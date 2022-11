November '89: Kam sme sa to dopracovali? A vylieči našu demokraciu len tvrdá ruka?

Prieskum GLOBSEC-u zas naznačuje narastajúci trend podpory autokracie, 49 percent opýtaných si myslí, že mať silného lídra, ktorý nebude brať ohľad na voľby alebo parlament, je dobré pre našu krajinu. Prečo po troch dekádach od nežnej revolúcie väčšmi prestávame dôverovať demokracii? A čo s tým?

Demokracia je diskusia. Zapojte sa preto do hľadania príčin a riešení problému, ktorý sa týka nás všetkých!

Demokracia – diktát väčšiny?

„Vyhraj voľby a môžeš všetko!” Názor, ktorý sa už stal súčasťou politického folklóru, predostiera jednu z hlavných výziev. Mala by byť spravodlivá demokracia diktátom väčšiny alebo by mala byť jej moc obmedzená ochranou základných práv aj tých, ktorých reprezentanti vo voľbách neuspeli?

Všeobecné volebné právo je kľúčovým pilierom demokracie. Čo však v prípade zvolenia populistických autokratov, ktorí mienia demokraciu demontovať či obmedzovať základné práva vybraných skupín obyvateľstva?

Je podľa vás správne, ak vôľa väčšiny dominuje politickému systému na úkor iných? Či ide o nevyhnutné zlo, s ktorým sa nedá nič spraviť?

Demokracia – hra len pre vyvolených?

Demokracia je aj hrou, ktorá umožňuje všetkým s volebným právom zapojiť sa. Stačí to však dnes? Nemalo by byť aktívne zapájanie sa do rozhodovacích procesov na „dennom poriadku”?

Jedným z predpokladaných konfliktov je napätie medzi „elitami” a „obyčajnými ľuďmi”. Prejavuje sa najmä názorom, že do demokratických procesov by sa mali zapájať len tí, ktorí majú na to vzdelanie či adekvátne schopnosti. Na druhej strane stojí argument, že demokracia funguje práve preto, že dáva moc všetkým vrstvám obyvateľstva a aj tak zamedzuje „diktátu elít”.

Je politika „panským huncútstvom”? A nepotrebujeme nové spôsoby zapájania občanov do demokratických „hier” a procesov?

Potrebujeme silného lídra či férový proces jeho výberu?

V reprezentatívnej demokracii si ľud volí svojich zástupcov vo voľbách. Kandidátov však vyberajú stranícke centrály, pričom poriadne nevieme, na základe akých kritérií.

Je podľa vás súčasný systém výberu kandidátov transparentný a spravodlivý? Vyrieši tieto neduhy nový „osvietený” líder či je skôr dôležitejšie, aby sme mali dôveryhodnejšie pravidlá výberu lídrov? Robia v tomto ohľade politické strany dosť?

Akú demokraciu chcete vy?

Ak väčšina populácie nedôveruje spravodlivosti a stabilite systému, zažívame krízu demokracie. Ako riešiť tento neduh? Potrebuje naša demokracia reštart? Či by sme to mali celé „zhodiť” a postaviť nanovo?

Zapojte sa do diskusie a nájdime spoločné riešenia!

O projekte

Diskusiu zastrešuje občianske združenie DEMDIS, ktorého mediálnym partnerom je denník Pravda. Cieľom spolupráce je zapájanie širokej verejnosti do slušnej diskusie a nachádzanie konsenzu v polarizovanej spoločnosti.

Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Ako funguje diskusia cez Polis zas na tomto linku.