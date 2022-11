Mestá na Vianociach neplánujú šetriť

Hrozilo, že v tomto roku pre stúpajúce ceny energií ubudne aj z neho. Krajské mestá sú však odhodlané neukrátiť svojich obyvateľov a návštevníkov ani o trhy či svetelnú nádheru.

Hlavné mesto Bratislava reaguje na zvýšené ceny energií a bude ich zohľadňovať aj v súvislosti s vianočnou výzdobou. Vlani bola vianočná výzdoba v meste koncipovaná inak ako po minulé roky, hustota svetelnej výzdoby bola bohatšia. „Tento rok bude aj vzhľadom na aktuálnu situáciu o čosi menej svetelných prvkov, no opäť budú tvorené najmä úspornými LED prvkami. Mestským častiam sme tiež odporučili, aby zvážili rozsah výzdob a siahli práve po úspornejších LED variantoch. Svietenie vianočnej výzdoby sa skráti približne o mesiac, potrvá do Troch kráľov,“ opísala situáciu Dagmar Schmucková, hovorkyňa mesta.

zväčšiť Foto: Pravda Vianoce - trhy - Bratislava Vianočné trhy v Bratislave.

Vianočná výzdoba bude v Trenčíne nainštalovaná v rovnakom objeme ako minulú zimu a ani ju nebudú časovo obmedzovať. „Minulý rok sme dokúpili ozdoby na vianočný stromček a vianočného kapra ako výzdobu do miestnej časti Kubrá cca za 5-tisíc eur a tento rok sme doplnili len girlandy na výzdobu stromov na Mierovom námestí asi za 4 500 eur. Čo sa týka platieb za energiu, ešte do konca tohto roka máme vysúťažené staré ceny, v novom roku budeme mať nového dodávateľa za ceny previazané s burzou,“ uviedla hovorkyňa mesta Erika Sagová.

Hoci mesto Nitra v rámci šetrenia elektrinou vyplo osvetlenie viacerých dominánt, vianočná výzdoba bude rovnaká ako minulý rok. Vtedy do sviatočného osvetlenia investovali 15-tisíc eur, a tak tohto roku nepribudne žiadna svetelná atrakcia. „Šetriť v tomto smere neplánujeme. Vianočné osvetlenie je napojené na verejné osvetlenie, ktoré sa zapína podľa toho, ako sa stmieva. Po konzultácii s firmou, ktorá to má na starosti, stojí mesto takmer mesačné vianočné ‚svietenie‘ zhruba tisíc eur, čo nie je pre nás taká suma, ktorú by sme nezvládli. Je to hlavne kvôli tomu, že vianočné osvetlenie máme úsporné – ledkové,“ povedal hovorca Nitry Tomáš Holúbek.

zväčšiť Foto: TASR, Henrich Mišovič Nitra Vianoce advent Na snímke vianočné osvetlenie na pešej zóne v Nitre.

Vianočné osvetlenie nebudú obmedzovať ani v Trnave. „Chceme Trnavčanom aj návštevníkom vynahradiť dvojročnú pauzu a umožniť im opäť vychutnať sviatočnú atmosféru. Minulý rok sme predstavili novú výzdobu, ktorú použijeme aj tento rok. Jej cena bola 22 134,98 eura,“ informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.

Aktuálne ani mesto Žilina neuvažuje nad tým, že by kvôli zvýšeným nákladom na energie muselo obmedzovať vianočné osvetlenie či svetelnú výzdobu. Ceny energií majú totiž zazmluvnené do konca roku 2023, čo prakticky znamená, že platia nižšie ceny.

zväčšiť Foto: TASR, Erika Ďurčová Žilina Vianoce advent Na snímke vianočné osvetlenie v meste Žilina.

„Pokiaľ ide o vianočnú výzdobu v Banskej Bystrici, aktuálne máme vysúťaženú cenu elektrickej energie na roky 2022 – 2023. To pre mesto predstavuje stabilitu plánovania výdavkov na elektrinu vo všeobecnosti. V porovnaní s aktuálnymi vysokými cenami je pre Banskú Bystricu situácia pomerne priaznivá. Z tohto dôvodu nebudeme musieť pristúpiť k žiadnym obmedzeniam v súvislosti s osvetlením či výzdobou,“ uviedla na margo vianočného osvetlenia hovorkyňa mesta Dominika Adamovičová.

Vianočná výzdoba v Prešove sa rozmiestni tak ako po minulé roky a bude sa zapínať každý deň, vždy súbežne s verejným osvetlením. V rámci šetriacich opatrení budú v meste výzdobu v nočných hodinách vypínať. Vždy na šesť hodín, každú noc.

zväčšiť Foto: Miroslav Vacula Košice, trhy, vianoce Vianočné trhy na Hlavnej ulici v Košiciach.

Mesto Košice podrobnosti o Vianociach neprezradilo. „Musíme sa však správať zodpovedne a hospodárne. Aj preto sme už v uplynulých rokoch vymenili vianočnú výzdobu a dnes je už takmer celá vybavená LED osvetlením s nízkym odberom elektriny. Košickým Vianociam teda nič nebude chýbať,“ vysvetlil hovorca mesta Dušan Tokarčík.