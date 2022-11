Lekári zneužívajú slabosť vlády a z pacientov si robia rukojemníkov, tvrdí analytik Zachar

Premiér Eduard Heger sa obrátil na kolegov z Česka, Maďarska a Poľska s prosbou o pomoc so zabezpečením základnej zdravotnej starostlivosti po 1. decembri, keď vyše 2100 lekárom začnú platiť výpovede v nemocniciach. Podľa analytika INEKO Dušana Zachara je to zodpovedný a nevyhnutný krok. Situáciu to však zachráni iba na niekoľko dní.