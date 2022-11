Veľké plány mu prekazilo obvinenie. Bol som unavený, snažili sa ma predať: Kusý v politike zrejme skončil

Bývalý starosta bratislavského Nového Mesta vyšiel zo Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku po boku svojej obhajkyne Evy Mišíkovej a bude aspoň nateraz stíhaný na slobode. Aj keď sudkyňa Pamela Záleská nevidela dôvod na jeho väzobné stíhanie, skutok sa podľa súdu stal. Prokurátor podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť. Rozhodovať tak bude na budúci pondelok Najvyšší súd. Bolo vidno, že exstarosta nie je vo svojej koži, je vyčerpaný a zničený. Po pobyte v cele sa zmohol len na niekoľko slov.

Súd rozhodol. Rudolf Kusý bude vyšetrovaný na slobode, rozhodovanie trvalo niekoľko hodín

„Veľmi si vážim rozhodnutie súdu, ktorý veľmi podrobne bral do úvahy všetky informácie,“ povedal. Skutok nekomentoval, no zopakoval, že vinu necíti. ŠTS síce nepredpokladá, že by sa Kusý chystal na slobode svedkov ovplyvňovať, no skutok vymyslený nie je.

Čítajte viac Exstarosta Kusý sa bál cely a nechcel prísť o politickú budúcnosť. Ako malo dôjsť k uplácaniu?

„V dôsledku zadovážených dôkazov je možné konštatovať, že predmetom vyšetrovania nie je vymyslený skutok a rovnako tak je možné konštatovať, že v tomto štádiu trestného konania je obvinený dôvodne podozrivý zo spáchania tohto vyšetrovaného skutku,“ konštatuje súd v anonymizovanom uznesení, ktoré má Pravda k dispozícii.

Akcia Development. Ako došlo k podplácaniu?

Exstarosta prvýkrát vypovedal pred súdom, keďže pred vyšetrovateľom túto možnosť odmietol. Všetko sa malo odohrať v septembri 2022, teda v čase, keď ulice boli obsypané Kusého bilbordmi a kampaň bola v plnom prúde. Bývalému starostovi Nového Mesta sa nakoniec aj napriek najdrahšej kampani spomedzi kandidátov v spojených voľbách nepodarilo súčasného primátora Bratislavy Matúša Valla poraziť.

Kusý si mal podľa uznesenia ešte ako starosta necelé dva mesiace pred voľbami vyžiadať cez dvoch sprostredkovateľov úplatok vo výške 150-tisíc eur. Úplatok si mal vypýtať za vydanie územného rozhodnutia na výstavbu bytových domov v lokalite Vlárska na bratislavských Kramároch. Jedna z osôb mala následne tento úplatok tlmočiť a pridať k nemu ďalších 70-tisíc eur pre seba.

„A tak spoločný úplatok vo výške 220-tisíc eur si vyžiadali od stavebníka xxx za podmienok, že v prípade jeho súhlasu bezprostredne po odovzdaní úplatku xxxxxxxx dostane do ruky podpísané územné rozhodnutie xxx,“ píše sa v uznesení ŠTS. Pôvodne sa hovorilo o dvoch sumách, no v skutočnosti šlo o jednu súhrnnú sumu. Následne mal Kusý po súhlase stavebníka 15. novembra osobne prevziať antedatované územné rozhodnutie z 22. septembra tohto roka, keď malo stretnutie prebehnúť. K samotnému odovzdaniu úplatku už nedošlo. NAKA v rámci akcie Development zadržala Kusého a ďalšie dve osoby (A. P. a J. P.). Rozhodnutie malo byť odovzdané z rúk obvineného diskrétnym spôsobom s cieľom zakryť korupčné konanie.

Nejasnosti vo výpovediach svedkov

Kauza sa má týkať už spomínanej výstavby dvoch bytových domov na Vlárskej ulici na Kramároch. Developer žiadal Nové Mesto o vydanie územného rozhodnutia už v roku 2019. Konanie sa naťahovalo a k posunu došlo až krátko pred zadržaním Kusého. Proti výstavbe sa postavili miestni obyvatelia, ktorí aj pomocou petície chceli na mieste postaviť škôlku. Nakoniec však iniciátori na svojej webovej stránke informovali, že sa na ich projekt nenašla dostatočná politická podpora. Na škôlku sa im podarilo vyzbierať takmer 111-tisíc eur.

Mišíková: Vyšetrovateľ nám nedal spis, študujeme ho až pred súdom

Kusý ešte v júni tohto roka nakrútil video s ľuďmi z Iniciatíva Škôlka pre Kramáre a zastával sa ich. Práve on presadzoval, aby developer na jednej polovici pozemku postavil iba jednu bytovku a druhú polovicu odkúpi mestská časť pre výstavbu škôlky. V akej podobe územné rozhodnutie Kusý odobril, nie je jasné. V kauze mal podľa medializovaných informácií figurovať aj tajný policajný agent a majú existovať aj odpočúvania a videozáznamy. Mišíková však nič nepotvrdila s tým, že ide o utajované skutočnosti.

Spomínané dve osoby, zadržané spolu s Kusým, sú aktuálne v korupčnom reťazci v pozícii svedkov. Jednu z nich zastupuje advokát Peter Erdős. „Môžem potvrdiť, že vypovedala v procesnom postavení podozrivej, nebolo jej vznesené obvinenie,“ povedal pre Pravdu s tým, že viac vzhľadom na neverejnosť prípravného konania povedať nemôže. Je pravdepodobné, že obaja svedkovia spolupracujú s políciou, keďže obvinení neboli. Súd však skonštatoval, že sa vo svojich výpovediach významne rozchádzajú.

zväčšiť Foto: TASR, Jaroslav Novák Rudolf Kusý, ŠTS, Pezinok, rozhodovanie o väzbe Rudolf Kusý so svojou obhajkyňou Evou Mišíkovou

Kusý v sobotu vypovedal prvýkrát viac ako štyri hodiny. Skutočnosti uvedené v uznesení o vznesení obvinenia sa podľa neho nezakladajú na pravde, od skutku a aj konania osôb sa úplne dištancuje a nechce s tým mať nič spoločné. „Obvinenie absolútne odmietol a konanie svedkov xxx a xxx označil za odporné,“ píše sa v uznesení.

Exstarosta potvrdil, že projekt na Vlárskej ulici je mu známy a riešili ho už dlhší čas. Podľa Kusého šlo o problémový prípad, na konci ktorého mal sľúbiť podpísanie rozhodnutia. So svedkyňou mal zlé skúsenosti, nekomunikoval s ňou, no s druhým svedkom bol v priateľskom vzťahu a dôveroval mu. Priznal, že bola chyba vydať podpísané originálne územné rozhodnutie do rúk svedka. Bola to jediná chyba, ku ktorej sa priznal.

Cely sa bojí, obvinený už bol Kusý sa pobytu v cele podľa uznesenia bál. Už v októbri 2020 strávil za mrežami niekoľko nocí. Bratislavská krajská kriminálka ho vtedy obvinila, že úmyselne nekonal, a tým zdržiaval územné konanie pri štyroch veľkých stavebných projektoch v Novom Meste. Generálna prokuratúra SR mu však obvinenie nakoniec zrušila.

Už v októbri 2020 strávil za mrežami niekoľko nocí. Bratislavská krajská kriminálka ho vtedy obvinila, že úmyselne nekonal, a tým zdržiaval územné konanie pri štyroch veľkých stavebných projektoch v Novom Meste. Generálna prokuratúra SR mu však obvinenie nakoniec zrušila. Obvineniu čelil aj v roku 2014 , polícia mu vyčítala tri zákazky spolu približne za dva a pol tisíca eur pre firmu PP Solutions, ktorá pre mestskú časť zabezpečovala napríklad nafukovacie hrady, ozvučenie alebo varila guláš.

, polícia mu vyčítala tri zákazky spolu približne za dva a pol tisíca eur pre firmu PP Solutions, ktorá pre mestskú časť zabezpečovala napríklad nafukovacie hrady, ozvučenie alebo varila guláš. Do verejného života vstúpil ako aktivista , založil stredoškolský parlament pri BSK a neskôr občianske združenie Za Bratislavu – Nové Mesto.

, založil stredoškolský parlament pri BSK a neskôr občianske združenie Za Bratislavu – Nové Mesto. V komunálnej politike začínal v roku 2006 ako poslanec miestneho zastupiteľstva Nové Mesto.

ako poslanec miestneho zastupiteľstva Nové Mesto. V roku 2010 sa stal najmladším starostom bratislavskej mestskej časti Nové Mesto, na čele úradu bol 12 rokov.

Podľa Kusého sa malo diať všetko poza jeho chrbát a niekto sa chcel jeho menom zrejme len kryť. „Obvinený sa vyjadril, že si svoje aktuálne stíhanie vysvetľuje snahou svedkyne xxx a svedka xxx „predať ho“,“ píše sa v uznesení. Svedkyňa mala využiť jeho meno, druhý svedok bol sklamaný, že Kusý voľby nevyhral a nestane sa šéfom magistrátu tak, ako mu to mal Kusý sľúbiť. Exstarosta má záujem a vyšetrenie veci a žiadneho svedka kontaktovať nebude a k úradu sa ani nepriblíži. Keďže prokurátor podal sťažnosť, Najvyšší súd bude rozhodovať na budúci pondelok 28. novembra.

Politická budúcnosť je otázna

Kusý sa odvolával aj na to, že v danom čase prechádzal náročným obdobím volebnej kampane, bol mimoriadne pracovne vyťažený a málo spal. Registroval aj informácie, že „pán z projektu Vlárska na Kramároch“ je nervózny a chce na neho podať trestné oznámenie v prípade, že mu ako starosta nepodpíše územné rozhodnutie.

„Tohto následku sa obával, nechcel prísť o dobrú povesť a imidž na verejnosti, čo ako kandidát na primátora mesta Bratislava nechcel riskovať aj preto, že sa mala riešiť jeho politická budúcnosť,“ vypovedal Kusý pred súdom. Zdá sa, že jeho politická budúcnosť sa aktuálne skončila.

Dobrá voľba a Umiernení pozastavili Rudolfovi Kusému členstvo v strane

Kusý je členom strany Dobrá voľba a Umiernení, tá mu jednohlasne pozastavila členstvo v strane. „Osobne chcem vyjadriť veľké znepokojenie nad informáciou o obvinení Rudolfa Kusého z korupcie. Poznali sme ho ako úspešného regionálneho politika, a toto obvinenie je veľmi vážne,“ povedal predseda strany Tomáš Drucker. Dodal, že predsedníctvo strany rešpektuje prezumpciu neviny. Exstarostu vo voľbách podporila nielen Dobrá voľba a Umiernení, ale aj strany Hlas, Za ľudí, Sme rodina, KDH a maďarská Aliancia.

zväčšiť Foto: TASR, Pavel Neubauer Rudolf Kusý Rudolf Kusý čelil obvineniu aj v roku 2020

Najväčší problém bude mať zrejme strana KDH. Vo voľbách sa totiž objavili podozrenia z čierneho financovania jeho predvolebnej kampane. Policajný prezident Štefan Hamran uviedol, že prebieha vyšetrovanie. Kusý pred voľbami nepriznal, že na jeho kampaň prispel sumou 25-tisíc eur spolumajiteľ Esetu Rudolf Hrubý. Peniaze dostala Kusého kampaňová agentúra cez KDH. Hnutie chybu priznalo, no podľa lídra KDH Milana Majerského išlo o zákonný postup a téma je pre nich uzavretá. Bratislavské vedenie KDH však vyzval, aby vyvodilo politickú zodpovednosť. Vedenie na otázky Pravdy zatiaľ nereagovalo.

Politológ Radoslav Štefančík to takisto najhoršie vidí v prípade KDH. „KDH s ťažkosťami vysvetľovalo Kusého financovanie volebnej kampane. Toto bude záležitosť, ktorú budú KDH vyčítať jej súperi a pravidelne sa k nej vracať v budúci predvolebných diskusiách,“ skonštatoval politológ.

Hnutie Sme rodina pre Pravdu uviedlo, že kľúčové bude dokázanie viny. „Máme zato, že ak pán Kusý porušil zákon a bude mu dokázaná vina, musí prijať spravodlivý trest,“ reagovalo hnutie. U Kollárových voličov problém podľa Štefančíka určite nebude. „Ak voličom Sme rodina nevadia fotografie Kollára s mafiánmi, nevidím dôvod, prečo by si mali všímať podozrenia z korupcie u človeka, ktorý nie je členom tejto strany,“ skonštatoval.

Peter Pellegrini (Hlas) a Veronika Remišová (Za ľudí) sa zhodli, že keby vopred vedeli o obvineniach, vo voľbách by ho nepodporili. Hlas chcel len podporiť niekoho proti Vallovi a Remišová bude sklamaná, ak sa obvinenia potvrdia. „Protikorupčná politika je jedným zo základných pilierov nášho programu a ostro odsudzujeme akékoľvek správanie, ktoré je s ňou v rozpore. Strana ZA ĽUDÍ bola v meste Bratislava súčasťou širšej koalície, v rámci ktorej kandidoval na primátora Bratislavy Rudolf Kusý za svoju materskú stranu – Dobrá voľba,“ uviedla strana Za ľudí.

Podľa hovorkyne Aliancie Kláry Magdeme priniesli rozhodnutie o podpore krajské štruktúry. „V prípade Hlasu to bude na šikovnosti predsedu Pellegriniho, ktorý sa z tohto prípadu určite šikovne vykrúti. Navyše, Kusý bol politik významu jednej bratislavskej mestskej časti, človek z Oravy či Zemplína poriadne nevie, o koho ide,“ zhodnotil politológ.

Podľa Štefančíka je potrebné brať Kusého ako nevinného, no v politike zrejme skončil. „V civilizovaných krajinách politici končia už pri menších podozreniach, a to nemusí ísť priamo o korupciu, ale len o menšie previnenia voči etickému správaniu. V prípade Slovenska predpokladáme, že sme takýto stupeň politickej kultúry ešte nedosiahli. Napriek tomuto smutnému konštatovaniu si však myslím, že pán Kusý skončil v politike definitívne,“ zhodnotil pre Pravdu s tým, že táto kauza zrejme najviac poškodí stranu KDH.