Neurológ Cimerman: Vydržali sme pandémiu a nezmenilo sa nič

Peter Cimerman, lekár neurológie v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach, je jedným z lekárov, ktorý podal výpoveď. Priznal, že vždy a všade nájdu štrajkokazov, no nezaznamenal nikoho, kto by bol proti splneniu požiadaviek lekárskych odborov.

Zaznamenali ste pre výpoveď nejaké vyhrážky na pracovisku? Nebol na vás vyvíjaný tlak, aby ste tak nerobili, alebo že ju máte stiahnuť?

Priame vyhrážky nie. Samozrejme, zaznievali názory, či to je vhodný krok, alebo nie. Rôzni vedúci sa zachovali rôzne, ale väčšina nás podporuje a chápu, že to nie je boj proti samotným nemocniciam ani proti vedúcim pracovníkom, no je to boj za lepšie zdravotníctvo.

Prečo ste sa rozhodli podať výpoveď? Ako sa rozhodli vaši kolegovia?

V našej nemocnici výpoveď podalo približne 230 lekárov. Ten dôvod je, že nás je málo, sme vyčerpaní, nevládzeme, sme neprimerane zaťažení dokumentáciou, nemáme sestry. Naše nemocnice majú preto zatvorené viaceré oddelenia. Celý stav zdravotníctva je čím ďalej, tým horší a nevidíme možnosť, že by to mohlo niekedy byť lepšie. Stále počúvame len, že bude lepšie, vydržte. Vydržali sme dva pandemické roky a nič sa nezmenilo.

Rozmýšľali ste nad tým, že výpoveď stiahnete?

Nie.

Zaznamenali ste vo svojom okolí nejakých štrajkokazov?

Vždy sa nájdu nejakí ľudia, ktorí majú iný názor, no nezaznamenal som nikoho, kto by bol proti našim cieľom.

Nespôsobuje to, že časť lekárov podala výpoveď a časť nie, toxické prostredie na pracovisku?

Toxické určite nie. Priznávam, že každá vypätá situácia, kde sa stretne viacero názorov proti sebe, vytvára nezhody, ale aj napriek tomu je všetkým jasné, aj tým, čo výpoveď podali, aj tým čo nie, že bojujeme navzájom za seba. Nie každý bol dostatočne odhodlaný a nie každý dokázal prekonať svoj strach, no cieľ máme všetci rovnaký.

V prípade, že dôjde k dohode, tak máte možnosť vrátiť sa na pracovisko? Určite áno. Všetkým je jasné, že bez tých 2 100 lekárov nemocnice nemôžu fungovať.

V prípade, že nedôjde k dohode, neobávate sa zavedenia núdzového stavu a následnej povinnej pracovnej mobilizácie?

Neobávame sa a aj s tým počítame. Všetci zúčastnení vieme, že to nie je riešenie stavu. Je to oddialenie problému. Aj sám minister priznal, že to nebude fungovať. Nefungovalo to ani pred desiatimi rokmi a ani teraz to nebude. Nie je to cesta (Podobný postup štát použil aj pri hromadných výpovediach pred 11 rokmi. Mnohí lekári však ohlásili práceneschopnosť a odmietli sa riadiť príkazmi – pozn. red.).