Odkaz novembra 1989 viacerí zneužívajú. Vládni politici v uliciach neboli

Pred 33 rokmi, 16. novembra, viac ako dvesto študentov hlavne z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, vyšlo do ulíc. Deň na to sa v Československu začala nežná revolúcia, ktorá zapríčinila rozpad totalitného komunistického režimu.

Vo štvrtok na výročie slobody do ulíc vyšli nahnevaní lekári. Vystriedali ich však aj sympatizanti antisystému, či extrémisti. Vládnych politikov by človek na 17. novembra v bratislavských uliciach hľadal márne. Prezidentka Zuzana Čaputová položila veniec k Bráne slobody na Devíne, naopak, premiér Eduard Heger (OĽaNO) si 17. november na Slovensku nepripomenul, lebo odcestoval do Lisabonu na zjazd európskych ľudovcov.

„Zahranično-politcké aktivity sú potrebné, no predseda vlády Heger je potrebný doma pri riešení aktuálnych konfliktov. V situácii, keď je takýto sviatok a spoločnosť je v hlbokej kríze, by pri tom nemal chýbať," upozornil politológ Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied.

Kolotoč protestov sa vo štvrtok v Bratislave krátko poobede roztočil pod taktovkou lekárov. Spolu so zástupcami ďalších zdravotníckych profesií pred Úradom vlády apelovali na kabinet, aby riešil stav slovenského zdravotníctva. Hovorili o nedostatku personálu, vyčerpaní zdravotníkov, zbytočných úmrtiach i potrebe dialógu.

Protestné zhromaždenie za záchranu zdravotníctva zvolalo Lekárske odborové združenie na Námestie slobody v Bratislave. Na protest prišli desiatky až stovky ľudí. Lekárske odborové združenie (LOZ) vláde vyčíta nečinnosť v súvislosti s hromadnými výpoveďami lekárov.

Podvedená opozícia

Po skončení protestu LOZ ulice zaplnili priaznivci Smeru. Strana totiž mala na Bratislavskom hrade snem. Po jeho skončení položilo vedenie Smeru veniec k pamätníku Alexandra Dubčeka a následne sa začal „autoprotest“. To znamená, že ľudia v kolóne áut trúbili od Petržalky po Úrad vlády a naspäť.

„Ak sa pozrieme na vývoj za posledné dva roky, demokracia, sloboda, právny štát, sociálny štát dostali neuveriteľne na frak. Neostáva nám nič iné, ako varovať vládu a prezidentku a ratovať Slovensko, ktoré sa dostalo do zlej situácie,“ vyhlásil šéf Smeru Robert Fico. „Autoprotestom“ chcela strana podľa jeho slov pripomenúť vládnemu kabinetu a hlave štátu Zuzane Čaputovej, že tu sú a že krajina nie je v poriadku. Hovoril o rozvrate verejných financií či právneho štátu a marení referend. Samotný Fico, člen komunistickej strany, odkaz novembra 1989 zľahčuje a v minulosti vyhlásil, že si nežnú revolúciu „nevšimol“.

Odkaz 17. novembra si počas dňa uctilo aj mimoparlamentné hnutie Republika. „Je našou úlohou poučiť sa z histórie – v dobrom aj v zlom. Majme sa na pozore pred tými, ktorí chcú v mene ,pokroku' spoločnosť násilím prevychovávať a oponentov vraždiť či zatvárať,“ skonštatoval predseda hnutia Milan Uhrík. Ďalšie protestné zhromaždenie zvolala extrémistická strana ĽS NS Mariana Kotlebu.

Na stretnutí viali ruské vlajky a kňaz vychvaľoval trnavského arcibiskupa Jána Orosha. Ten sa v poslednej dobe negatívne preslávil obežníkom, ktorý poslal kňazom. V ňom pochyboval, či obete útoku na Zámockej boli nevinné. Následne sa musel ospravedlniť a dodal, že „všetci ľudia sú hriešni“. Na proteste ĽS NS mala byť aj česká nazi-punková kapela Ortel. Tá však na stretnutí podľa informácií denníka Pravda odmietla vystúpiť. Podľa kotlebovcov v tom mali prsty odídenci z Republiky.

Sloboda nie je zadarmo

Politológ Marušiak zdôraznil, že 17. november je štátny sviatok a je sviatkom celej spoločnosti. „Tento dátum symbolizuje legitimitu súčasného politického systému,“ zdôraznil.

Aj preto sa podľa neho dá očakávať, že 17. novembra budú demonštrovať nielen tí, ktorí sa k nemu hlásia, ale aj časť systémovej opozície. Verejné vystúpenia totiž nie je možné zakázať a organizátor má len povinnosť akciu ohlásiť.

„Práve tieto sily sú v poslednej dobe mimoriadne aktívne a dominovali počas tohtoročných osláv Novembra, no ťažko povedať, či bolo toto výročie ukradnuté, alebo nie,“ podotkol. Za aktivity vyslovene antidemokratických síl, ako je ĽS NS a Republika, môže podľa neho aj neschopnosť súčasnej vlády, ktorá za túto situáciu nesie zodpovednosť.

Podľa Marušiaka však odkaz Novembra v spoločnosti rezonuje. „Najväčšie riziko je, že by sme si mohli myslieť, že tie zmeny z novembra 1989 sú nezvratné a že sloboda a demokracia sú samozrejmosťou­,“ dodal.