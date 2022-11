Karas: Novela Trestného zákona nie je o znižovaní trestov

Novela Trestného zákona nie je o znižovaní trestov, ale o reforme trestnej politiky štátu. Pred rokovaním vlády to uviedol šéf rezortu spravodlivosti Viliam Karas. Ministerstvo začína vyhodnocovať medzirezortné pripomienkové konanie.

Novelou ide ministerstvo podľa Karasa zásadne, radikálne a efektívne zasiahnuť tak, aby trestná politika bola účinná. „Odkázal by som všetkým, že sa neoplatí dnes ani zajtra, ani po akejkoľvek zmene právnych predpisov páchať trestnú činnosť,“ povedal Karas. Podotkol, že v novele nastavia pravidlá tak, aby páchateľov zločin zabolel a štát sa vedel proti zločinu brániť. „Bol by zlý štát, ktorý by nedokázal nastaviť svoju trestnú politiku tak, aby bola funkčná,“ skonštatoval minister.

Návrh novely Trestného zákona predložila za rezort spravodlivosti ešte v septembri opätovne do medzirezortného pripomienkového konania exministerka Mária Kolíková (SaS). Jej nástupca Viliam Karas považuje reformu trestných kódexov za jednu z priorít. Navrhovaná legislatíva chce okrem iného motivovať sudcov k ukladaniu alternatívnych trestov. Priniesť má aj lepšiu vymožiteľnosť náhrady škody či zvýšenie hranice malej škody na 500 eur. K novele Trestného zákona vzniesli subjekty 597 pripomienok, z toho 197 zásadných a jednu hromadnú.