Karas: Detenčný ústav v Hronovciach by mohol začať fungovať v decembri

Detenčný ústav v Hronovciach by mohli spustiť do prevádzky v decembri tohto roka. Nástup prvých klientov sa očakáva začiatkom roka 2023. Vo štvrtkovej Hodine otázok v Národnej rade (NR) SR to uviedol minister spravodlivosti Viliam Karas. Na otvorenie ústavu sa ho pýtal poslanec Miloš Svrček (Sme rodina).