Ľudia sa išli za jablkami zadarmo potrhať. Sady stihli obrať za dva dni

Dá sa povedať, že po jablkách sa len zaprášilo. „Odhadovali sme, že nám v sadoch ostalo 80 až 100 ton jabĺk,“ hovorí Emil Schultz mladší, predseda spoločnosti Emilove sady. Ako dodáva, počas 55-ročnej histórie ovocných sadov vo Dvoroch nad Žitavou sa im takáto situácia dosiaľ nestala.

„My sme si pred mesiacom nazberali úctyhodných 150 kilogramov a je mi veľmi ľúto, že ste nepredali všetko a musíte to takto rozdávať. Sú v tom vaše mozole, vaša práca, váš čas. Snáď vám to ľudia aspoň čiastočne zaplatia, a to najmä tí, čo berú ako po nebohom,“ napísala na sociálnej sieti Miroslava.

Silnejšia konkurencia i úroda

Z odrody Braeburn, ktorá je určená na priemyselné spracovanie, ostalo podľa manažéra výroby Petra Drobňáka asi 30 až 40 percent. „Spracovatelia sa začali obzerať po lacnejších jablkách, najmä zo zahraničia,“ objasňuje s tým, že silnou konkurenciou sú podľa neho jablká z Poľska. Štátna pomoc je tam podľa Schultza neporovnateľne vyššia ako na Slovensku. „S jedným spracovateľom sme mali predbežnú dohodu na 600 ton, nakoniec zobral 300,“ dopĺňa.

V menších množstvách zostali na stromoch jablká odrôd Idared, Topaz či Jonagold. Dôvodom je podľa Schultza najmä nadpriemerná úroda, pričom kontrakty mali uzatvorené na menšie množstvá. V samozbere, ktorý prebiehal počas celej jesene, však o nej ľudia záujem mali. Počas uplynulých dní išlo skôr o ich dozber.

Foto: Emil Schultz ml. Jablkové sady Dvory nad Žitavou Pohľad na jablkové sady v obci Dvory nad Žitavou. Mnohí ľudia ovocinárom za jablká zaplatili dobrovoľný príspevok, no našli sa aj špekulanti.

Bezplatný samozber respektíve za dobrovoľný príspevok spustili vo Dvoroch nad Žitavou vo štvrtok. Počas sviatku dorazilo do sadov necelých 600 áut. Schultz odhaduje, že ľudia si odviezli približne 30 až 40 ton. Dnes do 10-tej hodiny dopoludnia napočítali až 800 áut. „Po dnešnom dni to vyzerá, že samozber skončil,“ približuje ovocinár.

Mnohí ľudia zanechali ovocinárom dobrovoľný príspevok, a to aj napriek tomu, že mali podľa Schultza hlboko do kapsy. Našli sa podľa neho aj špekulanti, ktorí sa viackrát otočili a zo sadov si odniesli aj 2500 kilogramov. „Možno to budú predávať niekde na tržnici. Je to smutné,“ hodnotí ovocinár.

Viacerí na to poukazovali aj na sociálnej sieti. „Veľmi šľachetné od pána majiteľa. Dúfam, že ľudia, čo brali plné vrecia, to nebrali na predaj niekde na miestnom trhu. Malo byť obmedzené množstvo zberu, lebo ľudia sú, žiaľ, pažraví,“ napísala Margita. Podľa Anikó je neslušné, keď niekto príde s dodávkou alebo prívesom, aby odviezol čo najviac. „Neviem pochopiť, načo je niekomu 500 kg jabĺk alebo celá dodávka. Jednoducho limitovať a basta,“ pridal sa Alexander.

Chystajú sa likvidovať sady

V sadoch vládol počas oboch dní veľký nápor. Podľa Schultza boli všetci zamestnanci spoločnosti v sadoch. Napriek tomu, že si ľudia mohli odviezť ovocie zadarmo alebo za „smiešny peniaz“, ovocinárom sa ušli aj nadávky hrubého zrna. „Zrejme boli frustrovaní, že sa im neušlo, ale my za to nemôžeme. Kto prišiel skôr, ten si natrhal,“ konštatuje. Myslí si, že takéto správanie odráža stav dnešnej spoločnosti na Slovensku.

„Jablká predávame okolo 40 až 50 centov za kilogram do výkupných skladov do zahraničia. Teraz sme zinkasovali v priemere 10 centov za kilogram, čo je zruba 20 až 30 percent z predajnej ceny,“ približuje predseda spoločnosti. Vyzbierané dobrovoľné príspevky síce výrobné náklady nepokryli, no ovocinári sú radi, že jablká nevyšli nazmar a zároveň môžu začať v decembri s ošetrovaním stromov.

Jablká sa oberajú od augusta do novembra. Ovocinári na to využívajú sezónnych pracovníkov nielen zo širokého okolia aj zo zahraničia, najmä Srbska a Rumunska. „Na celý zber je tu asi 50 pracovníkov,“ dodáva Drobňák. Obrali však len tie jablká, ktoré ovocinári ešte vedeli umiestniť na trh. Ak by zberali aj nepredajné jablká, ovocinári by šli do straty.

„Takisto ich nechceme uskladňovať, pretože by to bolo vzhľadom na súčasné ceny energií nerentabilné,“ objasňuje výrobný manažér. Podľa Schultza sa už teraz zamýšľajú nad opatreniami pre budúci rok. Hovorí o čiastočnej likvidácii sadov. „V tomto roku ich budeme regulovať o 20 až 30 percent,“ hovorí so smútkom v hlase.