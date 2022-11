Najviac hospitalizovaných alkoholikov pochádza z Košického kraja

K zvýšenej spotrebe prispela aj pandémia, kedy došlo k zhoršeniu zdravotného stavu závislých osôb. Správa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) uvádza, že počas pandemických rokov stúpla celosvetovo spotreba alkoholu, pričom Slovensko so spotrebou 11,1 litra na obyvateľa prevýšilo nielen európsky priemer, ale takmer dvojnásobne aj svetový.

Alkohol je pre telo cudzorodá látka a nepôsobí naň blahodarne. Každé jeho užitie je vlastne ľahšou či ťažšou otravou. Jeho jednorazová konzumácia vo väčšom množstve môže mať fatálne následky. „Príkladom sú otravy alkoholom u dospievajúcej mládeže. U ‚trénovaných‘ ľudí je zas problémom závislosť a postupná degradácia osobnosti s poklesom pamäte, rozumových schopností, so zásahom do rodinného života či pracovných povinností,“ hovorí Zuzana Krajňáková, psychiatrička a námestníčka pre úsek lekársko-preventívnej starostlivosti v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom na Prednej Hore (okr. Revúca).

V súčasnej klasifikácii ochorení sa závislosť od alkoholu chápe ako samostatné ochorenie. „Nie je to len, ako si niektorí myslia, prejav slabej vôle. Ochorenie má svoje začiatky, typy, priebehové varianty a vyústenia. Najčastejší je chronicky kolísajúci priebeh. To znamená, že má dlhodobý, často celoživotný charakter s obdobiami zlepšenia a obdobiami zhoršenia. U mnohých je priebeh progresívny, čo znamená, že stav sa postupne zhoršuje a prehlbuje,“ popisuje ochorenie lekárka.

Hlavnými kritériami pre diagnózu závislosti je neodolateľná túžba po alkohole, vypitie väčšieho množstva alkoholu než bolo pôvodne v pláne, neschopnosť abstinencie, nárast množstva vypitého alkoholu. Prejavom fyzickej závislosti je prítomnosť abstinenčných príznakov po odňatí alkoholu. „Prejavuje sa potením, triaškou, nespavosťou. Každodenný konzum je pravdepodobne už prejavom závislosti, aj keď tu ešte je určitá kontrola,“ vysvetľuje lekárka a dodáva, že niektorí závislí dokážu kontrolovať konzum tak, aby v práci či za volantom nenafúkali. „V neskorších štádiách to však už nedokážu.“

Odbrzdenie správania

Typy závislostí sú viaceré, napríklad keď osoba dva mesiace nevypije nič a potom má týždňový ťah, ktorý nevie ovládnuť. V každom prípade, ak sú prítomné zdravotné, pracovné, rodinné, sociálne či iné dôsledky pitia, je potrebné to riešiť u odborníka.

Po požití alkoholu dochádza k účinku alkoholu prakticky na celý organizmus. Ten sa rýchlo vstrebáva a takmer okamžite pôsobí v mozgovom tkanive. Na psychiku pôsobí uvoľňujúco, môže dôjsť k odbrzdeniu správania. Lekárka upozorňuje, že sa znižuje koncentrácia pozornosti, predlžuje sa reakčný čas. „Pri vyšších dávkach spôsobuje útlm psychomotoriky, spánok prípadne aj smrť. V mozgu tlmí dýchacie centrum. Môže byť spúšťačom ďalšieho nevhodného konania, ako je užitie drogy či hranie hazardných hier. Okrem toho dráždi tráviaci trakt, spôsobuje zápal, stukovatenie až cirhózu pečene. Najnebezpečnejšie na alkohole je možný vznik závislosti od alkoholu.“

zväčšiť Foto: OLÚP Predná Hora Zuzana Krajnakova, psychiatrička Zuzana Krajňáková, psychiatrička a námestníčka pre úsek lekársko-preventívnej starostlivosti v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom na Prednej Hore.

Človek môže konať tak, ako by v triezvom stave nikdy nekonal. Pri dlhodobom nadužívaní alkoholu začína zanedbávať svoje voľnočasové aktivity, rodinu, niekedy príde kvôli alkoholu aj o prácu. Pri opakovanom užívaní postupne dochádza k oslabeniu pamäti, zníženiu intelektu, ochudobneniu záujmov a k zmene hodnotového rebríčka človeka. Závislý človek sa stáva menej citlivý k potrebám ostatných, koncentruje sa na konzum a stáva sa egocentrický. Mnohokrát dochádza aj k agresivite, násiliu voči rodine, okoliu alebo sebe samému. Pokusy o samovraždu pod vplyvom alkoholu nie sú zriedkavé.

Pitím trpí celá rodina. „Človek závislý od alkoholu sa postupne mení, nechce si svoj problém priznať. „Závislosť je veľmi silná, fyzická aj psychická. Po jeho odňatí má človek abstinenčné príznaky, ktoré znovu prekrýva užitím alkoholu. Preto aj dobre mienené rady od rodinných príslušníkov padajú na neúrodnú pôdu. Rodina si nevie pomôcť, dotyčný sa nechce liečiť a nikto nemá možnosť ho donútiť ísť na liečenie, ak to nechce on sám. Je to začarovaný kruh, z ktorého je ťažká cesta von. Mnohokrát to končí rozvodom, napadnutím rodinného príslušníka, či trestným oznámením,“ popisuje stavy psychiatrička.

Rastie počet žien holdujúcich alkoholu

Vo všeobecnosti pijú podstatne viac muži. Ženy viac inklinujú k užívaniu liekov. V poslednom období však počet žien alkoholičiek rastie. Tiež viac pijú ľudia slobodní, bez záväzkov a nezamestnaní. Ale žiaľ, problém sa nevyhýba žiadnej skupine ľudí. Smutný je nárast konzumu alkoholu u detí a mladších vekových skupín.

Podľa NCZI bolo minulého roku z 37 482 (v roku 2020 ich bolo 27 523 a rok predtým 20 690) psychiatrických pacientov vyšetrených na poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu na Slovensku hospitalizovaných 25,8 percenta. Najčastejšie slobodní muži (59,1 percenta), z ktorých takmer polovica bola vo veku 25 – 39 rokov (45,4 percenta).

Podobne aj v prípade žien boli najčastejšie hospitalizované slobodné ženy (39,3 percenta), z ktorých boli najviac zastúpené vekové skupiny do 24 rokov (33,9 percenta) a 25 – 39 rokov (33,8 percenta). Podľa pracovného stavu a pohlavia sa najviac hospitalizácií týkalo nezamestnaných mužov (29,3 percenta) vo vekovej skupine 35 – 39 rokov (16,3 percenta) a žien starobných dôchodkýň (28,3 percenta). Vzhľadom na vzdelanie bol najvyšší počet hospitalizácií pri mužoch so stredoškolským vzdelaním bez maturity (34,4 percenta) a pri ženách so stredoškolským vzdelaním s maturitou (30,9 percenta).

Väčšina štatistík ale vychádza len z údajov o hospitalizáciách pacientov, prípadne o ambulantnej liečbe. „Musíme si však uvedomiť, že tieto správy sú iba špička ľadovca. Väčšina závislých osôb je neliečená a nikdy na liečbu nenastúpila. Takže počty závislých osôb sú oveľa vyššie, než nám hovoria štatistiky. Podľa odhadov je závislosť od alkoholu najčastejším nediagnostikovaným a neliečeným psychickým ochorením,“ upozorňuje Krajňáková, podľa ktorej sa pije všade, pričom dôvody pre rozdiely v jednotlivých oblastiach môžu byť rôzne. „Vplyv má demografia obyvateľstva, percento nezamestnanosti, dostupnosť či nedostupnosť alkoholu. Hovorí sa aj o genetickej záťaži, pretože často v rodine alkoholika sa v jeho potomstve vyskytnú tiež problémy so závislosťami,“ dodáva lekárka.

Fakty o spotrebe alkoholu v roku 2021 podľa správy NCZI Najviac hospitalizovaných mužov vyšetrených na poruchy psychiky a správania, ktoré boli zapríčinené užívaním alkoholu na Slovensku, pochádza z Košického (39,3/10 000 o­byvateľov kraja) a Trenčianskeho kraja (37,8/10 000).

Najviac podobne hospitalizovaných žien bolo z Trenčianskeho (13,0/10 000) a Žilinského kraja (11,2/ 10 000).

Najčastejšie boli hospitalizované slobodné ženy (43,6 percenta) a nezamestnané osoby (38 percent).

Najvyšší nárast (13,8 percent) hospitalizácii zaznamenali vo vekovej skupine 15– až 19-ročných.