Politológ: Za rast Republiky môže Matovič aj Kollár. Sú na úrovni vlekárov a kolotočárov

Novembrový prieskum prekvapil mnohých. Bohužiaľ, nie pozitívne. OĽaNO by prvýkrát skončilo pod hranicou zvoliteľnosti. Kým do parlamentu sa dostalo ako najsilnejšie hnutie s viac ako 25 percentami, teraz mu namerali necelé štyri percentá.

Politológ Radoslav Štefančík v rozhovore pre Pravdu uviedol, že OĽaNO sa nikdy nepoučí a práve Igor Matovič a Boris Kollár naháňajú hlasy nielen Smeru, ale aj extrémistom.

Čítajte viac Veľké fiasko pre Matoviča: OĽaNO pred bránami parlamentu. Prvú trojicu v prieskume uzatvárajú extrémisti

V prieskume sa na prvých troch priečkach umiestnili Hlas, Smer a Republika. Republika dosiahla dokonca 11,8 %. SaS má 6,5 %, Sme rodina 5,8 %. Progresívne Slovensko sa drží, ale OĽaNO kleslo pod hranicu zvoliteľnosti. Je to zrkadlo súčasnej vláde? Poučí sa OĽaNO?

Nie, OĽaNO sa nepoučí, lebo OĽaNO je Igor Matovič a u neho to končí. Ostatní sú štatisti. A Igor Matovič je nepoučiteľný. Uvidíme, či tento prepad potvrdia aj iné agentúry na prieskum verejnej mienky a uvidíme, či ten prepad bude dlhodobý, alebo ide o momentálnu záležitosť.

Sulík sa vyjadril na adresu možných náhradníkov Jany Bittó Cigánikovej.

Kým zdravotníctvo a školstvo chátrajú, eurofondy sa nečerpajú, Slovensko sa dostáva na chvost rebríčkov a naši poslanci tu riešia personálne boliestky a svoje egá. SaS po odvolaní Bittó Cigánikovej hovorí, že sa menšinová vláda spája s fašistami, a že kvôli Matovičovi rastú extrémistické strany. Je to tak? Dá sa to vnímať ako tiché ospravedlnenie spoločnosťou rovnako, ako prechádza mnoho vecí Sme rodine, lebo oficiálne dohody nie sú?

Treba pre objektívnosť povedať, že aj Sme rodina sa považuje za pravicovo-populistickú stranu a veľmi blízko k pravicovým populistom má aj Igor Matovič. Dá sa povedať, že to s krajinou za posledné dva roky išlo neskutočne smerom dole. Nevládnu nám elity, ale ľudia s úrovňou vlekárov a kolotočárov. Máme neskutočne nízku politickú kultúru. Chcelo by to nejako intelektuálne obrodenie, ale vyzerá to tak, že kto kričí najviac, tomu sa najviac darí v prieskumoch verejnej mienky. Pri pohľade na výsledky tohto prieskumu mi behá mráz po chrbte.

Myslíte si, že Republika má skutočne takýto potenciál? Prečo sa vlastne ľudia uchyľujú k strane, ktorá zaujala len populistickými a extrémistickými rečami a neponúka žiadne riešenia?

Republika, vzhľadom na mizivé preferencie ĽSNS môže mať dvojciferné číslo. Počas rôznych typov kríz sa darí populistom a krajne pravicovým skupinám. A my máme za sebou viacero kríz, navyše Republike či Ficovi naháňajú hlasy aj Igor Matovič s Borisom Kollárom. To, ako sa správajú. Jeden sa vyjadruje ako honelník kdesi na paši, druhý naplno ukazuje svoje papalášske maniere. Sľubovali, že budú iní, ale ľudia sa dnes pýtajú, či nie sú ešte horší. Možno tak nekradnú, ako tí pred nimi, ale že sú to politickí amatéri a nevedia spravovať veci verejné, o tom niet pochýb.

Je to nebezpečný jav?

Ak niekto spochybňuje holokaust, hovorí o príslušníkoch niektorých menšín ako o asociáloch, či parazitoch, t. j. používa slovník pripomínajúci slovník nemeckých nacistov z 30. rokov dvadsiateho storočia, ide o mimoriadne nebezpečnú situáciu. Len si predstavme, že podľa ich mentálneho nastavenia by táto krajina mala byť spravovaná trebárs po najbližších voľbách. To by sme sa veľmi rýchlo ocitli na úrovni Ruska či Bieloruska.

Ako by podľa vás vyzeralo zloženie parlamentu s týmto výsledkom? Bolo by vôbec možné nejakú vládu vyskladať?

O tomto radšej ani nejdeme uvažovať. Predpokladajme, a história nám dáva za pravdu, že takto určite parlament nebude vyzerať. Ale v každom prípade to môže byť aj horšie a na to sa musíme pripraviť. Možno by sme si mali aktualizovať naše cestovné pasy a mať po ruke aj doklady o vzdelaní. Určite by sme mali zabudnúť na budovanie hrádze proti extrémizmu, ako ju kedysi ohlasoval Robert Fico a pripraviť sa na to, že krajná pravica bude súčasťou nielen parlamentu, ale možno aj vládnej koalície. Aj keď Sme rodina, ktorá spolupracuje s krajne pravicovými stranami z krajín západnej Európy, už vo vláde je. A pozrime sa, ako kultúra parlamentu a politiky všeobecne klesla na úroveň suterénu.