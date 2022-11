Patrioty budú Slovensko chrániť ešte aspoň rok

Tiež doplnil, že Nemecko po utorkovom dopade rakety na poľské územie ponúklo Varšave pomoc s protivzdušnou obranou krajiny, tamojšie nebo môžu pomáhať strážiť nemecké stíhačky.

Spolkový kancelár Olaf Scholz, ministerka obrany Christine Lambrechtová a šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková vyjadrili Varšave podporu už v prvých hodinách po incidente, ktorý si vyžiadal dvoch mŕtvych. Podporu dnes prisľúbili aj hovorcovia nemeckej vlády a ministerstiev.

Na nemeckú podporu sa môže ďalej spoliehať aj Slovensko. „Ministerka obrany Christine Lambrechtová rozhodla o predĺžení misie na Slovensku najmenej do konca roku 2023," povedal hovorca ministerstva obrany o nasadení systémov Patriot na Slovensku. Dodal, že vylúčené nie je ani pokračovanie misie v roku 2024.

„Ako okamžitú reakciu na udalosti v Poľsku ponúkame Poľsku posilnenie vzdušnej ochrany leteckým hliadkovaním. To sa môže uskutočniť už od zajtrajška, ak si to bude Poľsko priať,“ povedal hovorca nemeckého ministerstva obrany o možnosti, že by nemecké stroje Eurofighter pomáhali strážiť poľský vzdušný priestor. Doplnil, že taká misia môže začať okamžite, pretože nemecké stroje nemusia byť premiestnené do Poľska, ale môžu vzlietať z nemeckých základní. Ešte dnes o tom chce Lambrechtová hovoriť so svojim poľským kolegom Mariuszom Blaszczakom.