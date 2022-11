Heger na stretnutie s lekármi neprišiel. Štát pripravuje "plán B"

Lekárski odborári cez víkend naznačili ústupok v otázke platov. Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) im odkázal, že ak stále žiadajú viac a vyhrážajú sa kolabovaním nemocníc, tak je to podľa neho neľudské a „v rozpore s Hippokratovou prísahou“. Dnes sa začalo tretie stretnutie zástupcov Lekárskeho odborového združenia (LOZ) a predstaviteľov štátu na Úrade vlády.

„Naším najväčším prianím je, aby sme sa na všetkých ôsmich bodoch dohodli ešte dnes. Na dohodu však potrebujete druhú stranu,“ ozrejmil pred začatím rokovania predseda LOZ Peter Visolajský.

Ako si platy nemocničných lekárov predstavuje na budúci rok štát. Základný zákonom garantovaný plat u začínajúceho lekára (bez služieb, príplatkov, kolektívnej zmluvy) bude v roku 2023 na úrovni 1 695 eur (oproti tohtoročným 1 416 eur na Slovensku, v Českej republike 1 575 eur).

Základný zákonom garantovaný plat u lekára so špecializáciou a 10 rokmi lekárskej praxe by bol na úrovni 3 270 eur (oproti tohtoročným 2 606 eur na Slovensku, v Českej republike 2 290 eur).

Základný zákonom garantovaný plat u lekára so špecializáciou a 20 rokmi lekárskej praxe by bol na úrovni 3 512 eur (oproti tohtoročným 2 606 eur na Slovensku, v Českej republike 2 492 eur).

Cez víkend chcela vláda na rýchlo zvolať ďalšie rokovania, no to lekári odmietli. Visolajský podotkol, že nateraz sa ďalšie ústupky spraviť nechystajú. "Ustúpili sme vo mzdách, no pod podmienkou, že bude splnených ďalších sedem. Tie sa týkajú spravodlivého financovania nemocníc, reformy vzdelávania medikov či zvýšenia počtu lekárov, sestier a ostatného zdravotníckeho personálu. Dohodu na uskutočnení týchto požiadaviek chcú zakotviť v memorande.

Naposledy rokovali odborári s vládou v stredu, k dohode nedošlo. Financmajster Matovič po rokovaní informoval o dodatočnej ponuke na zvýšenie platov lekárov v nemocniciach. LOZ v sobotu informovalo, že je ochotné ponuku prijať, ak vláda zvýši koeficient za odpracované roky praxe všetkým lekárom a predstaví riešenia ostatných siedmich požiadaviek. Vláda reagovala, že trvá na pôvodnej ponuke, ktorá je finálna.

Matovič dnes na sociálnej sieti priblížil, že za posledné mesiace strávil 20 hodín rokovaniami so zástupcami odborárov z LOZ. „Chcel som poznať problémy, ktoré bránia dobrému pocitu zdravotníkov či pacientov z nemocníc. Chcel som vedieť, či aj financie môžu pomôcť kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti, menšiemu stresu,“ skonštatoval Matovič.

Tvrdí, že úprimne verí, že lekári uznajú, že „v tejto extrémne ťažkej dobe, kedy Slovensko musí financovať viacero veľmi ťažkých kríz, vláda urobila viac ako maximum“. „Zohnať každoročných 300 miliónov eur na vyššie platy len zdravotníkov je malý veľký zázrak a mali by sme byť naň všetci spolu hrdí. Miesto toho zajtra Vaši zástupcovia zrejme rozhodnú, že ani 300 miliónov navyše nestačí a naďalej budú trvať na výpovediach,“ dodal Matovič.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v nedeľu zopakoval, že v prípade rozvratu zdravotníctva platí jeho vyhrážka na odchod z vlády. Napriek tomu je rád, že financmajster Matovič sa snaží o kompromis. Tvrdí, že chápe lekárov, no vyhlásil, že ak budú aj naďalej trvať na svojich podmienkach a nebudú ochotní ustúpiť, tak to považuje za vydieranie.

„Ideme si vypočuť odpoveď. Zatiaľ nás verejné vyjadrenia pána premiéra a pána ministra financií sklamali. Napriek tomu chceme schladiť emócie a konštruktívne rokovať,“ spresnil Visolajský.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) však dnes na Úrade vlády nie je. Odcestoval do Holandska na stretnutie s holandským premiérom Markom Ruttem.

„Žiadali sme aby pri rokovaniach boli vládny predstavitelia. Chceme sa dohodnúť s vládou. To, že pán premiér má iné povinnosti, to si musí vysvetliť on,“ skonštatoval Visolajský. Spresnil, že nie všetko sa dá vyriešiť s ministrom financií, či zdravotníctva. „Od vlády žiadame hlavne tých sedem ostatných bodov a pri týchto rokovaniach by mal byť premiér prítomný,“ dodal.

Na 12. hodinu je naplánované stretnutie Ústredného krízového štábu. Jeho nosnou témou bude koordinácia nemocníc a hroziace presuny pacientov v prípade, že sa štát s 2 100 lekármi vo výpovedných lehotách z 31 nemocníc nedohodne. Ide o tzv. „Plán B“.

