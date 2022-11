Primárka Letanovská: Štát ponúka lekárom maximum

Podotkla, že berie do úvahy, v akom stave sa nachádza zdravotníctvo po pandémii a tiež aj to, v akom stave sú verejné financie. „Po pandémii covidu, ktorá otriasla slovenským zdravotníctvom a doslova rozmetala všetky skryté rezervy, ktoré tento systém mal, sa dnes nachádzame v takom stave, že ak niečo dramaticky nezmeníme, naozaj, reálne a s plnou vážnosťou človeka zvnútra systému hovorím, že systém skolabuje a pacientov nebude mať kto liečiť,“ ozrejmila.

Podotkla, že okolité krajiny na konci pandémie výrazne zdvihli platy zdravotníkom a aj vyplácanie pandemických príplatkov bolo na inej úrovni ako na Slovensku. „U nás to bolo najmä na papieri, no v skutočnosti mali slovenskí zdravotníci len malý podiel zo sľúbenej kompenzácie, často neboli tieto náklady kryté, a tak nemocnice nemali z čoho,“ upozornila.

Letanovská si myslí, že momentálne štát ponúka lekárom maximum. „Ak má byť zvýšenie platov prvým krokom k ďalším systémovým zmenám, tak musí byť samotné zvyšovanie systémové a nielen gestom zo zúfalstva v situácii, ktorá sa vymkla z rúk. Znamená to, že zvýšené mzdy musia byť „kryté“, musí sa s nimi počítať v návrhu rozpočtu a musíme ich ako krajina vedieť „zarobiť“,“ dodala.

Priznáva však, že navýšenie platov len pre nemocničných lekárov môže spôsobiť pnutie medzi jednotlivými zdravotníkmi, prípadne medzi ambulanciami a nemocnicami. Jedným z riešením je podľa nej seriózne navýšenie platieb za poistencov štátu a riadne uhrádzanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecných aj v špecializovaných ambulanciách.

„Tak, aby boli ambulantní lekári motivovaní ošetriť väčší počet pacientov, nie trestaní. Ak by bola starostlivosť v ambulantnej sfére riadne uhrádzaná, títo lekári by nepotrebovali nominálne navyšovanie platov, ale by si jednoducho na seba a sestru zarobili,“ podotkla. Sama však počas pandémie pracovala na covidových oddeleniach, osobne sa starala o pacientov na umelej pľúcnej ventilácii a otvorene hovorí, že „nemocničný sektor si prešiel peklom, nemocniční lekári a sestry majú podlomené zdravie, sú vyhorení a vnútorné rezervy sú preč“.

„Myslím, že zodpovedné vedenie rezortu zdravotníctva za silnej podpory vlády musí nájsť riešenie, ktoré bude adekvátne k hroziacemu ohrozeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti a zároveň nezhorší spoluprácu medzi ambulanciami a nemocnicami, a tým priamo kontinuitu cesty pacienta za uzdravením,“ uzavrela.