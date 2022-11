Kažimíra pre majetky vyzývajú na odchod z čela NBS. Prečo sú možnosti jeho odvolania mizerné a koľko zarába?

„Peter Kažímír by mal odstúpiť,“ vyzval poslanec strany Za ľudí Juraj Šeliga, podľa ktorého guvernér národnej banky nevie dôveryhodne vysvetliť pôvod svojho majetku. „Žiaľ, jeho pôsobenie ako guvernéra NBS a zástupcu Slovenska v Európskej centrálnej banke je poškodzovaním dobrého mena našej krajiny,“ zdôraznil bývalý podpredseda parlamentu.

Kažimír býva v miliónovej vile pod bratislavským Slavínom a vlastní aj ďalšie rodinné domy v Bratislave, či v Novom Meste nad Váhom, záhrady či 25 percentný podiel v akciovej spoločnosti. Aj keď jeho majetky sú nemalé, ani jeho príjmy nie sú zanedbateľné.

Za rok 2013 už ako člen vlády priznal okrem zákonného platu aj ďalšie príjmy, čo bolo dohromady 299 846 eur. O rok neskôr 39 515 eur, v roku 2015 v majetkovom priznaní verejných funkcionárov uviedol 159 574 eur vrátane príjmov z prenájmu.

Podobne vysoké príjmy mal aj neskôr. V roku 2016 zarobil aj s vedľajšími príjmami 92 298 eur, v ďalšom roku 166 208 eur a za rok 2018 priznal 69 487 eur. V roku 2019 už ako guvernér Národnej banky Slovenska zarobil 183 798 eur, o rok neskôr 249 195 eur a vlani dokonca 305 935 eur.

Bol by blázon?

Ešte pred rokom sa k téme Kažimírovho odchodu z čela NBS vyjadrila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Vyhlásila, že pokiaľ by bola v situácii ako Kažimír, veľmi vážne by zvažovala odstúpenie z funkcie pre ochranu mena inštitúcie, ktorú zastupuje. „Urobím všetko pre očistenie svojho mena a obranu inštitúcie, ktorú zastupujem,“ reagoval vtedy na slová hlavy štátu Kažimír.

Minister financií a líder OĽaNO Igor Matovič zas vlani uviedol, že ak sú obvinenia voči Kažimírovi pravdivé, vo funkcii by nemal ostať. „Je to vážne obvinenie, ak by to bola pravda, samozrejme, vo funkcii by nemal zostať,“ skonštatoval Matovič.

Odchod z čela národnej banky žiadala aj vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). „Ja si myslím, že pán Kažimír by mal odstúpiť sám. Videli sme to pri všetkých funkcionároch, nominantoch Smeru, či už to bol špeciálny prokurátor, šéf finančnej správy a ďalší funkcionári,“ poznamenala ministerka a dodala, že je nenáležité, aby na čele nejakej inštitúcie bol niekto obvinený.

„Vznesenie obvinenia voči nemu v konečnom dôsledku znamená poškodzovanie reputácie celého Slovenska,“ skonštatovala aj strana SaS. Naopak, Kažimírov bývalý stranícky šéf Robert Fico vyhlásil, že guvernér by bol blázon, keby odstúpil.

Peter Kažimír bol od roku 2006 poslancom Národnej rady, neskôr podpredsedom vlády a dvakrát aj ministrom financií, od apríla 2012 až do apríla 2019. Politiku opustil 1. júna 2019, kedy sa stal guvernérom Národnej banky Slovenska. Vo funkcii vtedy nahradil Jozefa Makúcha. Keďže vstúpil do apolitickej funkcie vzdal sa aj členstva v strane Smer, v ktorej bol od roku 2010 podpredsedom.

Neodvolateľný

Kvôli jeho politickej minulosti v strane Smer bol kritizovaný už pri nástupe do funkcie. Vyčítali mu, že nebude dostatočnou zárukou nezávislosti. Po tom, čo bol vlani v októbri prvýkrát obvinený z prečinu podplácania, vládni predstavitelia ho začali vyzývať na vzdanie sa funkcie. Niektorí žiadali vládu predložiť prezidentke návrh na Kažimírovo odvolanie. Na to však musia byť splnené zákonné podmienky.

„Toto obvinenie priamo nesúvisí s činnosťou Národnej banky. Pracujem na sťažnosti proti obvineniu. Nespáchal som žiadny trestný čin a budem si plniť svoje úlohy guvernéra aj naďalej,“ odkázal vtedy prakticky len veľmi ťažko odvolateľný šéf národnej banky.

„Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident na návrh vlády, ktorý bol schválený Národnou radou,“ uvádza sa v zákone o Národnej banke Slovenska. Podľa neho je guvernéra možné odvolať z funkcie len vtedy, ak prestal spĺňať ustanovené predpoklady na výkon tejto funkcie alebo ak sa vo svojej funkcii dopustil závažného pochybenia podľa osobitného predpisu. Predpoklady na výkon funkcie zákon definuje ako odborné vedomosti a skúsenosti v menovej oblasti alebo v oblasti finančníctva, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť.

Práve bezúhonnosť môže byť v prípade obvinenia guvernéra sporná. Samotné obvinenie však podľa zákona na jeho odvolanie nestačí. „Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin,“ hovorí zákon.

Keby aj vláda, parlament a hlava štátu chceli Kažimírovo odvolanie presadiť nasilu, stále nemusia uspieť. Ak by teda hlava štátu odvolala guvernéra bez splnenie zákonných dôvodov, môže sa proti tomu odvolať. „O sporoch súvisiacich s odvolaním guvernéra z jeho funkcie rozhoduje Súdny dvor Európskej únie,“ uvádza zákon.