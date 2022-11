Úzky lievik s kamiónmi? Pomôcť má rýchlejšia výstavba diaľnice na Ukrajinu a do Poľska

Dopravné prepojenie s Ukrajinou a smerom do Poľska sa môže urýchliť. Zámerom je dobudovať D1 od východu na západ, prioritným úsekom by mal byť diaľničný privádzač od hraníc s Ukrajinou smerom k Sobranciam, prípadne k Michalovciam.

Štúdia realizovateľnosti pre D1 na Zemplín má ukončené dopravné prieskumy. Príprava R4 smerom na Poľsko môže byť rýchlejšia. Projekt by mal byť krytý z európskych zdrojov.

Konkrétne termíny vybudovania nových cestných ťahov nie sú jasné. „Pôjde o mimoriadne peniaze a mimoriadny režim, ktorý sme tu ešte nepoužili. O nejakých termínoch je preto predčasné rozprávať,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spoločne so štátnym tajomníkom rezortu dopravy popísali míľniky v príprave diaľničného ťahu na Zemplín, ale aj návrhy zmien, ktoré by urýchlili výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. Aktuálne sú už v rámci štúdie realizovateľnosti ukončené všetky dopravné prieskumy na dotknutých územiach. Momentálne sa vyhodnocujú, pripravuje sa trasovanie a výsledný dopravný model.

Šanca na dokončenie D1

„Trasovanie D1 sa končí až pri ukrajinskej hranici, a preto aktuálne robíme všetko pre to, aby sme tento ťah pripravili a vybudovali v rýchlejšom režime. Aj konfliktná situácia na Ukrajine dáva našej republike obrovskú šancu na dokončenie D1,“ poznamenal generálny riaditeľ NDS Vladimír Jacko. Upozornil, že keď NDS vysúťaží na výstavbu diaľničný úsek, musí potom urobiť archeologický a pyrotechnický prieskum a tiež prekládku energetických sietí, čo predlžuje a predražuje výstavbu. V modernom západnom svete sa to všetko robí ešte pred zazmluvnením diela a prekládky robia vlastníci alebo správcovia energetických si­etí.

Na nedávnom rokovaní v Užhorode sa zároveň dohodlo, kde sa D1 napojí s Ukrajinou. „Aby sa mohla ukončiť multimodálna štúdia, ktorá sa pripravuje pre tento úsek diaľnice, je veľmi dôležité, aby ukrajinská strana konkrétne písomne deklarovala body napojenia. Je potvrdené, že týmto bodom bude hraničný priechod Užhorod – Vyšné Nemecké. Úsek od bodu napojenia, diaľničný privádzač po Sobrance by bol vyňatý a bol by financovaný z Nástrojov prepájania Európy,“ doplnil Eduard Buraš, poradca premiéra Eduarda Hegera pre cezhraničnú spoluprácu s tým, že dohoda už existuje a podpísať by sa mala koncom novembra.

zväčšiť Foto: NDS D1 ma Zemplín a R4 do Poľska Trasa plánovanej diaľnice D1 smerom na ukrajinskú hranicu.

Zanedbaná infraštruktúra

Buraš upozornil, že 30 rokov sa neinvestovalo do infraštruktúry na ukrajinských hraniciach. „Nie sú tam parkoviská, odstavné plochy, hygienické zariadenia. Situácia nezodpovedá 21. storočiu. Chceme spoločne s Ukrajinou vybudovať moderný terminál,“ poznamenal.

Rezort dopravy chce zároveň presadiť zmeny v zákone o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb. „Jednak pôjde o predĺženie platnosti EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie – pozn. red.), predĺženie platnosti územného rozhodnutia a chceme upraviť frekvenciu hodnotenia projektov Útvarom hodnoty za peniaze,“ povedal Kmeť. Opatrenia by mali zrýchliť investičnú prípravu výstavby úsekov rýchlostnej cesty R4 medzi Kapušanmi a štátnou hranicou Slovenska s Poľskom, ale neskôr aj iných diaľnic a rýchlostných ciest.

V prípade ťahu R4 smerom na Poľsko budú diaľničiari podľa Jacka pripravovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie a dokumentáciu pre stavebné povolenie v rýchlom režime. Diaľničný úsek R4 je mimoriadne dôležitý, keďže je súčasťou medzinárodného cestného koridoru „Via Carpatia“ spájajúci Baltské more s Egejským a Čiernym morom. Začína v litovskom prístave Klaipeda a končí v gréckom Solúne, pričom prechádza aj cez Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko.

zväčšiť Foto: NDS D1 ma Zemplín a R4 do Poľska Trasa plánovanej rýchlostnej cesty R4 smerom na poľskú hranicu.

Opatrenia na urýchlenie prípravy prichádzajú aj z dôvodu, aby po dobudovaní ťahu na poľskej strane nenastalo úzke miesto na Slovensku, s extrémne prehustenou kamiónovou dopravou. Malo by to ísť rýchlo, s výstavbou cez PPP projekt by sa mohlo začať stavať v roku 2027. Rýchlostná cesta by mohla byť hotová za tri až päť rokov.