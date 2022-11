Visolajský tvrdí, že o vyššiu výplatu mu nejde. Cigániková: Zdravotníkom prajem, no moje pravicové srdce nepustí

Memorandum napreduje pomaly

Dnes (14.11.) sa malo uskutočniť rokovanie premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) a ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO) s predstaviteľmi Lekárskeho odborového združenia (LOZ), ktorému predsedá Peter Visolajský. Zástupcovia vlády mali s odborármi rokovať o memorande, ktoré by presvedčilo 2200 lekárov stiahnuť výpovede. Rezort však v priebehu dňa informoval, že sa stretnutie odkladá a uskutoční sa v náhradnom termíne. Visolajský sa však rozprával s expredsedníčkou zdravotníckeho výboru Janou Bittó Cigánikovou (SaS). Tému krízy v zdravotníctve rozoberali na poludnie v diskusnej relácii Braňo Závodský Naživo na Rádiu Expres.

Jana Bittó Cigániková a Peter Visolajský v Rádiu Expres

„Lekárom čiastočné splnenie požiadaviek pochopiteľne nestačí. Moje pravicové srdce však nepustí, hoci som v opozícií. To, čo sme dali 25 nemocničným povolaniam, lekárom, tak musíme dať aj ambulantným, aj sestrám, bude to stáť 750 miliónov," povedala v úvode Cigániková. Otvorene podporila prvých sedem požiadaviek odborárov, ôsmu s výhradami. „Dokelu, ale na to, aby sa mohli dohodnúť, musia sa stretnúť s ministrom financií a s premiérom. Je to vyslovene o financiách. Ako je možné, že nemajú čas?" pýta sa.

Visolajský reagoval, že posledné stretnutie v spomínanej zostave bolo 19. augusta. „Dnes je 16 dní do konca výpovedí. Mali sme sa stretnúť dnes, potom to ministerstvo zrušilo," pripomenul. Následne skritizoval „memorandum“ z dielne rezortu zdravotníctva s tým, že Lengvarskému poslal na ukážku memorandum z roku 2011, ktoré by mu mohlo slúžiť ako vzor. „Na výbore som strávil osem hodín na vysvetlenie našich požiadaviek. Dohoda môže vzniknúť, len ak sa strany porozprávajú. My sa teraz nemáme s kým rozprávať, premiér ani minister sa s nami nebavia," skonštatoval.

Na Cigánikovej prepočty nákladov zvyšovania miezd Visolajský reagoval, že nejde o stovky, ale o desiatky miliónov eur. „Nie je to tak, prioritne nejde mne o vyššiu výplatu, ale o dotiahnutie lekárov do nemocníc, pretože odchádzajú do zahraničia," argumentoval.

Podľa Odborárov prvý nástrel memoranda, ktorý odborárom kabinet predstavil v pondelok 7. novembra, nesvedčí o snahe dohodnúť sa na zlepšení situácie v slovenskom zdravotníctve. „Návrh memoranda neprináša reálne riešenia. Tento text sa len tvári ako dohoda, ale nezaväzuje ministerstvo zdravotníctva ani vládu k riešeniam, ktoré žiadame. Ak by sme na takúto dohodu pristúpili, išli by sme sami proti hlavnému zmyslu našich výpovedí, pretože naším cieľom je zachrániť slovenské zdravotníctvo. Žiaľ, podmienky, ktoré nám vláda ponúkla by nikomu ani nemocniciam, či pacientom nepomohli,” reagoval v oficiálom stanovisku LOZ v stredu 9. novembra Visolajský.

„Polovicu výpovednej doby máme za sebou, ale riešenia zo strany vlády neprišli žiadne,“ skonštatoval tiež predseda odborárov. Zároveň opakovane vyzval vládu na rokovania, ktoré prinesú skutočné riešenia.

Sú požiadavky oprávnené?

Lekárske odborové združenie (LOZ) predložilo vláde celkovo osem požiadaviek. Týkajú sa vzdelávania medikov aj financovania nemocníc. Z perspektívy Lengvarského spočíva nezhoda medzi štátom a štrajkujúcimi lekármi v požiadavke zvýšenia ich platov, čo si štát podľa neho momentálne nemôže dovoliť. Lengvarský síce považuje otázku platov za vybavenú, no spoločné riešenie mali hľadať v pondelok na stretnutí s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO).

Peter Visolajský, šéf LOZ, štátu odkázal, že doposiaľ splnil iba jednu ich požiadavku z ôsmich. Bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky, ekonóm Martin Smatana sa vo svojom blogu vyjadril, že považuje požiadavky LOZ za korektné.

„To, že LOZ počkalo, kým sa pandemická situácia zlepšila a nevyužili situáciu keď sme mali preplnené nemocnice covidovými pacientami svedčí len o tom, že nejde o pokus-omyl oportunistickú iniciatívu, ale o plánovanú a serióznu požiadavku. Štrajkovú pohotovosť LOZ osobne ako častý pacient ale aj ako analytik podporujem. Nie je to totiž o lekároch a ich požiadavkách,” napísal Smatana a dodal, že zdravotníkom drží palce a verí, že sa s ministerstvami dohodnú.

Premiér Heger na situáciu reagoval v nedeľu (13.11.). Poprosil lekárov, aby vyšli v ústrety vláde, ktorá rieši zdravotníctvo ako prioritu, a stiahli svoje výpovede. V diskusnej relácii TA3 V politike povedal, že rozumie ich vyčerpanosti a požiadavkám a je pripravený podpísať s nimi memorandum. Kolaps zdravotníctva označil za najhorší možný scenár.

Eduard Heger vyjadrenie po diskusii v TA3

„Nechcem vyvíjať tlak na lekárov. Práve, naopak, odo mňa išla prosba. Prosím, vidíte, že táto vláda pracuje pre zdravotníctvo tak, ako žiadne iné za posledných 17 rokov. Dajte nám šancu, stiahnite výpovede, poďme zdravotníctvo spoločne budovať ďalej," vyhlásil premiér.

Vyjadreniam lekárov rozumie tak, že ich platy už nie sú problém, a treba pracovať na ďalších veciach pre zlepšenie zdravotníctva na Slovensku. „Neviem z roka na rok urobiť všetko,“ podotkol premiér a poukázal na jednotlivé míľniky, napríklad na výstavbu nemocníc.

Cigániková sa dávnejšie tiež vyjadrila, že hoci k odborárom nemá veľké sympatie, pretože v minulosti brzdili reformy ako napríklad optimalizáciu siete nemocníc, požiadavky lekárov vníma ako opodstatnené a konštruktívne a tvrdí, že v zdravotníctve sa musia zlepšiť podmienky. Zmena si však podľa nej vyžaduje dlhší čas a súčasná vláda koná dostatočne.

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) s lekármi skončil diskusiu už v septembri, keď predstavil svoj návrh rastu platov. „V tejto dobe je ponuka, ktorú sme lekárom dali, veľmi veľmi nadštandardná. Je to dramaticky viac, ako sme ponúkli komukoľvek v štátnej správe okrem sestričiek, tie percentuálne by mali mať viac," povedal Matovič.

Vo štvrtok bude protest

Odborári dnes taktiež avizovali, že na štvrtok 17.11. zvolávajú protestné zhromaždenie za záchranu zdravotníctva na Námestí slobody v Bratislave. Vláde vyčítajú nečinnosť v súvislosti s hromadnými výpoveďami lekárov, informoval TASR šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.

„Predstavitelia LOZ sú od samého začiatku plynutia výpovedí pripravení každý deň na konštruktívne rokovania, vláda túto ponúknutú možnosť nevyužila, čo považujeme za hazardovanie so životmi a zdravím slovenských občanov. To bol aj hlavný dôvod na zvolanie protestného zhromaždenia,“ skonštatoval.

