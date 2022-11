Danko po stávke o Hegerov šál pre Orbána: Už budem zvažovať, čo poviem. Nemienim sa strihať každý mesiac

Keď totiž pred niekoľkými dňami spôsobil maďarský premiér medzinárodný rozruch so šálom zobrazujúcim mapu Veľkého Maďarska, nenechalo to chladným ani Andreja Danka.

„Novinárom som včera povedal, že keby som bol vo funkcii, dal by som Viktorovi Orbánovi na protest šál so Slovenskom. Naša podpredsedníčka Dagmar Kramplová sa usmiala a povedala: ‚Andrej, stav sa, že to Heger urobí v Košiciach.‘ Tak som sa stavil a prišiel som o vlasy,“ zhodnotil predseda SNS. „Odteraz už budem zvažovať, čo poviem. Nemienim sa strihať každý mesiac,“ dodal.

Predseda vlády Eduard Heger na stretnutí premiérov V4 v Košiciach daroval svojmu maďarskému partnerovi šál s nápisom Slovakia. Pred summitom sa obidvaja aj odfotili a fotku zverejnili na sociálnych sieťach.

„Všimol som si, že Viktor Orbán má starý šál, preto som mu dnes daroval nový,“ zdôvodnil Heger. Orbán pod štvrtkovú fotografiu s Hegerom napísal: „Maďar – Slovák, dvaja dobrí priatelia! V Košiciach sa začína stretnutie V4.“

Viktor Orbán spôsobil rozruch, keď vo videu zverejnenom na sociálnej sieti pózoval so šálom s mapou veľkého Maďarska. Rumunský rezort diplomacie i český minister zahraničných vecí Jan Lipavský označili Orbánov prejav za neprijateľný. Podobne sa vyjadrili aj ďalšie krajiny vrátane Chorvátska a Ukrajiny.

Šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer k Orbánovej kauze povedal, že ju treba vnímať v kontexte udalostí. „Keby to niekto raz za čas urobil, dokážeme to galantne prehliadnuť – s úsmevom. Toto gesto však vnímame v kontexte udalostí, ktoré sa vyvíjajú a dejú. Je to vrchol ľadovca a moment, na ktorý bolo treba reagovať,“ uviedol.

Veľké Maďarsko zahŕňa okrem samotného súčasného Maďarska aj časti území Srbska a Ukrajiny, ale aj časti členských krajín Európskej únie, Slovenska, Rakúska, Chorvátska a Rumunska.