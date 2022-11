Po rokoch čakania dobrá správa. Tunel Čebrať konečne prerazia

Dvojrúrový tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra sa nachádza na výstavbe diaľničného úseku D1 medzi Hubovou a Ivachnovou, ktorý má takmer 15 kilometrov. Zmluva bola podpísaná v novembri 2013, práce na tejto trase odštartovali vo februári 2014. O pár mesiacov na to, v septembri, došlo k oficiálnemu začiatku razenia tunela osadením sošky svätej Barbory pri východnom portáli. Celé sa to však skomplikovalo už v roku 2015 – ako problém sa ukázalo málo únosné podložie tunela, pričom hrozilo riziko zosuvu svahu nad jeho trasou pri západnom portáli – neďaleko obce Hrboltová. Razenie preto už po zhruba 300 metroch pozastavili.

Stavbu diaľnice museli preprojektovať a trasu posunúť severne od zosuvového územia. Došlo tak k omeškaniu odovzdania celého diela, tiež k predraženiu a predĺženiu tunelových rúr z pôvodných 2 026 na 3 600 metrov. V auguste 2018 raziace práce v tuneli obnovili, no plný rozbeh celého úseku diaľnice skomplikovalo chýbajúce platné stavebné povolenie. Bez neho bolo možné razenie len z východného portálu a to do maximálnej dĺžky 3 300 metrov.

Územné rozhodnutie vydali v apríli 2020, no potom sa objavili informácie o spore medzi dodávateľom stavby a zhotoviteľom, ktorý sa týkal financovania. Zmluvná cena postupne stúpla z pôvodných 227 na 307 miliónov eur bez DPH. Celková cena však stále nie je „dotiahnutá“. Projekt je hradený zo štátneho rozpočtu a spolufinancovaný Európskou úniou.

V máji tohto roka sa väčšina prác súvisiacich s výstavbou tunela, kvôli problémom s financovaním, utlmila. Začiatkom leta sa to však podarilo čiastočne vyriešiť a opäť tam nastal pracovný ruch. Zúčastnené strany sa dohodli, že nová cena stavby bude definitívne určená do konca tohto roka. Vraj to ešte musia „doladiť“.

Tento diaľničný obchvat Ružomberka, v ktorom denne vznikajú dlhé kolóny áut s desiatkami minút zdržania, mal byť pôvodne dokončený v roku 2017. Ak sa už nevyskytnú žiadne komplikácie, najnovší finálny termín odhadujú na december budúceho roka. Pre vodičov je to dobrá správa, lebo aktuálne prejde týmto úsekom za deň približne 20-tisíc áut, no niekedy je to aj trojnásobok. Odľahčenia tejto lokality sa preto už mnohí nevedia dočkať.

Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Vladimír Jacko v júli objasnil, že južná rúra tunela Čebrať je od prerazenia 45 a severná 125 metrov. „Máme informácie, že do troch mesiacov by sme mohli vidieť svetlo na konci tunela,“ avizoval vtedy. Jeho slová sa naplnili a „deň D“ prichádza práve teraz. Okrem neho sa slávnostného prerazenia tunela zúčastní aj minister dopravy Andrej Doležal (Sme rodina).

Liptovská diaľnica D1 v dĺžke 14,92 kilometra, ktorá vytvorí obchvat Ružomberka, sa po dobudovaní napojí na existujúcu štvorprúdovú diaľnicu smerujúcu do Prešova. Vodičom ušetrí, v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy, až 16 minút. Zhotoviteľom stavby je združenie stavebných spoločností OHL ŽS a spoločnosť Váhostav – SK.