky a lanovky na 10 percent. Argumentom bola podpora cestovného ruchu, ktorý vyplýva z programového vyhlásenia vlády. Pozmeňovací návrh vyvolal v sále vlnu nesúhlasu. Okrem Sme rodina sa snažil novelu doplniť aj poslanec György Gyimesi z OĽaNO. Oba návrhy boli predložené v treťom čítaní. „Takéto znásilňovanie my podporovať nebudeme,“ povedal Sulík.

Na „hulváta“

Šéf liberálov mal problém s „hulvátskym“ spôsobom. Pozmeňovací návrh Sme rodina v pléne neodsúhlasil predkladateľ, ktorým je minister financií Igor Matovič. Kollár nad sťažnosťami SaS mávol rukou. „Nepáči sa to SaS, je to ich názor, bol tam súhlas ministra,“ povedal, hoci Matovič v sále nebol. Pozmeňovací návrh pobúril aj skupinku poslancov z Občianskej a demokratickej platformy pod vedením Kristiána Čekovského (OĽaNO). Nižšiu DPH však Kollárovi podľa jeho slov Matovič odobril. Zvyšku hnutia OĽaNO to neprekážalo a nemali problém ani s tým, že sám Kollár je majiteľom strediska na Donovaloch.

„Ide o 1 100 spoločností a ja z nich mám jednu. Je to len taký naratív, aby si do mňa mohol niekto kopnúť,“ hájil sa Kollár v relácii rádia Expres. „Nie je to iba o pánovi Borisovi Kollárovi, má sa znížiť DPH športoviskám, ktoré sú energeticky zaťažené a nijakú pomoc nedostali,“ bránil ho predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš.

zväčšiť Foto: TASR, Jaroslav Novák Boris Kollár (vľavo) a Richard Sulík Boris Kollár (vľavo) a Richard Sulík

Aj keď sa zdá, že návrh na zníženie DPH pre vleky a lanovky prišiel z ničoho nič, nie je to celkom tak. Pred necelými troma týždňami Kollár v debate so Sulíkom v relácii Na telo pochyboval o jeho nápade hradiť ľuďom bločky v reštauráciách vo výške 20 percent. Sulík to označil za jeho ďalšiu „atómovku“ a Kollár bol pomerne skeptický, aj keď v prvom čítaní to Sme rodina podporila. Okrem iného je na to potrebná aj aplikácia, pričom zmeniť „jedno číslo v zákone“ je jednoduchšie. „Ak by sa to znížilo na 10 percent, tak aj gastrobiznis prestane blbnúť,“ dodal.

V utorok to už po predstavení nečakaného pozmeňovacieho návrhu až taký problém nebol. Všetci zo Sme rodina okrem Martina Borguľu a Romany Tabák boli za, SaS-ke sa však podarila obštrukcia a plénum nebolo uznášaniaschopné. Podobná situácia nastala aj pri Matovičovom „bločkovom“ zákone. Keďže sa však Kollár návrhu nechce vzdať, o oboch návrhoch budú poslanci rozhodovať až na ďalšej schôdzi, ktorá sa začína 29. novembra. Dohodli sa na tom tri kluby – Sme rodina, OĽaNO a Smer. V tejto trojici pritom pomerne ľahko našli zhodu na presune viacerých bodov.

Homo politicus

Nebol to jediný prejav moci Borisa Kollára. S podporou štyroch nezaradených poslancov za ĽS NS prešli zmeny v II. pilieri vrátane pozmeňovacieho zákona Petra Kremského (OĽaNO) o starobnom dôchodkovom sporení, ktorým sa prvýkrát v histórií budú zdaňovať dôchodky. Aj to svedčí o tom, že na dohodu nepotrebujete celý klub, stačí pár ochotných poslancov. „Kollár stále viac ukazuje, že je homo politicus, dobre sa vyzná v chaose menšinovej vlády, nachádza ad hoc spojenectvá a ničoho sa neštíti. Je to klasická machiavelistická politika v duchu účel svätí prostriedky,“ zhodnotil pre Pravdu politológ Prešovskej univerzity Michal Cirner. V minulosti sme už pri menšinovej vláde boli svedkami, že systémom „niečo za niečo“ prešli zákony napríklad Tarabovi.

zväčšiť Foto: TASR, Jaroslav Novák Boris Kollár, parlament Boris Kollár

Pri zmene zákona o energetike zas stačilo, aby nezaradení poslanci okolo Tarabu spolu s poslancami Republiky len zasunuli kartičky. Prezentovať sa stačilo aj pri návrhu o zvýšení spotrebnej dane z alkoholu či pri novej dani z osobitnej stavby využívanej na prepravu plynu v SR. Paradox však vznikol pri novele ústavného zákona o spolupráci parlamentu a vlády v záležitostiach Európskej únie (EÚ) z dielne SaS. Potrebná bola ústavná väčšina, no menšinovej vláde chýbalo šesť hlasov. „Bolo dohodnuté, že toto prejde, pracovalo sa na tom dlhé týždne a Sme rodina si včera povedala, že sa im to nepáči a bum bác – bolo vybavené,“ reagoval v stredu Sulík. OĽaNO sa chce Kollára pýtať, prečo jeho poslanci novelu zablokovali.

Zoznam zákonov sa tu ani zďaleka končí. Sme rodina zablokovala aj vládny návrh zákona o odbremenení cudzincov od byrokracie pri žiadaní o pobyt na území Slovenska, ale aj spojenie eurovolieb s druhým kolom prezidentských volieb. „Tu ani nikto nevie prečo. Aký je rozumný dôvod nespojiť voľby a nešetriť náklady,“ komentoval Sulík. V parlamente to nie sú neobvyklé situácie a dohody s fašistami či so Smerom neprizná každý, no je faktom, že Kollár si je dobre vedomý svojej pozície a naplno ju využíva. Na otázky novinárov, či niečo kotlebovcom sľúbil za podporu, len ironicky poznamenal, že „asi zemiakové pyré a tri bandurky“. Všetko je podľa neho len o dohode v klube a o ničom inom.

Kollár má u Matoviča výnimku

Kollár má však u Matoviča „výnimku“ nielen pri hlasovaniach. Dvojitý meter platil aj pri dovolenkách v Dubaji. Kým Sulíkovi vyčítal, že bol na dovolenke, keď sa riešila koaličná kríza, Kollárova dovolenka pri odloženom parlamente problém nebol. Podobne to bolo s vyjadreniami na adresu konzília či pri reforme nemocníc zo septembra 2021, ktorú vtedy šéf parlamentu ako „bianko šek“ podporiť odmietol. Sme rodina si okrem iného pred mesiacom presadila aj zmrazenie príspevkov do II. piliera. SaS to kritizovala s tým, že Krajniak si tak zafinancuje rodičovský bonus a doplatia na to ľudia.

„OĽaNO už prakticky nezostali nijakí spojenci, iba Kollár a jeho strana, ktorá od koalície s nimi nie je závislá. Preto musia strpieť správanie Sme rodina, preto nechávajú Kollára, aby s nimi podľa ľubovôle takpovediac vytieral podlahu,“ skonštatoval Cirner. Kollár zrejme našiel spôsob, ako s Matovičom vychádzať, čo sa Sulíkovi nepodarilo. „Najlepšie vysvetlenie je: pozerajte sa a učte sa, ako sa to robí. Boris Kollár je slovenský vladár v 21. storočia, ktorý vo voľbách získal 8,24 percent hlasov. Maximalizoval vlastný úžitok, má vydieračský koaličný potenciál a chápe pragmatickosť, cynickosť politiky,“ dodal politológ.