Kde hrozí najviac hromadných výpovedí? Mapa nemocníc a prehľad oddelení

Rokovania vlády a lekárskych odborárov sú vo finále. Dnes popoludní sa majú zástupcovia Lekárskeho odborového združenia (LOZ) stretnúť na Úrade vlády s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) a ministrom financií Igorom Matovičom (OĽaNO), aby odborom predložili ponuku vlády, na základe ktorej majú stiahnuť hromadné výpovede. Nemocnice po celom Slovensku však medzitým chystajú krízové plány – vyjednávaniam v hlavnom meste dávajú čas do konca tohto týždňa.

Vnímame to, ako keby niektorým predstaviteľom bolo vlastne jedno, čo bude po 01. decembri 2022. Do konca výpovedí sú dva týždne a rokovania začali iba teraz. Aj preto sme sa rozhodli pre štvrtkový protest, aby ľudia vedeli, že lekári chcú liečiť a robia to pre pacientov. Peter Zimmermann, predseda LOZ Košice

Visolajský po utorkovom rokovaní na Úrade vlády

Od prvého decembra by sa totiž rušili by sa ambulancie, plánované vyšetrenia, ale aj operácie, zdravotný stav čakajúcich pacientov by sa pre odklady postupne zhoršoval.

Podľa Lengvarského zatiaľ nemocnice o možnom odklade operácií pacientov informovať nemusia. „Predoperačná príprava pred elektívnymi výkonmi operácií trvá maximálne sedem dní," povedal v pondelok. Už na budúci týždeň tak postupné odklady môžu pocítiť prví čakajúci pacienti.

„Ak dohoda nepadne, už neostane žiaden plán B. V nemocniciach, kde z 8 alebo z 10 lekárov odíde 7, či už pôrodníkov, chirurgov, tak tam budeme musieť zatvoriť, lebo pracoviská ostanú nefunkčné,” povedal Petko.

ANKETA NEMOCNÍC: Koľko očakávate výpovedí a ako to zasiahne prevádzku nemocnice?

Univerzitná nemocnica Bratislava

Alexander Mayer, riaditeľ UNB

V Univerzitnej nemocnici Bratislava podalo od začiatku októbra výpovede 508 lekárov, z toho sedem riadiacich pracovníkov. Najkritickejšia je situácia na piatich oddeleniach: ARO – výpovede podalo 66 zo 135, interné oddelenie (62 zo 134 lekárov), novorodenecké oddelenie (20 zo 49 lekárov), neurológia (25) a rádiológia (38 zo 67 lekárov). Dokopy výpovede podalo vyše 500 z 1490 le­kárskych zamestnancov.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Ján Boček, hovorca

Evidujeme podaných 48 výpovedí lekárov. Tak ako v iných nemocniciach na Slovensku vo výpovedi sú lekári z kľúčových oddelení nemocnice: rádiológovia, chirurgovia, traumatológovia, neurológovia, gynekológovia a pediatri. Ak by v decembri títo lekári odišli, bol by to zásadný zásah do rozsahu poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Bez týchto lekárov, by určite došlo k obmedzeniam plánovaných operácií. Napríklad: Nie je možné si myslieť, že ak odíde 10 rádiológov, môžeme tam presunúť lekárov napr. z neurochirurgie alebo internej kliniky, títo lekári nebudú schopní popísať napr. CT vyšetrenia alebo zodpovedne vyhodnotiť ultrazvukové vyšetrenia alebo iné kontrastné vyšetrenia. Rádiológia je samostatný atestačný odbor a rádiológ sa pripravuje na svoje povolanie roky a má za sebou tisíce vyšetrení. To isté by platilo napr. pri neurológoch, ktorých podalo výpoveď 8 alebo pediatroch, ktorých je takisto vo výpovedi 8, taký veľký počet lekárov, nie je možné nahradiť presunom lekárov z iných oddelení, ide o špecifické odbornosti s niekoľkoročnými skúsenosťami.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Peter Glatz, riaditeľ

Výpovede ohlásilo 55 lekárov, z toho 15 atestovaných OAIM (oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny) lekárov spomedzi 15-tich, teda všetci. Vývoj rokovaní odborov so štátom vnímam tak, že iná situácia v dohodách, ktoré zatiaľ dosiahlo Ministerstvo zdravotníctva s LOZ, a iná, ktorá je dostupná z médií. Požiadavky LOZ sú oprávnené a štát tieto témy mal už riešiť a vyriešiť dávno v minulosti. Ku konkrétnym plánom sa teraz nebudem vyjadrovať, pokiaľ nebudú známe výsledky rokovaní do konca tohto týždňa, prípadne pokiaľ nebudú známe závery ústredného krízového štábu v pondelok 21.11.2022.

Univerzitná nemocnica Martin

Katarína Kapustová, hovorkyňa

V UN Martin evidujeme aktuálne 44 podaných výpovedí lekárov. Ide najmä o ortopédov, chirurgov a anesteziológov. Vedenie nemocnice nemá informáciu o tom, či spomínaný protest plánujú podporiť. Dúfa však, že vzhľadom na intenzívne rokovania členov vlády so zástupcami LOZ dôjde k dohode a výpovede budú stiahnuté. V opačnom prípade budeme koordinovať poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti s ostatnými nemocnicami VÚC Žilinského samosprávneho kra­ja.

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Peter Kúkoľ, Predseda Základnej odborovej organizácie LOZ V našej nemocnici nepodal výpoveď žiadny lekár. Všetky požiadavky LOZu ale plne podporujeme a stojíme za našimi kolegami. Dúfam, že rokovania LOZu a vlády budú úspešné a povedú k splneniu našich požiadaviek. Štvrtkový protest podporím len symbolicky, nakoľko v ten deň mám 24-hodinovú službu.

FNsP J. A. Reimana Prešov

Ľubomír Šarník, riaditeľ

Vo FNsP Prešov z celkového počtu 465, podalo výpovede 151 lekárov. Celý proces výpovedí je vo vývoji, neustále prebiehajú ďalšie rokovania. Väčšina z požiadaviek lekárov sa postupne plní a dnes je ešte predčasné, robiť akékoľvek závery.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Monika Krišková, hovorkyňa

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice podalo výpovede 229 z takmer 900 lekárov, čo je 24%. Stále je priestor na to, aby sa vyriešili požiadavky LOZ smerované na vládu. Mnohé z nich sú opodstatnené. Aktuálne sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti v UNLP nič nemení, naše kliniky a oddelenia fungujú bezo zmien a obmedzení. Pre všetky medicínske pracoviská má nemocnica vytvorené krízové scenáre pre rôzne počty výpovedí tak, aby nemocnica vedela zabezpečiť akútnu zdravotnú starostlivosť a plynulú prevádzku. Všetky kroky koordinujeme s Ministerstvom zdravotníctva.

Peter Zimmermann, predseda LOZ Košice

