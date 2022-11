Kollár pre Pravdu: Nebudem hrobárom zdravotníctva, ale vydierať sa nenechám

Na koaličnej rade ste povedali, že ak sa situácia s lekármi nevyrieši, odídete z vlády, ak budú hroziť odchody lekárov.

Povedal som, že nebudem vo vláde, ktorá bude hrobárom zdravotníctva a ktorá zapríčiní rozvrat zdravotnej starostlivosti. Toto som povedal a za tým si stojím. Môžem ale povedať, že vláda urobila po mojich vyhláseniach veľmi ústretové kroky smerom k lekárom a ponúkla im dvakrát navýšenie pri rokovaniach o financiách. Dnes to dorovnala spolu s návrhom na úroveň Českej republiky. Tým pádom, ak by odborári pýtali ďalej, už to neberiem ako dialóg alebo rokovanie, beriem to ako vydieranie. Tam by som už aj ja končil. Myslím si, že za týchto okolností by aj druhá strana mala byť ochotná dohodnúť sa.

Čítajte viac Vláda nevyhovie novým požiadavkám lekárov k platom

Lekári si stoja za svojím, pán Matovič hovorí niečo druhé. Budete sa v tejto veci rozprávať aj s ním?

Hovoril som s ním. Na dennej báze som v kontakte aj s ministrom Lengvarským, aj s odborármi, aj s ministrom financií. Po poslednej tlačovke, ktorú mali aj s premiérom Hegerom a dorovnali české platy, nevidím ďalej dôvod ustupovať lekárom.

Čo sa týka novely Trestného zákona, je tu ministerská novela, ktorú predložila ešte pani Kolíková, sú tu aj dva poslanecké návrhy, poslancov Tarabu a Vetráka. Aký je váš názor, budete ich podporovať?

Každú jednu z týchto noviel veľmi rád podporím, lebo to bola dohoda ešte v čase, keď bola ministerkou pani Kolíková, že sa budú drakonické tresty znižovať. Nie je možné, aby sme v našom právnom poriadku viac chránili ekonomické trestné činy ako život. Malo by to byť jasne nastavené. Život človeka by mal byť v prvom rade chránený, potom by tam mali byť občianske slobody a až potom ekonomika alebo nejaké hmotné statky. Som za zníženie taríf, ale nemali by sme ich znížiť na úroveň, že robte si, čo chcete. Treba to dať na európsku úroveň. Keď budeme mať Trestný poriadok a Trestný zákon na úrovni Rakúska, Nemecka, Česka, Maďarska alebo Francúzska, tak s tým nemám absolútne problém.

Takže budete podporovať aj poslanecké návrhy, aj ten Tarabov?

Samozrejme. Na druhej strane, ak by poslanecký návrh pána Vetráka neprešiel, tak sa nám môže stať, že bude musieť ústavný súd rozhodnúť o protiústavnosti zabavenia majetku. Tak isto sa to stalo aj v Nemecku, tiež išli týmto smerom a ústavný súd im to nakoniec zrušil. Ak sa takéto niečo stalo v EÚ v Nemecku, predpokladám, že niečo také sa stane aj u nás. Ak sa neprijme Vetrákov zákon, bude tu obrovský problém. Všetci, ktorým zhabali majetok, budú môcť žiadať obnovu konaní. Nebude to žiadna sranda.