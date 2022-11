Pod Mikulcom sa trasie zem: Poslanci SaS vytiahli zelenú kartu. Viskupič aj Krúpa budú za jeho odvolanie

Liberáli sa dohodli na klube, že budú mať pri hlasovaní o odvolaní Romana Mikulca z postu šéfa rezortu vnútra voľnú ruku. Zdá sa, že stolička sa pod ministrom vnútra láme čoraz viac.

Krúpa o Mikulcovi: Mal by odstúpiť, nezvládol kontrolu hraníc pred náporom migrantov

SaS sa dohodla na zelenej karte

„Mali sme klub, dohodli sme zelenú kartu,“ povedala pre Pravdu Zemanová. „Každý bude hlasovať individuálne,“ uviedla. Zároveň sa dohodli, že o jednotlivých hlasovaniach nebudú informovať. Už teraz je však jasné, že minimálne dvaja poslanci zahlasujú za jeho odvolanie. Ide o šéfa finančného výboru Mariana Viskupiča a šéfa brannobezpečnos­tného výboru Juraja Krúpu. „Pán Viksupič a pán Krúpa svoj názor dlhodobo komunikovali,“ dodala Zemanová.

Viksupič aj Krúpa budú hlasovať za

Krúpa pre Pravdu potvrdil, že zahlasuje za jeho odvolanie. „Verejne som to komunikoval už niekoľkokrát. Áno, budem za jeho odvolanie,“ uviedol. Viskupič potvrdil svoje rozhodnutie v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní, že zahlasuje za odvolanie Mikulca. Dodal, že to nerobí preto, aby sa k moci opäť dostala opozičná strana Smer, ale preto, aby do funkcie šéfa vnútra nastúpil nový minister, ktorý bude svoju prácu vykonávať lepšie ako Mikulec.

„Aktuálna migračná kríza je vážnym problémom a je zrejmé, že určite by sa dala zvládnuť výrazne lepšie. Zachytili sme veľa signálov z Českej republiky, a vôbec našich okolitých krajín, že naše ministerstvo to nerobí dobre,“ tvrdí Viskupič. Poslanec je presvedčený, že takto budú rýchlejšie a efektívnejšie postupovať vo vyšetrovaniach korupčných káuz.

Špinavé dohody?

Dodal, že ak opozícia chce naozaj odvolať Mikulca z funkcie a neberie to len ako divadlo, dáva zmysel hlasovať, keď je plénum plné poslancov. „Hlasovanie o odvolaní sa presunulo, ale nie na začiatok riadnej parlamentnej schôdze 29. novembra, ako je to obvyklé, ale na 1. decembra. Myslím si, že to je preukázanie toho, aké typy obchodov medzi sebou koalícia a ďalší poslanci majú. Vytvorilo to priestor na špinavé dohody,“ myslí si Vyskupič.

zväčšiť Foto: SITA, Brano Bibel Boris Kollár, Peter Pčolinský Boris Kollár (vľavo) a Peter Pčolinský

Otázny je aj postoj poslancov Sme rodina. Predseda hnutia Boris Kollár uviedol, že nebudú hlasovať za odvolanie koaličného ministra, no niektorí tak zrejme hlasovať budú. Mikulec napríklad nemá dôvery šéfa poslaneckého klubu Sme rodina Petra Pčolinského aj pre kauzu zadržania jeho brata Vladimíra, bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS). „Keďže sa ma to osobne týka, môžem si dovoliť konšpirovať, že mohlo ísť o zámer zavrieť ústa riaditeľovi SIS, ktorý si až príliš dobre robil svoju robotu,“ povedal.

Poslanci Sme rodina už v minulosti hlasovali za odvolanie Mikulca, a to vrátane Adriany Pčolinskej a Petra Pčolinského. Poslanci sa na mimoriadnej parlamentnej schôdzi k odvolaniu ministra vnútra stretli v utorok 15. novembra. Keďže parlament nebol uznášaniaschopný, predseda parlamentu Boris Kollár prerušil schôdzu a jej pokračovanie určil na štvrtok 1. decembra o 11:00.