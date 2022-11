Prenasledoval známe osobnosti, nemusí ísť o stalkera

Mladý muž systematicky neprenasledoval jednu osobu, svoju pozornosť rozdelil medzi viacero „cieľov“. Nebol agresívny, svojim obetiam sa zväčša „len“ lepil na päty. V prípade verejne známych osôb išlo skôr o krátkodobé kontakty. Trestný zákon definuje trestný čin nebezpečného prenasledovania ako dlhodobé správanie.

„Ide o jednu z podmienok tohto trestného činu. Trestný zákon však neurčuje, čo to znamená dlhodobo,“ podotýka Margita Prokeinová, docentka trestného práva z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ako dodáva, podľa judikatúry ide v prípade tohto trestného činu o pol roka. Názory odborníkov sa však na túto tému rôznia.

Právna úprava opomína intenzitu prenasledovania, teda ako často stalker neželane kontaktuje svoju obeť. „Prenasledovanie by sa malo v nejakom časovom intervale opakovať. Je to v konečnom dôsledku na úvahe súdu. Záleží na výpovediach poškodených, ako to vnímajú a či súd uzná daný časový interval s tým, že je splnená podmienka dlhodobosti,“ poznamenáva Prokeinová.

Kto môže byť stalkerom osoba, ktorú obeť osobne pozná a vie, že ju prenasleduje

osoba, ktorú obeť osobne pozná, ale nevie, že ju prenasleduje

osoba, ktorú obeť osobne nepozná (napr. kyberstalkeri na sociálnych sieťach). Zdroj: Polícia SR

Meniť legislatívu podľa nej nie je nutné. „Stačila by jednotná judikatúra bez veľkých výkyvov, kde jeden súd posúdi správanie z hľadiska dlhodobosti ako trestný čin a druhý nie,“ myslí si docentka trestného práva. Dôvod na úpravu legislatívy nevidí ani odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská. „Nebezpečné prenasledovanie je upravené vo všetkých kontextoch toho, aký môže byť prejav prenasledovateľa,“ hovorí.

Policajti sa podľa nej mali čoho chytiť a aj tak urobili. Kurilovská pripustila, že ich mohlo brzdiť práve slovíčko dlhodobo. „Spočiatku sa mohli sústrediť na to, aby mali informácie o viacerých obetiach alebo o tom, že ich muž obťažuje opakovane,“ podotýka. Preto mohli „čakať“ na ďalšie konanie páchateľa. Polícia hovorí, že o obťažovaní sa dozvedela priamo od obetí len nedávno.

V prípade stalkingu musí byť okrem dlhodobosti splnená aj podmienka, že správanie musí vzbudiť dôvodnú obavu o život alebo zdravie obete alebo jej blízkych osôb alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu života poškodeného. Prihliada sa pri tom na individuálne prežívanie obete.

Človek môže mať podľa Kurilovskej obavu aj v prípade, že stalker len postáva pred jeho domom. „Tri dni tam môže stáť nepohnute a na štvrtý deň zaútočiť,“ dodáva. Za zhoršenie kvality života sa podľa nej považuje aj zmena dovtedajších návykov. „Človek je určitým spôsobom obmedzený alebo sa musí prispôsobiť nejakým podmienkam, aby sa vyhol stretnutiu s prenasledova­teľom,“ dopĺňa Prokeinová.

Typológia stalkerov podľa austrálskeho psychiatra Paula Mullena: odmietnutý stalker

stalker uctievač

neobratný nápadník

ublížený útočník

sexuálny útočník

Hoci existuje možnosť zákazu priblíženia, obete by ju nemohli využiť ako preventívne opatrenie pred zákrokom polície. Nariadiť takéto opatrenie je podľa Kurilovskej možné v trestnom konaní až po vznesení obvinenia. V tomto prípade by mohlo ísť o náhradu väzby.

Podľa medializovaných informácií má ísť v prípade obvineného muža o psychiatrického pacienta. Podľa klinického psychológa a súdneho znalca Dušana Kešického sa výraz stalker nesprávne používa v oveľa širšom význame. „Stalker je človek, ktorý sa prejavuje prenasledovaním obete a nemá žiadnu významnú psychiatrickú diagnózu, ktorá by bola v popredí,“ vysvetlil.

Muža treba podľa neho najskôr vyšetriť, aby sme vedeli povedať, či je, alebo nie je stalkerom. Niektoré znaky stalkingu síce podľa Kešického spĺňa, otázkou je však jeho motív. Ako príklad uvádza vyspevujúceho človeka na ulici. „Môže byť opitý, manický alebo veselý. Z toho, ako sa človek navonok správa, nevieme povedať, čo mu je. Zistíme to až dôkladnejším skúmaním,“ zdôrazňuje.

Dôležité je podľa neho najmä skúmanie motivácie, prečo človek niekoho prenasleduje. „Treba zistiť, či je normálna, alebo patologická v dôsledku nejakej duševnej choroby,“ objasnil. Duševne chorého človeka by nenazýval stalkerom. Zaradil by sem veľké psychiatrické diagnózy a psychotické stavy. Stalker však môže trpieť nejakou poruchou osobnosti.

Ak by išlo o psychicky chorého človeka, do úvahy môže podľa Prokeinovej prichádzať zmenšená príčetnosť. Vtedy môže byť mimoriadne znížený trest pod dolnú hranicu. „Nepríčetnosť by úplne vylučovala jeho trestnú zodpovednosť,“ dodala. V tom prípade by bolo trestné konanie zastavené.

„Ak jeho rozpoznávacia a ovládacia schopnosť nie je závažným spôsobom narušená, súd mu uloží trest a jeho súčasťou môže byť ochranné opatrenie v podobe ambulantnej alebo ústavnej liečby,“ hovorí Kešický. V prípade človeka, ktorý trpí duševnou chorobou a zároveň je pre svoje okolie nebezpečný, by bol vhodný detenčný ústav, ktorý však na Slovensku ešte stále nefunguje.

Ako sa stalking prejavuje Ide o rôzne formy alebo ich kombináciu: demonštrovanie moci a sily, fyzické prenasledovanie obete cestou do práce, na nákup, čakanie na obeť pred domom

stalker sa môže vyhrážať fyzickým útokom na obeť alebo útokom na jej blízkych

uskutočnením vyhrážok v prípadoch, že doterajšie pokusy stalkera zlyhávajú

stalker sa vydáva za obeť, označuje sám seba za obeť a predstiera, že sa mu obeť pomstieva, môže na obeť podať aj trestné oznámenie

snaha poškodiť povesť obete, očierniť ju šírením nepravdivých informácií v okolí Zdroj: Polícia ČR

Možnosti obrany proti stalkerom dajte stalkerovi na vedomie, že oňho nestojíte, nemáte záujem

prerušte osobné kontakty s prenasledovateľom

vyhýbajte sa miestam možného stretnutia, zmeňte svoje návyky

nechoďte s ním na schôdzky

uchovajte si všetky SMS, maily a ďalší materiál (možný dôkaz), snažte sa prejavy prenasledovania evidovať a zdokumentovať

informujte svojich blízkych o prenasledovaní, prípadne o totožnosti útočníka

mimo domova sa pohybujte s ďalšou osobou, noste so sebou legálne prostriedky na svoju obranu (kaser, alarm)

noste pri sebe mobilný telefón pre prípad privolania pomoci

nezverejňujte svoje osobné údaje

kontaktujte odborné inštitúcie

kontaktujte políciu