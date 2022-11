Odvolanie Bittó Cigánikovej rozvírilo vody. Mikulec sedí na vratkej stoličke, postoj SaS bude kľúčový

Spočiatku mal Mikulec miesto isté, teraz sa pod ním môže zatriasť stolička. Postoj SaS zatiaľ nie je istý a poslanci hnutia Sme rodina už v minulosti hlasovali za jeho odvolanie, aj keď ide o koaličného ministra.

Podľa Juraja Krúpu (SaS) by mal Mikulec odstúpiť, lebo nezvládol situáciu na hraniciach.

Snahy opozície o zvrhnutie tejto vlády trvajú prakticky od začiatku volebného obdobia tejto vlády. Nikto nečakal, že líder Smeru bude v opozícii len tak ticho sedieť. Keď sa však polícii rozviazali ruky a otvorili sa viaceré veľké kauzy ako Mýtnik, Očistec, Dobytkár, Božie mlyny či Judáš, začali sa zatýkať sudcovia a vyšetrovať rozsiahla korupcia a systém prerastený „našimi ľuďmi“, čoraz častejšie sa do hľadáčika Smeru dostával minister vnútra Roman Mikulec. Dôvodom na prvé odvolávanie v júni minulého roka boli kajúcnici , ktorí podľa Fica svoje výpovede schválne koordinovali. Vtedy ho podržalo OĽaNO, SaS, Za ľudí a čiastočne aj hnutie Sme rodina, keďže desiati poslanci vrátane Borisa Kollára sa zdržali.

Vratkú stoličku ovláda najmä SaS…

Pri ďalších odvolávaniach sa nabaľovali ďalšie dôvody, ktoré dali opozícii vietor do plachiet. K tým hlavným patrili podozrenia z korupcie a úplatku pre Mikulca vo výške 100-tisíc eur, prípad vyšetrovateľky Úradu inšpekčnej služby Diany Santusovej, zrušenie obvinenia exšéfovi SIS Vladimírovi Pčolinskému či pochybné prideľovanie štátnych zákaziek rôznym firmám vrátane firmy, v ktorej figuroval Mikulcov brat. Smer dlhodobo tvrdí, že nezvláda riadenie svojho rezortu, aj preto sa ministra vnútra pokúsi odvolať už ôsmykrát. K Ficovi sa svojimi podpismi pridali kuffovci, Hlas aj Republika. Dôvodom je nezvládanie aktuálne migračnej krízy.

„Za toto imigračné eldorádo, za toto ohrozovanie Slovenska nie je zodpovedný nikto iný ako prispatý minister Mikulec,“ povedal šéf Republiky a europoslanec Milan Uhrík. „Minister vnútra a jeho nominanti vo vedení Policajného zboru sú zodpovední za súčasnú situáciu ohľadom migrácie. Nezvládajú ju od začiatku,“ povedala podpredseníčka Hlasu a exministerka vnútra Denisa Saková. Fico situáciu označil za úplné zlyhanie štátu. „Máme čakať, kým budú znásilnené nejaké slovenské dievčatá?“ vykrikoval Fico na tlačovke. Podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana je Mikulcovo odvolávanie za nezvládnutie migračnej krízy absurdné. Šéf vnútra napriek rastúcej kritike nečinnosť odmieta.

Vtedy využívali strach a obavy obyvateľstva z migrantov. Je to téma, ktorú pravidelne zneužívajú pravicovo-extrémistické a populistické subjekty, a vyzerá to tak, že Smer sa k nim minimálne mentálne približuje. Radoslav Štefančík, politológ

Fico využíval tému migrácie pred siedmimi rokmi, a iné to nie je ani dnes. „Vtedy využívali strach a obavy obyvateľstva z migrantov. Je to téma, ktorú pravidelne zneužívajú pravicovo-extrémistické a populistické subjekty, a vyzerá to tak, že Smer sa k nim minimálne mentálne približuje,“ povedal pre Pravdu politológ Radoslav Štefančík. „Keďže počet migrantov rastie, využili to a naháňajú na tom politické body,“ uviedol. Aj vláda považuje tento návrh za politicky motivovaný. Je to teda politický lov na ministra vnútra alebo sú dôvody reálne? „Je jasné, že Smer bude robiť všetko pre to, aby sa Mikulca zbavil z dôvodu aktivít NAKA a bude pritom argumentovať aj jeho chybnými krokmi, za ktoré už mal dávno byť odvolaný,“ povedal pre Pravdu politológ Juraj Marušiak.

Mikulec čelil siedmim pokusom o odvolanie jún 2021 (kajúcnici) – za 53/proti 72

(kajúcnici) – za 53/proti 72 júl 2021 (korupcia, Santusová) – za 52/proti 69

(korupcia, Santusová) – za 52/proti 69 august 2021 (zneužívanie právomoci verejného činiteľa) – vzaté späť

(zneužívanie právomoci verejného činiteľa) – vzaté späť 3. september 2021 (zrušenie obvinenia exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského) – vzaté späť

(zrušenie obvinenia exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského) – vzaté späť 17. september 2021 (dôvody ostávajú) – chýba hlasovanie

(dôvody ostávajú) – chýba hlasovanie február 2022 (obvinenie elitných vyšetrovateľov NAKA, ktorí si podľa nahrávky mali údajne vymýšľať trestnú činnosť) – za 50 (aj Sme rodina – A. Pčololinská a P. Pčolinský)/proti 62 (aj SaS)

(obvinenie elitných vyšetrovateľov NAKA, ktorí si podľa nahrávky mali údajne vymýšľať trestnú činnosť) – za 50 (aj Sme rodina – A. Pčololinská a P. Pčolinský)/proti 62 (aj SaS) marec 2022 (ukrajinskí utečenci), za 46/proti 51

(ukrajinskí utečenci), za 46/proti 51 apríl 2022 (zasahovanie ministra vnútra do prebiehajúcich živých trestných konaní) – za 53/proti 58

(zasahovanie ministra vnútra do prebiehajúcich živých trestných konaní) – za 53/proti 58 september 2022 (Nemocnicu sv. Michala má strážiť firma, v ktorej do roku 2020 figuroval Mikulcov brat) – za 58/proti 48

(Nemocnicu sv. Michala má strážiť firma, v ktorej do roku 2020 figuroval Mikulcov brat) – za 58/proti 48 november 2022 – migračná situácia na hraniciach

Populistické výkriky a vytĺkanie politického kapitálu z témy migrácie nie sú pri Smere či extrémistoch, ale ani pri Hlase ničím novým. Oveľa prekvapujúcejší bol však postoj koalície pri septembrovom odvolávaní. Počas prvej obhajoby presvedčil 72 poslancov z celkovo 135 prítomných. To sa však postupom času menilo. Pri poslednom pokuse o zosadenie Mikulca hlasovalo prvýkrát viac poslancov za jeho odvolanie než proti nemu. Dôvodom je čoraz viac pochybností na strane hnutia Sme rodina, ale aj na strane liberálov, ktorí už nie sú súčasťou koalície. Kollárovci sa zdržiavali pri hlasovaní už od začiatku, no vo februári boli za dvaja a v septembri až štyria z nich boli za. Aj keď išlo o porušenie koaličnej zmluvy, Sme rodina sa to znova prepieklo. OĽaNO to jednoducho rešpektovalo. Ak by sa to týkalo strany SaS, bol by oheň na streche.

zväčšiť Foto: TASR, Jaroslav Novák mikulec Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).

Líder hnutia Boris Kollár tento týždeň v parlamente povedal, že ako koaličné hnutie síce nemôžu hlasovať za, no nemôže garantovať, že niektorí jeho poslanci dodajú hlasy. Zdá sa, že Mikulec má podporu už len poslancov OĽaNO, aj keď Peter Kremský a Kristián Čekovský sa naposledy zdržali, a troch poslancov Za ľudí. Poslanecký klub SaS sa nerozhodol.

„Ešte rokujeme, stretneme sa tesne pred hlasovaním,“ povedala šéfka klubu Anna Zemanová pre Pravdu. Poslanci však vo štvrtok podvečer v tajnom hlasovaní odvolali Janu Bittó Cigánikovú z postu šéfky zdravotníckeho výboru. Za jej odvolanie bolo 67 z 91 prítomných poslancov, teda potrebná nadpolovičná väčšina. SaS sa k jej odvolaniu aj k mimoriadnej schôdzi vyjadria dnes doobeda. Aj keď podľa Zemanovej odvolávanie Bittó Cigánikovej a odvolávanie Mikulca „nemajú priamy súvis“, nie je vylúčené, že to bude mať vplyv na rozhodnutie SaS o podpore Mikulca.

Po odvolaní Bittó Cigánikovej sa však strhla lavína kritiky voči SaS. OĽaNO sa totiž hlasovania nezúčastnilo, podľa ich slov sa nechceli mstiť. Ak by sa nezúčastnila ani SaS, poslankyňa by ostala na čele výboru. SaS nemuseli vedieť, že tak OĽaNO spraví. Igor Matovič to však hneď využil, aby ich zosmiešnil a Bittó Cigánikovú opäť nazval tepšou. OĽaNO však dúfa, že toto gesto dobrej vôle, ktoré môže Matovič svojím statusom narušiť, im pomôže udržať Mikulca na čele ministerstva vnútra. Sulík uviedol, že aktuálnej schôdze sa nezúčastnia. Minister vnútra Mikulec však podľa neho nie je dobrým šéfom rezortu. „Nezúčastníme sa, lebo ten parlament nemá zasadať a ak sa stane to, že bude hlasovanie odsunuté na 29. novembra, včas sa vyjadríme,“ povedal. Sulík tvrdí, že na budúci týždeň, keď sa má schôdza k odvolávaniu Mikulca uskutočniť, majú poslanci naplánované pracovné cesty a rokovania v parlamentných výboroch. „Odsunutie schôdze na budúci týždeň je lacný, úbohý trik. Rátajú s tým a dúfajú, že tu nebude dostatok poslancov," myslí si Sulík. Ak sa poslanci SaS rozhodnú hlasovať za Mikulcovo odvolanie a hlasmi prispeje aj Sme rodina, minister vnútra skončí.

Zapojil sa aj Žilinka

Nepriamo sa do toho vložil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý sa pred pár dňami vyjadril na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti dosť záhadne. Prišlo to v čase opätovného preberania sa opozície a kauzy únosu Vietnamca. Prvý námestník GP SR Jozef Kandera má preveriť, či pri kontrole slovenských hraníc pred nelegálnou migráciou nedošlo k zneužitiu právomoci verejného činiteľa. Žilinka tak zrejme nepriamo narážal práve na ministra vnútra, no nič bližšie nekomentoval. Mikulec je rád, že to šéf GP prešetrí a rezort bude maximálne súčinný.

„Generálny prokurátor vstúpil na tenký ľad. On z titulu svojej funkcie nemá vstupovať do politického boja. Zo strany Smeru išlo o čisto politickú záležitosť, snahu o využitie existujúcej témy, pri Žilinkovi je však namieste uvažovať, či nemá byť odvolaný,“ zhodotil Štefančík. Podľa Marušiaka však prokuratúra má na takéto vyšetrovanie právo. „Na druhej strane Žilinka nepomenoval, čo vlastne chce preverovať, takže možno to interpretovať aj ako politické gesto, súčasť jeho konfliktu so súčasnou vládnou garnitúrou,“ dodal.