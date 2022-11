Slovakbro na súde. Špecializovaný trestný súd rozhoduje o extrémistovi

„Nevylúčenie verejnosti by mohlo mať vplyv na prepustenie obvineného, na osobný a profesijný život obvineného po jeho prepustení na slobodu. Ak by boli zverejnené jeho fotografie, tak by mohol čeliť nebezpečenstvu zo strany rôznych radikálov v online prostredí,“ skonštatoval súd. Dôvodom utajenia je obava, že by sa z obvineného stala konkrétna zhmotnená inšpirácia pre iných páchateľov. Súd skonštatoval, že jeho konaním mohol byť inšpirovaný páchateľ zo Zámockej. Sudkyňa ozrejmila, že obvinený napomáhal polícii a poskytol informácie, ktoré môžu byť nápomocné pri odhaľovaní terorizmu.

Vrah zo Zámockej ulice v Bratislave nebol jediný, kto inklinoval k terorizmu. Polícia na jar zatkla 22-ročného neonacistu, ktorého útočník spomenul vo svojom nenávistnom manifeste. Polícii sa podarilo zadržať pravicového radikála skôr, ako došlo k tragédii. Mladík sa ku všetkým skutkom priznal a s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic priblížil, že sa Slovakbro pohybuje v trestnej sadzbe od sedem do 15 rokov väzenia. Tvár radikála polícia prísne stráži. Zamestnanci súdu robia všetko preto, aby zabránili zverejneniu jeho identity.

Podľa polície spáchal viacero trestných činov. Od účasti na terorizme cez šírenie extrémistických materiálov až po popieranie holokaustu a zločin založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd.

Podľa portálu aktuality.skmal mladík na Telegrame hneď niekoľko verejných kanálov, kde velebil teroristov bielej rasy, zdieľal návody na výrobu zbraní a výbušnín a povzbudzoval k násilnému zvrhnutiu systému. Hlásil sa tiež k militantného akceleracionizmu – teda k snahe prejsť od slov k násilným činom

Prokurátor svoj návrh zdôvodňoval tým, že obvinený trestnú činnosť páchal v kybernetickom priestore vysoko sofistikovaným a premysleným spôsobom jej páchania a najmä nezanechávania stôp, ktoré by ho umožnili identifikovať.

Podľa portálu aktuality.sk P. B. podľa výsledkov vyšetrovania „verejne podnecoval na zvrhnutie demokratického politického systému cestou vykonávania subverzných a sabotážnych činností a aktov terorizmu, uverejňoval a zdieľal fotografie glorifikovaných ,bielych‘ teroristov, ktorým verejne prejavoval svoje sympatie a ich teroristické činy schvaľoval“.

Obvinený mal taktiež uverejňovaž návody a schémy na výrobu chladných a strelných braní v domácich podmienkach, ako aj návody a schémy na výrobu výbušnín a mín. „Vo svojich príspevoch zdieľal tiež návody na sabotážne útoky na infraštruktúru hlavných komunikačných uzlov, vodohospodárstva, telekomunikácií a elektrických rozvodov,“ priblížili aktuality.sk.

Cieľom malo byť "vyvolanie chaosu a spôsobenie ekonomických a spoločenských strát“.