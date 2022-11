Hazard s pacientmi. Nemocnice sa pripravujú na najhoršie, Heger prosí o pomoc

„Prestaneme vykonávať plánované operácie na celom území krajiny,“ vyhlásil riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Alexander Mayer. Spresnil, že denne spravia 160 zákrokov a z toho 130 je plánovaných. Nemocnice naprieč Slovenskom vyčíslili, že takto dokážu fungovať približne päť dní.

Situácia v národnom zdravotníctve si vzhľadom na nekončiace spory medzi Lekárskym odborovým združením (LOZ) a vládou zaslúžila aj pozornosť zahraničia. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) vo štvrtok na summite predsedov vlád V4 v Košiciach požiadal kolegov o pomoc v prípade, že by Slovensko potrebovalo od budúceho mesiaca lekárov na zmiernenie kritického stavu v nemocniciach.

Medzitým pokračujú vyjednávania vlády s odborármi. Kým minister financií Igor Matovič (OĽaNO) vyhlasuje, že ho lekárske odbory „podviedli a vybili mu poistky“, ony mu kontrujú, že „celej situácii len škodí“. Ak sa štát s lekármi nedohodne, v stredu 30. novembra vyhlási núdzový stav.

„Na jednu nemocnicu bude jeden lekár v službe, to je ďaleko za normatívmi. Musíme to nejako vyriešiť aj za cenu požiadania o pomoc. Musíme vyčerpať všetky možnosti, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia pacienta,“ dodal Mayer. Priblížil, že Univerzitná nemocnica v Bratislave eviduje výpovede približne 470 lekárov, čo predstavuje takmer tretinu.

Vydržia tak päť dní

Kritická situácia hrozí aj v detských koncových nemocniciach. Na Slovensku sú štyri. V Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach podala výpovede takmer polovica lekárov, presne 60 zo 130. Vo výpovedi je 53 percent lekárov. Monika Krišková, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach, priblížila, že pri tomto počte nedokáže nemocnica zabezpečiť efektívnu zdravotnú starostlivosť pre detského pacienta.

„Dohodli sme sa na pomoci zo strany univerzitnej nemocnice pri vytváraní anestéziologického tímu pre operačné výkony detských pacientov,“ ozrejmila Krišková.

Situácia je rovnaká v každom kúte Slovenska. „Bude robená silná triáž na urgente. Naozaj, prvých päť dní – neodkladná zdravotná starostlivosť. Ten tlak a emócie budú veľmi silné a my ich budeme potom musieť všetci spoločne zvládať,“ informovala riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici Miriam Lapuníková.

„Pokiaľ sa odborári s vládou nedohodnú a budeme nútení pristúpiť k avizovaným obmedzeniam, pacientov i verejnosť budeme o všetkých konkrétnych krokoch vopred informovať,“ podotkla Lenka Záteková, hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina.

Všetky oddelenia vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky si podľa jej hovorcu Jána Bačeka urobili služby tak, aby zabezpečili akútnu zdravotnú starostlivosť na zatiaľ prvé štyri decembrové dni. „Prípadné presuny pacientov budeme riešiť akútne podľa situácie, ak vzniknú,“ skonštatoval.

Rokovať by sa malo v pondelok

Rokovania v stredu stroskotali vo chvíli, keď sa financmajster Matovič rozhodol stiahnuť ponuku na zvýšenie platov na tzv. českú úroveň. Nahnevalo ho, že lekári v zmluvách uvádzali, že budú pracovať 37,5 hodiny týždenne a žiadali týždeň dovolenky navyše. Následne Matovič vo štvrtok na sociálnej sieti zdieľal tlačovú správu Slovenskej lekárskej komory. Tá žiada vládu a lekárske odbory akceptovať posledný návrh vlády zvýšenia koeficientov. Paradoxom je, že ide o ponuku vlády, o ktorej v stredu minister financií povedal, že už neplatí, a namiesto nej predstavil takzvaný stabilizačný príspevok. Lekárski odborári popreli, že by od vlády žiadali nové požiadavky. Odborári na rokovaniach s rezortom zdravotníctva podľa predsedu LOZ Petra Visolajského v stredu riešili len technické veci k pracovným zmluvám. „Táto debata bola zneužitá, vyvolala zbytočné emócie,“ zdôraznil. Ministra Matoviča požiadal, aby situáciu nevyhrocoval, ale, naopak, upokojoval.

Stabilizačný príspevok Matovič nechce lekárom zvýšiť platy, ale radšej by ich jednorazovo vyplatil s tzv. stabilizačným príspevkom. Niektorí lekári by dostali 10-tisíc, iní až 30-tisíc. Museli by však splniť podmienky týkajúce sa odpracovaných rokov. Musia sa však zaviazať, že sa zostanú v nemocniciach tri roky. Matovičove šeky by sa netýkali len lekárov, ale všetkých 25 zdravotníckych profesií, teda aj sestier či sanitárov. Sumu 10-tisíc eur má dostať lekár s plným úväzkom v nemocnici. Ak ho má kratší, o to nižšia bude suma, ktorú dostane.

Atestovaní lekári by k tomu dostali ešte tisíc eur za každý odpracovaný rok, maximálne do 20 rokov. Celkovo by tak mohli dostať až 30-tisíc eur.

Neatestovaní lekári by dostali 10-tisíc eur bez ohľadu na odpracované roky. Ostatní zdravotníci – sestry, sanitári či pôrodné asistentky – majú sľúbený 5-tisícový príplatok.

Zdá sa mu však zvláštne, že minister Matovič mal problém nájsť dodatočných 40 miliónov na finálne úpravy platových koeficientov, no zo dňa na deň našiel vyše 280 miliónov na šeky, tzv. stabilizačné príspevky. „Mne by takto Igor Matovič poslal 27-tisíc eur. Ale čo by mi to pomohlo, keď sa nedohodneme? Ja tento šek od neho odmietam,“ vyhlásil.

Lekárski odborári aj naďalej trvajú na tom, aby sa im zvýšili platy podľa ich poslednej požiadavky. Závisí to však od ministra Matoviča. „Sme prekvapení, že pán minister financií Matovič zmaril snahu oboch strán o konštruktívny dialóg a na tlačových konferenciách, ako naposledy v stredu, uvádza informácie, ktoré sa nezakladajú na pravde,“ dodal Visolajský.

Poslankyňa Jana Bittó Cigániková hovorí, že za „súčasnú situáciu sú zodpovední najmä Matovič a Heger“. Napriek tomu tvrdí, že ponuku na zvýšenie platov o 35 percent mali lekári prijať.

„Nemám žiaden dôvod byť na strane Igora Matoviča a myslím si, že Igor Matovič a Eduard Heger sú zodpovední za to, kam sa situácia dostala, pretože už v lete sľúbili, že to bude vyriešené. Do poslednej chvíle ťahali túto situáciu a nerokovali. Dali odborárom obrovský potenciál. Na druhej strane, ponuka, ktorú dostali, je vysoko konkurencieschopná s Českou republikou. Je to slušná ponuka, nehovoriac o tom, v akom stave je rozpočet. Všetko nad rámec by bolo terčom kritiky aj v zmysle hodnoty za peniaze,“ doplnila Bittó Cigániková. Dodala, že vyjednávanie odborárov už hraničí s vydieraním a ponuku by mali hneď prijať.

Prijať ponuku vlády odporúča lekárom aj analytik Martin Smatana. V relácii Na telo plus vyhlásil, že odborári odviedli dobrú prácu a navýšenie platov, ktoré im ministerstvo financií ponúka, je dobré. „Návrh, ktorý vláda dala, je atraktívny. U mladých lekárov sme už predstihli Česko. Pri mladých lekároch to môže hrať rolu a ostanú tu, ale pri starších lekároch zohrávajú rolu aj iné faktory,“ ozrejmil Smatana.

Zvyšných sedem požiadaviek

Tento týždeň sa každý deň uskutočnilo rokovanie medzi vládou a LOZ. Kým v stredu sa dokázali medzi sebou len povadiť, tak štvrtkové stretnutie na ministerstve nebolo úplne márne. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský priblížil, že rezort vraj dosiahol s LOZ dohodu na siedmich bodoch memoranda. „Riešenia, ktoré sú navrhované, sú prijateľné pre obe strany,“ povedal Lengvarský. Očakáva, že ešte jeden až dva dni potrvá, kým sa doriešia technické detaily s inými ministerstvami. „V prvých siedmich bodoch nič nebráni tomu, aby bolo memorandum podpísané,“ tvrdí minister.

Problematický podľa neho zostáva len ôsmy bod, a to zvýšenie platov lekárov, ktorý však nie je v pôsobnosti rezortu zdravotníctva.

Analytik Smatana podotkol, že výška mzdy nie je pre slovenských lekárov hlavným dôvodom, pre ktorý sa rozhodujú odísť do zahraničia. Preto je podľa neho veľmi dôležité sústrediť sa aj na ďalšie požiadavky LOZ, ktoré by nášmu zdravotníctvu mali pomôcť v dlhodobej perspektíve. Jednou z nich je oddlženie nemocníc a nastavenie jasných pravidiel pri platbách za konkrétnu diagnózu, aby sa problém so zadlžovaním opätovne nevytváral. LOZ vyhlásilo, že oceňuje snahu ministra zdravotníctva o konštruktívnu diskusiu. „Ak vláda tvrdí, že nie je so siedmimi požiadavkami problém, očakávame, že v najbližšej dobe bude týchto sedem požiadaviek pretavených do zákona. Zatiaľ sa tak nestalo,“ pripomenul Visolajský. Ďalšie rokovania medzi oboma stranami sú nateraz naplánované na pondelok.