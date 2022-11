Rastieme a modernizujeme

Slovenská firma GEVORKYAN je unikát. Patrí do svetovej extratriedy. Pritom pred 25 rokmi vznikla na Slovensku z ničoho. Prvé stroje si jej majiteľ Artur Gevorkyan postavil vlastnoručne – z vyhodených zariadení a dielcov, ktoré našiel v zberniach šrotu. Dnes jeho fabrika zamestnáva vyše 200 ľudí a hneď by zobral ďalších sto. Opäť sa rozširuje, nakupuje špičkové stroje. Investuje do rozvoja a inovácií - a to nevídaných 15 miliónov eur.

,,V tejto neistej dobe?„ pýtajú sa mnohí. ,,Práve preto!“ reaguje slovenský podnikateľ s arménskymi koreňmi. Kto ho pozná, nečuduje sa. Artur Gevorkyan nie je bežný majiteľ a šéf podniku. Jeho netradičné metódy riadenia a nápady mu získali nielen mnoho profesijných ocenení, ale aj silné renomé v brandži. Firma, ktorú vyštudovaný letecký inžinier, špecialista na materiály a držiteľ niekoľkých patentov vybudoval v srdci Slovenska, je európskym lídrom v oblasti práškovej metalurgie. O čo ide? Zjednodušene povedané, o lisovanie kovových súčiastok zo špeciálnych práškových zmesí pri vysokých tlakoch. Metóda je násobne rýchlejšia a lacnejšia ako klasické frézovanie a sústruženie. Navyše inak ako lisovaním sa mnohé súčiastky vyrobiť ani nedajú.

Tajomstvo úspechu?

GEVORKYAN patrí k najinovatívnejším hráčom v odvetví. Navyše je vývojovým dodávateľom pre väčšinu svojich zákazníkov. ,,Táto pozícia nám garantuje dnešné tržby zo sériových výrobkov, ktoré sme vyvinuli pred rokmi, a zároveň máme istotu v odbyte na ďalších 7 až 10 rokov z projektov, na vývoji ktorých pracujeme dnes," vysvetľuje majiteľ.

Medzi zákazníkov patria popredné automobilky, strojárske, letecké či ťažiarske firmy, ale napríklad aj najznámejší tvorcovia luxusnej módy a kozmetiky. Pre mnohé svetoznáme a nadnárodné spoločnosti sú jediným výrobcom komponentov na zemeguli. Firma vo Vlkanovej pri Banskej Bystrici preto ide na štyri zmeny, ale ani to často nestačí.

Rekord na burze

V júni sa firma GEVORKYAN stala prvou slovenskou spoločnosťou, ktorá verejne ponúkla akcie na burze v Prahe. Trhy boli nízko, nálada na nich mizerná a majiteľa všetci vystríhali, aby dlho plánovaný krok odložil. „Kedy, ak nie teraz? Treba sa rozvíjať, investovať, rásť… Kde na to vziať, ak nie na burze? Kríza je predsa príležitosť!“ oponoval.

Vyšlo to. Spoločnosť od investorov získala takmer 30 miliónov eur. Zároveň išlo o najväčšiu emisiu roku 2022 na trhu START pražskej burzy!

„Nepochybne to bol najlepší ťah,“ hodnotí majiteľ spätne. ,,Banky nám úvery dať nechceli, vraj do jám investovať nebudú." Naráža tým na fakt, že základová jama pre osadenie nového veľkorozmerného CNC lisu vyjde na viac ako 100-tisíc eur. A oni takých lisov teraz kupujú osem. Niektoré z nich vyjdú aj na 1,5 milióna. Sú vysoké ako trojposchodová bytovka, vo výrobnej hale kvôli nim museli otvoriť strechu a volať špeciálne žeriavy.

„Nové lisy majú mnoho benefitov. Budú robiť veľké či extrémne zložité súčiastky najmä pre odberateľov v Nemecku a USA. Predpokladáme, že v týchto krajinách bude útlm ekonomík najmenší. Najmodernejšie lisy nám zároveň ušetria dve tretiny nákladov za energie a naša produkcia sa prinajmenšom zdvoj- až strojnásobí,“ objasňuje Gevorkyan.

Padneš? Zodvihneme ťa

Špičkové stroje a technológie však nie sú všetko. ,,Hnevá ma, ak niekto tvrdí, že sa mi darí, lebo som šikovný. Vždy opakujem: Nikdy by som nič nedokázal sám. Naši zamestnanci sú to najcennejšie, čo mám," približuje filozofiu Gevorkyan.

Ide však ešte ďalej. ,,Správame sa ako rodina, bojujeme ako armáda." To je jeden z mnohých sloganov, ktoré nájdete na stenách firmy. Vnútri i vonku. Ako kedysi vo fabrikách legendárneho Tomáša Baťu. Tento majú nad hlavným vstupom.

Ľuďom, ktorí to potrebujú, preto firma prispieva na bývanie, zdravotnú starostlivosť, dopravu, pomáha im v ťažkých situáciách. Vždy, keď si nedokážu pomôcť sami. Keď padnú, pomôže im vstať.

,,Pochádzam z chudobnej rodiny, človek nesmie zabúdať na utrpenia, ktoré zažil. A keď môže, mal by to vracať iným. Navyše vždy som mal pocit, akoby mi pomáhala nejaká vyššia sila," uvažuje Gevorkyan. Premýšľal preto dlho na tým, ako spojiť tieto hodnoty do nejakého symbolu. Rozhodnutie v ňom zrelo dlho, no napokon bolo jasné ako slnko: tradičný arménsky kamenný reliéf s krížom – chačkar!

Foto: GEVORKYAN Gevorkyan, pr, nepouzivat Kamenný reliéf s krížom (chačkar, na fotke vpravo) ručne vyrobili v Arménsku. V areáli firmy vo Vlkanovej ho odhalili Artur Gevorkyan a najvyšší duchovný arménskych kresťanov na Slovensku, v Česku a Maďarsku, otec Barsegh Pilavchyan. Pamätník nesie posolstvo „Žehnaj a ochraňuj nás“ v arménčine a slovenčine.

Symbol nezničiteľnosti, vytrvalosti a tolerancie

Kedysi mal chačkar rôzne funkcie. Označoval sa ním hrob, založenie chrámu, kláštora, mesta, ale zvykol pripomínať aj dôležité udalosti. Napríklad narodenie či smrť panovníka alebo víťaznú bitku. Reliéf bol populárny od starobylých čias a nesúvisel iba s kresťanstvom. Kultom bohato zdobeného kamenného monolitu, ktorý je večný a nezničiteľný, sa už za dávnych čias v Arménsku inšpirovali aj židia či moslimovia, samozrejme, bez kríža. Tradícia chačkarov spájala, zvykli sa pri nich stretávať susedia, známi, rodiny. Nečudo, že duch pamätníka prežil do dnešných čias.

„Nie som prehnane nábožný, neviem sa ani správne prežehnať, nechodím do kostola,“ tvrdí Gevorkyan. ,,Keď cítim vnútornú potrebu, vtedy tam zájdem, a najlepšie s manželkou.„ Pokora a sila pokračovať, a to najmä vtedy, keď sa zdá, že sa vám zrútil svet, sú dôležité. Rovnako ako symboly. ,,Z Arménska máme takú skúsenosť: mesto sa dá zničiť, kostol vypáliť, ale chačkar väčšinou len zvaliť na zem. A vždy prišiel čas, keď ho niekto znova postavil.“

Dodnes sa v krajine pod vyše 4 000 metrov vysokou vyhasnutou sopkou Aragac zachovali tisíce chačkarov rôznych veľkostí, typov i významu. Jedinečné umenie výroby reliéfov z kameňa sa stále vysoko ctí. V roku 2010 ho dokonca UNESCO zapísalo na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.

,,Nechcem povyšovať jedno náboženstvo nad iné. Chačkar v Arménsku ctili všetci – ako symbol pevnosti a nezničiteľnosti, lebo je vytesaný do skaly. Osadením tohto pamätníka by som rád vyjadril poďakovanie Slovákom. Za to, že nielen nás Arménov, ale aj ďalších cudzincov tak vrúcne prijali na svojom území a že nám dovolili na krásnom Slovensku vytvoriť si druhý domov," povedal pri odhalení pamätníka Gevorkyan.

Aj vďaka tomu, že hoci sme každý iný, spolu sme silnejší.