Kým štát čaká, Penta stavia nemocnice aj z Plánu obnovy. Heger: Súkromníkov vyradiť nemôžeme

Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo minulý utorok výzvu z plánu obnovy na rekonštrukciu a výstavbu nemocníc pre projekty nad päť miliónov eur. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31. decembra. V rámci výzvy je celkovo alokovaných vyše 212 miliónov eur. Rezort mal výzvu pôvodne vyhlásiť v septembri, no ani zatiaľ sa podľa informácii denníka Pravda nikto do výzvy nezapojil.

O štátnych projektoch sa toho vie málo. Z plánu obnovy sa zatiaľ ušli financie na stavu fakultných nemocníc v Bratislave a v Martine. Tieto dve budú stáť viac ako 600 miliónov eur. Na výstavbu ďalších univerzitných nemocníc však z plánu obnovy financie nie sú a teraz sú na rade menšie regionálne nemocnice.

„Na Slovensku ste nanajvýš videli fotku z bagra a fotky plesní. My staviame nemocnice,“ vyhlásil premiér Eduard Heger (OĽaNO) po relácii ta3 V politike.

Súkromná finančná spoločnosť ešte v máji vytiahla päť projektov, ktoré ponúka ministerstvu zdravotníctva. O štyri roky by už chcela odovzdať štátu nemocnice na kľúč. Z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti má sieť nemocníc Svet zdravia investičnej skupiny Penta ambíciu postaviť na Slovensku nové regionálne nemocnice podľa vzoru nemocnice v Michalovciach. Penta ráta s tým, že nové nemocnice vyrastú v Rimavskej Sobote a v Humennom.

Šéf klubu OĽaNO Michal Šípoš v piatok po mimoriadnej schôdzi k stavu zdravotníctva vyhlásil, že stavať by sa malo aj v Starej Ľubovni.

Poslanec Marek Krajčí (OĽaNO) kritizuje súkromný sektor za jeho podiel v zdravotníctve. Premiér Heger je zmierlivejší a skonštatoval, že aj v zdravotníctve platia zásady voľného trhu.

„Ak by sme niekoho vyradili, Európska komisia by nás automaticky postihla,“ ozrejmil. Priznal, že eurofondy sa zvykli dávať do súkromných rúk, no tento krát ide o zdravotnú starostlivosť. „My ich nedávame do súkromných rúk. Ak bude zhotoviteľ napríklad Svet zdravia alebo Agel, tak o toľko bude maž zníženú platbu zo zdravotného poistenia budú mať. Peniaze idú priamo do zdravotnej starostlivosti občanov. V žiadnom prípade z toho nesmie žiaden súkromník mať benefit,“ ozrejmil premiér Heger. „Voči celému trhu pracujeme transparentne a férovo,“ dodal premiér.