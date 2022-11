Mikulec pod drobnohľadom? Šéf GP rieši situáciu na hraniciach, vo veci už koná krajská prokuratúra

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka dal preveriť, či pri plnení úloh v súvislosti so zabezpečovaním kontroly hraníc SR a ochranou SR pred nelegálnou migráciou nedošlo k trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenia úlohy verejným činiteľom. Vec aktuálne rieši Krajská prokuratúra v Trenčíne, reagoval pre Pravdu prokurátor a hovorca Krajskej prokuratúry v Trenčíne.

Policajný prezident Štefan Hamran sa vyjadril k situácii na hraniciach.

Krajská prokuratúra pripravuje podklady

„Na základe opatrenia generálneho prokurátora Slovenskej republiky z 10. 11. 2022 vykonáva v predmetnej veci dozor prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín , ktorý zabezpečuje príslušné podklady,“ uviedol pre Pravdu hovorca krajskej prokuratúry Marián Sipavý. Na otázky, či existuje konanie, ktoré by mohlo naplniť skutkovú podstatu trestného činu a či je predmetom preverovania aj minister Roman Mikulec alebo ďalšie osoby, to prokuratúra nekomentovala. „V súčasnej dobe sa prokuratúra k veci nebude bližšie vyjadrovať,“ dodal.

Generálny prokurátor informoval o tom, že chce podniknúť isté kroky, na sociálnej sieti. „Dnešného dňa som prvému námestníkovi generálneho prokurátora uložil prijať opatrenia na preverenie, či pri plnení úloh v súvislosti so zabezpečovaním kontroly hraníc SR a ochranou SR pred nelegálnou migráciou nedošlo zo strany príslušných osôb v postavení verejných činiteľov k úmyselnému alebo nedbanlivostnému konaniu,“ priblížil Žilinka.

V súvislosti s nelegálnou migráciou inicioval Smer už ôsme odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca. Žilinkov status prišiel krátko po intenzívnej kritike šéfa vnútra. Aj preto sa v súvislosti s jeho statusom špekulovalo o tom, či nemá ísť aj o osobu ministra vnútra, Žilinka však nič bližšie nekomentoval.

„Generálny prokurátor vstúpil na tenký ľad. On z titulu svojej funkcie nemá vstupovať do politického boja. Zo strany Smeru išlo o čisto politickú záležitosť, snahu o využitie existujúcej témy, pri Žilinkovi je však namieste uvažovať, či nemá byť odvolaný,“ zhodotil pre Pravdu politológ Radoslav Štefančík. Podľa politológa Juraja Marušiaka však prokuratúra má na takéto vyšetrovanie právo. „Na druhej strane Žilinka nepomenoval, čo vlastne chce preverovať, takže možno to interpretovať aj ako politické gesto, súčasť jeho konfliktu so súčasnou vládnou garnitúrou,“ dodal.