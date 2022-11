Lekári vyšli do ulíc. „Vlekári, či lekári?” žartoval Matovič

LOZ zvolalo protestné zhromaždenie za záchranu zdravotníctva na Námestie slobody v Bratislave. Na protest prišli desiatky až stovky ľudí. Vláde vyčíta LOZ nečinnosť v súvislosti s hromadnými výpoveďami lekárov.

„Bez fungujúceho zdravotníctva nebude Slovensko bezpečná krajina na život. Poďte preto s nami verejne vyjadriť názor, že nám všetkým záleží na záchrane zdravotníctva,“ vyzývajú ľudí na účasť cez sociálnu sieť. Šéf LOZ Peter Visolajský na protestné zhromaždenie pozýval aj po rokovaniach s vládou. „Privítame všetkých ľudí, ktorým záleží na zdravotníctve,“ povedal.

„Opýtal som sa či by som mohol vystúpiť na tom proteste, lebo som chcel aby sme sa o tom rozprávali. Asi to nie je vhodné miesto. Ale ako oznámil pán doktor Visolajský, tak zrejme neočakávajú veľký dav, ktorý by prišiel,“ ozrejmil Matovič neskoro večer v stredu.

Zástupcovia LOZ hovorili, že sa na včerajšom rokovaní „niečo pohlo“ a obávali sa, že „kríza v zdravotníctve prerastie do krízy politickej“. Odvolávali sa na situáciu v koalícii, keď Boris Kollár pohrozil odchodom z koalície v prípade, že sa štát s lekármi nedohodne. Mal tak urobiť na pondelňajšej koaličnej rade. Kollár sa minulý týždeň v Národnej rade osobne stretol so zástupcami LOZ.

Matovič pre denník Pravda uviedol, že si nejaký zlomový moment nevšimol. Sám si vraj ani nebol vedomý Kollárovej vyhrážky na odchod z vlády. „Čudujem sa takému vyjadreniu. Ja som nič takého od neho nezaregistroval,“ priblížil Matovič.

Lekári dostali v stredu večer dodatočnú ponuku na zvýšenie platov. Priemerný plat lekára v nemocnici s príplatkami by tak mohol byť v budúcom roku 4 240 eur v hrubom, dnes je to 3 493 eur. Išlo by o zvýšenie o 747 eur. Toto navýšenie podľa Matoviča obsahuje valorizáciu, už prijatú zmenu zákona a dnešnú ponuku. Matovič doplnil, že základný plat atestovaného lekára v nemocnici bez príplatkov s 20-ročnou praxou by vzrástol o 35 percent. Namiesto súčasných 2606 eur by tak bol 3 512 eur.

„ Veľa lekárov má prácu, a ak majú voľný deň tak si chcú užiť ten voľný deň. Pevne verím, že po zvážení tejto ponuky niektorí neprídu, lebo si povedia, že fakt dobrá ponuka od štátu,“ spresnil financmajster.

Matovič poukazuje, že zvýšenie platov by malo stáť približne 300 miliónov eur. „Išli sme za hranu možného,“ podotkol Matovič, ktorý verí, že lekári ponuku zvážia. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) prosí lekárov, aby ponuku prijali a aby stiahli výpovede. „Aby sme v pondelok mohli nájsť dohodu,“ uviedol šéf vládneho kabinetu.

Priemerný plat lekára v roku 2023 by mal podľa Matoviča v českých nemocniciach vychádzať aj s príplatkami na 4 179 eur. Po novom by táto suma mala na Slovensku mala predstavovať 4 240 eur. Šéf LOZ Peter Visolajský mu zase kotruje, že slovenský lekár tento plat dosiahne len kvôli nezákonným nadčasom, pretože české nemocnice majú o v prepočte na obyvateľov o 16 percent viac lekárov ako Slovensko.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) informoval, že krízový štáb ministerstva zdravotníctva pripravoval v stredu plán pre prípad, že by sa vláda s lekárskymi odbormi nedohodla. Rokovanie bude pokračovať v pondelok 21. novembra. Plánovaný je aj Ústredný krízový štáb, ktorý by mal zasadnúť v pondelok napoludnie.

