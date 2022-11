Spor o milióny pre školstvo: SaS straší, rezort sa bráni. Horecký však ešte musí vysvetľovať

Medzi bývalým a súčasným ministrom školstva to opäť vrie. Dôvodom sú reformné povinnosti vyplývajúce z plánu obnovy, ktoré si podľa podpredsedu SaS Branislava Gröhlinga súčasné vedenie rezortu neplní. Rezort na čele s Jánom Horeckým s tým nesúhlasí. Situácia síce nie je taká zlá, ako opísala SaS, no Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) však súčasnému vedeniu odporúča, aby si pri zavádzaní reforiem do praxe nastavilo realistický harmonogram a pri jednej z reforiem požaduje od súčasného vedenia rezortu školstva podrobnejšie informácie.