Preferencie: Osem strán v parlamente, progresívci vysoko

Otázka v prieskume AKO pre TV Joj znela: „Skúste si prestaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí, alebo môžete menovať aj nejakú inú.“ Spomedzi ľudí, ktorí boli rozhodnutí ísť voliť a vedeli aj koho chcú voliť, získala najvyššiu podporu strana Hlas, nasledovaná Smerom a Progresívnym Slovenskom. Do parlamentu by sa dostalo ďalších päť strán.

Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konania prieskumu (8. 11. – 11. 11. 2022), tak 14,3% opýtaných by sa nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 16,9% deklarovalo, že by voliť nešli a 2,0% opýtaných na otázku odmietlo odpovedať. Rozhodnutých by bolo 66,8% oprávnených voličov.