Rezort zdravotníctva očakáva od lekárskych odborov konkrétne výhrady k memorandu

Ministerstvo zdravotníctva SR očakáva do pondelka konkrétne výhrady, ktoré má Lekárske odborové združenie (LOZ) k navrhovanému memorandu. Na štvrtkovom brífingu to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

„Verím tomu, že do pondelka dostaneme konkrétne výhrady ku konkrétnym bodom, ako memorandum má vyzerať," povedal. Na spoločnom pondelkovom rokovaní sa dohodol so šéfom LOZ Petrom Visolajským. S predstaviteľmi LOZ je podľa ministra pripravený sa stretnúť aj premiér Eduard Heger. Rezort zdravotníctva podľa Lengvarského pripravuje aj variantné riešenia k platom lekárov, avšak táto otázka bude závisieť od rozpočtu a stanoviska ministerstva financií.

Čítajte viac Visolajský: Návrh Lengvarského memoranda sú len vágne sľuby

„Urgentná zdravotná starostlivosť bude fungovať v každom prípade," povedal minister k situácii po 30. novembri tohto roka, kedy sa má skončiť výpovedná lehota pre 2 100 lekárov. Budúci týždeň sa chce stretnúť s riaditeľmi nemocníc, aby situáciu vyhodnotili regionálne. „Verím, že takáto situácia nenastane, ale ak by nastala, budeme riešiť, akým spôsobom poskytnúť zdravotnú starostlivosť tak, aby to pacient čo najmenej pocítil," povedal. Ako dodal, bol by rád, keby sa situácia vyriešila počas budúceho týždňa. Na rokovaniach s predstaviteľmi LOZ by sa mal podľa neho zúčastniť aj minister financií Igor Matovič.

Čítajte viac Dá sa postaviť sedem nemocníc za štyri roky? Tá v Martine už mala byť otvorená

Lekárske odborové združenie (LOZ) považuje navrhované memorandum za vágne a nekonkrétne a tvrdí, že viaceré požiadavky lekárov ignoruje úplne. LOZ odmieta návrh memoranda ako celok, pretože jeho štruktúra ani povaha dokumentu v skutočnosti nerieši požiadavky lekárov. „Návrh memoranda neprináša reálne riešenia. Tento text sa len tvári ako dohoda, ale nezaväzuje ministerstvo zdravotníctva ani vládu k riešeniam, ktoré žiadame. Ak by sme na takúto dohodu pristúpili, išli by sme sami proti hlavnému zmyslu našich výpovedí, pretože naším cieľom je zachrániť slovenské zdravotníctvo," uviedol v stredu predseda LOZ Peter Visolajský. Tvrdí, že podmienky, ktoré vláda lekárom ponúkla, by nemocniciam, či pacientom nepomohli.