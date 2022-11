Klus v Ide o pravdu: Kolegom zo SaS by sa asi uľavilo, keby som vrátil stranícku knižku

Martin Klus, bývalý štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a súčasný poslanec NR SR, sa netají tým, že má záujem o post v diplomacii a je preto pripravený odísť zo SaS, a predpokladá, že aj kolegom by sa uľavilo, pre rozdielne názory, ktoré majú. Uviedol to v relácii Ide o pravdu. Nevylúčil, že ak by nevyšli iné alternatívy, prípadne by sa "pripojil k inému politickému projektu", ktorý by sa ukázal byť životaschopný. Ponuky už mám, uviedol.