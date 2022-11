Zdravotníctvo pred kolapsom. Matovič motá hlavu Slovensku, myslí si Visolajský

Zástupcovia lekárov sa s vládou stále nedohodli. Desaťtisícové šeky ministra financií Igora Matoviča neriešia problémy slovenského zdravotníctva. Na štvrtkovom brífingu to povedal predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. Tvrdí, že toto opatrenie neprinesie stabilitu a nepritiahne nových kolegov do nemocníc.

„Teší nás, že sa našli peniaze na jednorázový príspevok, určite by to situáciu stabilizovalo. Ale problém, ktorý sme žiadali riešiť pri mzdovom nastavení v našich požiadavkách, nie,” povedal Visolajský. „Potrebujeme v nemocniciach nových lekárov, toto nerieši problém nedostatku lekárov," uviedol.

Rozdať zo dňa na deň desiatky až stovky miliónov eur na nápad jedného človeka prirovnal šéf odborárov k očkovacej lotérii a inému “rozhadzovaniu peňazí”. Zároveň sa vyjadril, že mu príde zvláštne, že minister financií Igor Matovič (OĽaNO) mal problém nájsť dodatočných 40 miliónov na finálne úpravy platových koeficientov, no zo dňa na deň našiel vyše 280-miliónov na šeky. „Mne by takto Igor Matovič poslal 27-tisíc eur. Ale čo by mi to pomohlo, keď sa nedohodneme? Ja tento šek od neho odmietam,” vyhlásil.

Odborári na rokovaniach s rezortom zdravotníctva podľa neho v stredu riešili len technické veci k pracovným zmluvám. „Táto debata bola zneužitá, vyvolala zbytočné emócie," zdôraznil. Ministra financií Igora Matoviča požiadal, aby situáciu nevyhrocoval, ale, naopak, upokojoval.

„Podarilo sa nám síce vládu rozhýbať, máme ústne prísľuby, no bolo na to potrebných vyše 2-tisíc výpovedí? Dnes sme prišli a chceme vyriešiť krízu v kľude za rokovacím stolom. Aj politikov prosíme, aby sa konečne začali snažiť situáciu upokojovať, doteraz sa dial opak,” povedal Visolajský.

Šéf LOZ tiež popiera to, že by lekárski odborári predložili vláde nové požiadavky za desiatky, či stovky miliónov eur. Zdôraznil, že osem požiadaviek platí a ostáva nemenných. Detaily o pracovnom čase, ktoré včera Matovič kritizoval, majú byť súčasťou kolektívnej zmluvy, ktorá je už v platnosti.

Do kolapsu nemocníc zostáva týždeň, a vláda stále s lekárskymi odbormi ani po desiatkach hodín rokovaní dohodu nenašla. Nepadla ani definitívna dohoda na žiadnej z ôsmich požiadaviek lekárov. Tie sa týkajú spravodlivého financovania nemocníc, reformy vzdelávania medikov či zvýšenia počtu lekárov, sestier a ostatného zdravotníckeho personálu. Dohodu na uskutočnení týchto požiadaviek žiadajú lekári zakotviť v memorande. V prípade, že sa štát s 2 100 lekármi vo výpovedných lehotách z 31 nemocníc nedohodne, budú sa rušiť plánované operácie a slovenské zdravotníctvo bude nútené poskytovať len urgentnú, neodkladnú starostlivosť.

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) včera vyhlásil, že ho lekárske odbory oklamali, preto na ne zanevrel a napokon prišiel s novou ponukou jednorazového príspevku. Všetkým zdravotníkom, ktorí aj po 1. decembri nastúpia do práce a do konca tohto mesiaca podpíšu zmluvu, ponúkol poslať pred Vianocami na účet jednorazový „stabilizačný príspevok“ od vlády vo výške od 5 do 30-tisíc eur. Zo štátnej kasy má ísť na toto opatrenie 400 miliónov eur.

Šéf LOZ pred začiatkom štvrtkových rokovaní na ministerstve zdravotníctva vyhlásil, že stabilizačný príspevok nemocniciam nepomôže z dlhodobého ani krátkodobého hľadiska. Odborári podľa jeho slov boli ešte do stredajšej (23. 11.) tlačovky vlády presvedčení, že smerujú k dohode.

Visolajský zdôraznil, že zo strany LOZ nepribudli žiadne nové požiadavky. „Žiadne ďalšie milióny eur sme nežiadali, žiadne požiadavky nepribudli. My sme sa s ministerstvom zdravotníctva bavili technicky o pracovných zmluvách, o veciach, ktoré sú dnes vo vyšších kolektívnych zmluvách, pracovných kolektívnych zmluvách, či by bolo možné ich dať aj do pracovných zmlúv,“ priblížil. O nových požiadavkách hovoril minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

Odborársky predák reagoval, že išlo o čisto technickú debatu mimo ôsmich požiadaviek LOZ. „Ministerstvo zdravotníctva povedalo, že s tým nemá problém. Súhlasilo s tým, ale nie sú to žiadne nové peniaze navyše, to sú dezinformácie a klamstvá,“ vyhlásil Visolajský. Zopakoval, že cieľom LOZ je aj naďalej dospieť k dohode tak, aby bola zabezpečená zdravotná starostlivosť v nemocniciach. Matoviča kritizuje za spôsob komunikácie, tvrdí, že ničomu nepomáha. „Boli sme v tom, že smerujeme k dohode, včerajšia tlačovka je pre ľudí nepochopiteľná,“ skonštatoval.

Čo bude nasledovať?