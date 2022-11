Kollár opäť vytiahol kartu „odchádzam z vlády“. Stále platí, no nikto to už neberie vážne

Je to hra. Karta „odchádzam z vlády“ sa vyťahuje v koalícii v prípadoch, ak niečo neviete presadiť. SaS už odišla, no Sme rodina je stále v rovine vyhrážok.

Tentoraz sú dôvodom lekári. Ak sa nedohodnú, hnutie Borisa Kollára opustí svojich koaličných partnerov a nechá menšinovú vládu napospas predčasným voľbám. Nie je to však prvýkrát, čo Kollár koalícii pohrozil. Jeho slová už strácajú na vážnosti.

Kollár: Nebudem hrobárom zdravotníctva, ale vydierať sa nenechám

Predseda povedal, tak to platí

Vyhrážanie sa odchodom je u Kollára mimoriadne časté a spravil tak aj na minulotýždňovej koaličnej rade. „Povedal som, že nebudem sedieť vo vláde, ktorá nezvládne urovnať tento problém a nezabezpečí zdravotnú starostlivosť našim občanom,“ povedal podľa Denníka N svojim partnerom.

Neskôr svoju rétoriku zmiernil a pri otázke, či ešte stále trvá na odchode, svoju odpoveď trochu poopravil. „Nie, povedal som, že nebudem vo vláde, ktorá bude hrobárom zdravotníctva a ktorá zapríčiní rozvrat zdravotnej starostlivosti. Toto som povedal a za tým si stojím,“ odpovedal na otázky Pravdy cez víkend s tým, že neochotu lekárskych odborárov už neberie ako dialóg, ale ako vydieranie. O vydieraní hovoril aj minister financií Igor Matovič.

Podpredseda hnutia Sme rodina Peter Pčolinský však pre Pravdu uviedol, že odchod z vlády stále platí. „Dohoda s lekármi stále nie je. Čakáme, že sa dohodnú a verím, že sa dohodnú,“ poznamenal. Termín je 30. november. Platí teda odchod Sme rodina v prípade, že sa lekári s vládou nedohodnú? „Áno, platí. Stanovisko sa zatiaľ nemenilo. Predseda to povedal, tak to platí,“ poznamenal Pčolinský o predsedovi parlamentu a svojom straníckom šéfovi.

Už zas?

V prípade Kollára to však nebolo prvýkrát, čo sa svojim koaličným partnerom vyhrážal. Dôvody boli rôzne. Väčšina z nich potichu prehrmela, niektoré požiadavky sa splnili a pri iných sa zas našiel kompromis. Opakovaný vtip však už nie je vtip a Kollárove slová už v koalícii neberú až tak vážne. „Už zase hovorí pán Kollár o odchode z vlády? Treba to teraz začať brať vážne?“ reagovala pre Pravdu šéfka najmenšej koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová.

OĽaNO na otázku o odchode Kollára kvôli lekárom nereagovalo. O predčasných voľbách však predseda Sme rodina hovoril aj pri štátnom rozpočte. Možný je totiž akýsi obchod – predčasné voľby za rozpočet. „Boris Kollár je taký vysielač a vysiela signály rôzne,“ povedal Matovič na adresu postoja Sme rodina s tým, že ak rozpočet neprejde, o ďalších možnostiach sa budú rozprávať potom. „Akákoľvek cesta k predčasným voľbám je cesta k strate demokracie,“ dodal. Provizórium by bol podľa neho armagedon. Kollár podľa politológa Prešovskej univerzity Michala Cirnera politicky vydiera OĽaNO. „Ale keď využívate vydieranie neprimerane, to znamená viackrát a bez reálnych činov, prestanú sa partneri obávať a začnú to považovať iba za slovné cvičenie, čo sa aj deje,“ skonštatoval.

Z počiatočnej hrozby sa tak stal len akýsi „podporný vokál“. „Boli to nepremyslené a neuvážené vyjadrenia. Opakovane sa ukazuje, že pod tlakom Boris Kollár rýchlejšie hovorí, než premýšľa o tom, čo hovorí a aké to môže mať prípadné politické konzekvencie. Zas a znovu svojimi vyjadreniami spochybnil vlastnú dôveryhodnosť,“ zhodnotil pre Pravdu politológ Jozef Lenč z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Vláda bez Sme rodina znamená koniec

Podľa Cirnera Kollárove hrozby síce naplnené neboli, no vždy sa mu podarilo presadiť, čo si zaumienil. „Je to hra, ktorú v koalícii hrá neustále od roku 2020,“ uviedol. Situácia je však o to vážnejšia, že v koalícii sú prakticky len dve strany – OĽaNO a Sme rodina. Strane Za ľudí sa klub rozpadol a majú len troch nezaradených poslancov. Ak by Kollár so svojím hnutím odišiel z koalície, vláda by mala v parlamente oficiálne len 50 poslancov a s takou menšinou je nemožné vládnuť.

zväčšiť Foto: Pravda, Ivan Majerský koaličná rada, Matovič, Kollár, Boris Kollár (vpravo) a Igor Matovič

„Bez Sme rodina by koalícia neexistovala a bol by to politický koniec OĽaNO v tomto volebnom období. Ukazuje sa, že vládnuť v dvojkoalícii so zvyškom Za ľudí je veľmi výhodné a na Kollárovi je vidieť, že si to užíva a využíva túto situáciu. Preto sú hrozby odchodu z vlády len výstrelom do tmy,“ zhodnotil Cirner.

Kollár teraz prakticky riadi koalíciu. Vidno to najmä na tom, ako menšinovej vláde prechádzajú jednotlivé zákony. Predseda parlamentu dokonca sám niektoré vládne návrhy pochoval a prešlo mu aj hlasovanie za odvolanie koaličného ministra. Jeho odchod z vlády teda pravdepodobný nie je, keďže aktuálne ťahá za nitky a nič by tým nezískal.