Vrátili sme naspäť do “zarábajúcich” fondov len tých sporiteľov, ktorí boli pred deviatimi rokmi presunutí bez svojho vlastného rozhodnutia do garantovaných fondov, nikoho iného, hovorí v Ide opravdu minister práce Milan Krajniak. Urobili sme to preto, lebo inak by im peniaze nezarábali. Krajniak hovorí, že takto sa týmto ľuďom môžu zvýšiť dôchodky až o dve tretiny.