Rusko má platiť Ukrajine reparácie. V OSN to žiada 94 zo 193 krajín

Valné zhromaždenie OSN v pondelok schválilo rezolúciu, ktorá vyzýva na to, aby bolo Rusko zobraté na zodpovednosť za to, že inváziou na Ukrajinu porušilo medzinárodné právo. Podľa rezolúcie by Rusko malo Ukrajine zaplatiť reparácie za spôsobené škody, informuje agentúra AP.