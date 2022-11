Bittó Cigániková: Nové voľby to Igorovi Matovičovi a jeho kolegom zrátajú

Parlamentný zdravotnícky výbor po odvolaní poslankyne Jany Bittó CIgánikovej (SaS) z postu predsedníčky povedie hnutie OĽaNO. Nateraz mu bude šéfovať jeho podpredsedníčka stala Anna Záborská (OľaNO), no funkciu by mal vraj obsadiť exminister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Šéf hnutia OĽANO Igor Matovič je presvedčený o tom, že strana SaS si sama odvolala svoju poslankyňu Janu Bittó Cigánikovú z postu predsedníčky. Na sociálnej sieti nazval Bittó Cigánikovú „tepšou“ a „vulgárnou zrúdou“. Neskôr status upravoval a následne sa za svoje slová ospravedlnil. „Je mi to ľúto a prosím ľudí, aby tento príklad nenasledovali,“ povedala v rozhovore pre Pravdu.

Ako po vašom odchode sa zmení fungovanie zdravotníckeho výboru?

Ja tam ďalej budem a budem zabezpečovať komunikáciu so sektorom. Toto nikto iný nezabezpečoval a potvrdili to aj odborníci zo sektora – riaditelia nemocníc, pacientske či zdravotnícke organizácie. Táto komunikácia im vyhovovala, pretože mohli okamžite reagovať k pozmeňujúcim návrhom. Som veľmi hrdá, že prepájam tento sektor a z tohto pohľadu sa to nezmení. Možno sa to ale zmení v tom, že bude väčšia snaha aby som nebola spravodajcom pri interrupčných zákonoch, kedy ja som mala právomoc určiť samú seba. No ja tam stále budem, budem sa pýtať otázky a verím, že kolegovia sú natoľko odborne zdatný, že mi na všetky budú vedieť odpovedať. Aj sa teším, že už to nebudem musieť byť ja, ale bude to pani Záborská. Dúfam, že bude mať dosť energie na to, aby tam trávila tie hodiny, ktoré som tam trávila ja.

Je to isté, že vás nahradí pani Záborská? Spomínalo sa, že aj poslanec Krajčí mal zálusk o túto funkciu?

V tomto momente to je pani Záborská. Keď odíde predsedníčka, jej post preberá podpredsedníčka alebo podpredseda. Nimi sú pani Záborská a pán Valocký zo Smeru, ale nie je zvykom, že by post prebrala opozícia. Oni sa budú snažiť o to, aby podpredsedníčkou zotrvala pani Záborská, alebo ju vymenia za pána Krajčího. Ešte do toho môže zasiahnuť Sme rodina, ktorá to tu v skutočnosti riadi. Pani Šebová je totižto priechodná cez všetky spektrá.

Ako vnímate včerajšie vysmievanie sa poslancov z hnutia OĽaNO, že neovládate matematiku a následné slová Igora Matoviča, ktorý vás nazval „vulgárnou zrúdou“?

Nechcem komentovať statusy, pretože to k ničomu neprispieva, no považujem to za mimoriadne zákerné a hlúpe. Ja ani nerozumiem, čo také som Igorovi Matovičovi spravila, že je takto osobný, ale tomu asi nerozumie nikto, na koho útočil. Celé to začalo preto, lebo mám iný názor na financovanie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne a na predstavu, že by podľa nich mala byť len jedna zdravotná poisťovňa. Podľa mňa by to však malo fatálne dopady pre zdravotníctvo, pretože ak máte jeden štátny monopol riadený politickými nominantami, momentálne politickými nominantami OĽaNO, alebo v minulosti Smeru, tak nie tam v podstate nikto, kto by kontroloval hospodárenie. To považujem za katastrofu. Ale celé sa to týka čisto odbornej veci a vtedy príde tento človek a začne útočiť, dehonestovať. Rozširuje nenávisť a nespokojnosť ľudí. Dáva latku komunikácie v spoločnosti niekam, kde určite nepatrí a je v tom podporovaný. Je mi to ľúto a prosím ľudí, aby tento príklad nenasledovali. Rozumiem, že sú nahnevaní a že ich to mrzí. Ja som tiež jeden zo sklamaných voličov tejto koalície. My sme tiež čakali, že bude zmena, že to bude inak a pozrite sa, ako to dopadlo. No kým je zle, ešte nie je koniec, koniec bude, až keď bude dobre. Počkajme si na novú príležitosť. Nové voľby to Igorovi Matovičovi a jeho kolegom zrátajú.

Smer po troch volebných obdobiach zvolal mimoriadnu schôdzu ku kritickému stavu v zdravotníctve. Premiér to označil za absurdné, ako to vnímate vy?

Zostáva 20 dní, kedy začnú platiť výpovede od vyše dvetisíc nemocničných lekárov. Rozprávať o tom treba. My sme to už prerokovali na zdravotníckom výbore, teraz sa o to snaží Smer. A aj preto sme otvorili túto schôdzu, lebo to sú dvaja vinníci – Smer ktorý je tu 12 rokov a je do rovnakej miery zodpovedný za stav zdravotníctva a teraz si na tom idú robiť reklamu. Potom sa má k tomu vyjadrovať OĽaNO, ktoré je zodpovedné za to, že dohoda s odborármi neprišla. Heger aj Matovič sľubovali, že v lete budú vyriešené platy. Namiesto dohôd sa šéf lekárskych odborov háda s pánom Matovičom. Dvaja vinníci hľadajú riešenie, no mohli ho hľadať skôr.