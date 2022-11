Inkvizícia bola úspešná, SaS odmieta špinavé dohody s OĽaNO. Vládnu s fašistami a Kollár to režíruje

Poslanci včera v tajnom hlasovaní odvolali šéfku zdravotníckeho výboru Janu Bittó Cigánikovú. Poslankyňa SaS to očakávala. Liberáli rôzne dohody odmietli. Podľa šéfa SaS Richarda Sulíka už OĽaNO nie je protikorupčným hnutím, zákony im prechádzajú spolu s extrémistami a celé to režíruje Boris Kollár.

Podľa Bittó Cigánikovej je skutočným dôvodom na jej odvolanie boj za práva žien. „Inkvizícia bola úspešná,“ uviedla v úvode tlačovky. Liberáli podľa šéfky poslaneckého klubu Anny Zemanovej dostali ponuku na dohodu, no desať minút pred hlasovaním sa to podľa nich nerobí. OĽaNO už podľa nich dávno nie je protikorupčným hnutím a vládnu s podporou fašistov a celé to režíruje Boris Kollár.

S odvolaním som rátala

Pripomenula, že všetky dôvody na jej odvolanie vyvrátila. Naďalej zostáva členkou výboru. „Politicky som rátala s tým, že budem odvolaná, nakoľko som terčom Igora Matoviča a OĽANO už nejakú dobu. Som rada, že dôvodom je práve môj boj za práva žien,“ skonštatovala Bittó Cigániková na piatkovej tlačovej konferencii. Je to podľa nej jasné z návrhu na odvolanie. Tvrdí, že sa snaží zabrániť obmedzovaniu možnosti žien využívať interrupcie, a to aj tým, že pomohla takéto návrhy stopnúť.

Bittó Cigániková naďalej zostáva členkou výboru. Vyhlásila, že výbor riadi teraz jeho podpredsedníčka Anna Záborská (OĽaNO). Myslí si, že bude jej nástupkyňou. Okrem Záborskej je podpredsedom aj Jozef Valocký (Smer-SD). Návrh na odvolanie šéfky výboru podal nezaradený poslanec Martin Čepček. Vyčítal Bittó Cigánikovej, že nespĺňa odborné ani osobné predpoklady na funkciu. Tvrdil tiež, že šéfka výboru zneužíva svoje postavenie na presadzovanie „progresívnej ideologickej agendy“.

Poslanci podľa Bittó Cigánikovej vedia o jej vzdelaní. Myslí si, že pre riadenie zdravotníctva je dôležitá najmä schopnosť manažovať. Pripomenula, že si ju zastali odborníci vrátane ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO).

Dohody s OĽaNO sme odmietli

Šéfka klubu SaS Anna Zemanová tvrdí, že predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš sa s ňou chcel dohodnúť tesne pred hlasovaním, keď žiadal podporu na jeho preloženie. Mal navrhnúť, aby poslanci SaS nepodporili odvolávanie ministrov a za to si SaS môže nechať posty predsedov parlamentných výborov. „Toto nepatrí na rokovanie pár minút pred hlasovaním,“ povedala Zemanová. SaS podľa nej nevedela, že poslanci OĽaNO sa nezúčastnia na hlasovaní.

zväčšiť Foto: Pravda, Martin Martiš SaS sulík cigániková Strana SaS

Predseda SaS Richard Sulík vyhlásil, že keby Bittó Cigánikovú poslanci OĽaNO naozaj nechceli odvolať, išli by hlasovať a nehlasovali by za jej odvolanie. „To, že sa len nezúčastnili a my by sme sa nezúčastnili, taká voľba by sa len odsunula a neuzavrelo by sa to,“ povedal. Líder SaS uviedol, že vládnutie de facto odovzdali Borisovi Kollárovi a s podporou fašistov im prechádzajú veľmi čudné zákony. „Rozpočet prejde s fašistami a desím sa toho, aká bude cena, čo im Igor Matovič sľúbi. Kvôli Matovičovi rastú fašisti.

OĽaNO vládne s fašistami a režíruje to Boris Kollár

Podľa Sulíka je jedinou protikorupčnou stranou SaS. „OĽaNO sa kompletne vykašľalo na boj s korupciou, Ich hlavným súperom je SaS. Vymýšľajú si triky. Je to smiešne, ako v škôlke, zatiaľ čo tu rastú fašisti. Zatiaľ čo reálne tu vládnu oni s fašistami a celé to režíruje Boris Kollár a podporujú jeho biznis. Hlasovať pri odvolávaní Bittó Cigánikovej podľa Sulík išli preto, lebo zdravotníctvo je v katastrofálnom stave. Nemali ako vedieť, či OĽaNO sa zúčastní, alebo nie, keďže prebiehali dve hlasovania. SaS sa zároveň nezúčastní na hlasovaní o odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) na mimoriadnej 77. schôdze Národnej rady SR (NR SR).

„Pokiaľ si ostatné opozičné strany myslia, že odvolávanie nemá byť len divadlo a minister má byť naozaj odvolaný pre jeho neschopnosť, tak sa taktiež nezúčastnia. Tým pádom nebude parlament uznášaniaschopný a hlasovanie bude musieť byť odložené na 29. novembra, čo je prvý deň riadnej decembrovej schôdze," uviedol Sulík. Dodal, že na decembrovej riadnej schôdzi sa strana zúčastní v plnom počte. Predseda SaS taktiež uviedol, že Mikulec nie je dobrý ministrom vnútra.

Sulík tvrdí, že na budúci týždeň, keď sa má schôdza k odvolávaniu Mikulca uskutočniť, majú poslanci naplánované pracovné cesty a rokovania v parlamentných výboroch. „Odsunutie schôdze na budúci týždeň je lacný, úbohý trik. Rátajú s tým a dúfajú, že tu nebude dostatok poslancov," myslí si Sulík. Bittó Cigániková uviedla, že strana dostala rôzne ponuky na vyjednávanie. „Ak podržíme pána ministra, tak oni ma podržia vo funkcii predsedníčky parlamentného zdravotníckeho výboru. Ja som tieto obchody odmietla," dodala Bittó Cigániková.

Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová na tlačovej konferencii potvrdila slová Bittó Cigánikovej. „Desať minút pred hlasovaním o jej odvolaní prišiel za mnou predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. Navrhoval mi, aby sme oddialili hlasovanie na ďalšiu schôdzu, aby bol priestor na rokovanie. Tento obchod sme odmietli," dodala Zemanová. Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi Mikulcovi bude už ôsmym v poradí. Tentokrát ho Smer-SD zdôvodňuje tým, že minister vnútra zlyhal pri riadení procesov súvisiacich s migračnou krízou.