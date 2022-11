Prieskum: Na prvých troch miestach Hlas, Smer a Republika. OĽaNO by ostalo pred bránami parlamentu

Podľa najnovšieho prieskumu volebných preferencií agentúry Median SK by voľby vyhrala strana Hlas s 18,6 percentami. Na druhom mieste by skončil Smer (14,2 %) a za ním Republika (11,8 %). OĽaNO by skončilo pred bránami parlamentu s menej ako piatimi percentami hlasov.

Do parlamentu by sa dostali strany Progresívne Slovensko (9,8 %), SaS (6,5 %), a KDH so Sme rodina by mali zhodne o 5,8 percenta. OĽaNO by sa spoločne s Kotlebovcami a Za ľudí do parlamentu nedostalo.

Prieskum robila agentúra Median SK pre RTVS.