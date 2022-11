Matovič chce lekárov rozhádať, jeho desaťtisícové šeky odmietajú

Minister financií Igor Matovič nechce lekárom zvýšiť platy, ale radšej by ich jednorazovo vyplatil tzv. stabilizačným príspevkom. Niektorí lekári by dostali 10-tisíc, iní až 30-tisíc. Museli by však splniť podmienky týkajúce sa odpracovaných rokov.

Musia sa však zaviazať, že sa zostanú v nemocniciach tri roky. Matovičove šeky by sa netýkali len lekárov, ale všetkých 25 zdravotníckych profesií, teda aj sestier či sanitárov.

Rokovania v stredu stroskotali vo chvíli, keď sa financmajster Matovič rozhodol stiahnuť ponuku na zvýšenie platov na tzv. českú úroveň. Nahnevalo ho, že lekári v zmluvách uvádzali, že budú pracovať 37,5 hodiny týždenne a žiadali týždeň dovolenky navyše. Následne Matovič vo štvrtok na sociálnej sieti zdieľal tlačovú správu Slovenskej lekárskej komory. Tá žiada vládu a lekárske odbory akceptovať posledný návrh vlády zvýšenia koeficientov.

Paradoxom je, že ide o ponuku vlády, o ktorej v stredu minister financií povedal, že už neplatí, a namiesto nej predstavil takzvaný stabilizačný príspevok. Dnes chce Matovič dnes predstaviť „náborový príspevok“. Lekári však ponuku na desaťtisícové šeky od štátu odmietajú.

Mali lekári prijať ponuku vlády na zvyšovanie platov? V stredu lekárske odbory zaváhali. Toho využil minister financií Igor Matovič a ponuku na vyššie platy zmietol zo stola. Namiesto platov lekárom ponúka stabilizačný príspevok. Áno Nie Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie 78,9% Áno 21,1%

Alena Tamaškovičová, pediatrička z Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch

Môj osobný názor ako lekára je, že to nerieši dlhodobo personálny problém, aby lekári neodchádzali do zahraničia a zostávali pracovať doma, lekári sú po covide vyčerpaní a preťažení, majú veľké množstvá nadčasovej práce. Naopak, výrazne by pomohol prílev nového personálu do nemocníc. Toto opatrenie nových lekárov do nemocníc neprivedie. Nerozumiem, že sa nenašlo toľko spomínaných zhruba 40 miliónov na dohodu, aby boli ohodnotení práve skúsení lekári – nad 20 rokov praxe, pretože práve oni sú dôležití pri výchove mladých kolegov, a našlo za pár hodín 200 miliónov na stabilizačné príplatky.

Peter Visolajský, predseda LOZ, pediater, Fakultná nemocnica Nitra

Chcem osobne vyhlásiť ako lekár, pediater, ktorý v zdravotníctve pracuje 17 rokov, že odmietam ponuku „šeku“ 27-tisíc eur od pána Matoviča. Pretože mne ide o to, aby sme mali na Slovensku lepšie nemocnice, ktoré sa viac nebudú zadlžovať a ľuďom poskytnú kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Odmietam to i preto, lebo chcem, aby mi prišli noví kolegovia na oddelenia a mohli sme sa tak spoločne starať lepšie o všetkých pacientov. Odmietam to i preto, lebo chcem do nemocníc nové sestry a zdravotníkov. Bez nich sa o pacientov sám s 27-tisíc eurami nepostarám. A odmietam to i preto, lebo lekárske fakulty musia vzdelávať takých medikov, ktorí na Slovensku budú chcieť zostať, a nie z neho utekať.

Soňa Kiňová, endokrinologička, Nemocnica Staré Mesto v Bratislave

Pán minister Matovič si veci vysvetľuje po svojom, a nie tak, ako to reálne je. Stabilizačný príspevok pre lekára nie je riešením. Jednak je to ďalšia otrocká zmluva na tri roky. Treba odrátať dane, zdravotné a sociálne poistenie a už sa suma výrazne znižuje. Nehovoriac, že ak sa počas troch rokov z nejakého dôvodu rozhodne lekár odísť, musí adekvátnu časť z peňazí vrátiť. Lekári, ktorí nastúpia na budúci rok, nedostanú nič, takže to nerieši problém nedostatku personálu. Len sa snaží nateraz narýchlo zabrániť odchodu lekárov a hlavne vložiť klin medzi zdravotníkov. To nie je systémové riešenie.