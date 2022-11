Mikulec vyzval ľudí, aby nezneužívali tému migrácie a nezvyšovali mieru nenávisti

Rokovania so starostami prihraničných obcí podľa Hamrana ukázali, že niektorí starostovia nemali dostatok informácií alebo ich čerpali z „priestoru zamoreného nenávisťou“. Poukázal pri tom na politikov, ktorí sa snažia z témy vytĺcť lacné politické body.

„Mrzí ma, že musíme reagovať na politikov, ale je to nevyhnutné, lebo nám zaplavia verejný priestor, dokonca starostovia tomu uveria. My vieme, že sú to absolútne nezmysly,“ skonštatoval. Osobitne odmietol kritiku exministerky vnútra Denisy Sakovej (Hlas).

Štefan Hamran o migrácii

Podotkol, že Slovensko nemôže zaviesť vnútorné kontroly ani vyhostiť migrantov z Afganistanu či Sýrie. Odvoláva sa na viaceré medzinárodné dohody a dokumenty, podľa ktorých Slovensko postupuje. „My sa toho držíme, pretože keď podľahneme tlaku novinárov, politikov, občanov, tak výdobytok Schengen jednoducho zlikvidujeme,“ skonštatoval Hamran.

„Chcem vyzvať politikov alebo ľudí, ktorí by sa chceli na tejto téme nielen politicky priživiť, ale ju zneužiť, alebo by nejakým spôsobom chceli ubližovať migrantom alebo tým, čo sa o nich starajú, aby od toho upustili,“ vyhlásil Mikulec. Je podľa neho jednoduché kritizovať a nepovedať, ako inak veci riešiť. „Ak majú dôvod povedať, že to máme robiť inak, majú dvere otvorené,“ vyzval.

Rovnako ľudí vyzval aj Hamran. „Nemáme problém privítať akéhokoľvek politika a sadnúť si s ním na akúkoľvek tému. Kolegovia im to s radosťou vysvetlia,“ povedal.