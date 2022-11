Ľudia sa báli, pred očami mali výbuch bytovky spred troch rokov

Väčšina z nich strávila noc u svojich príbuzných alebo známych. O deväť ľudí sa postaralo mesto Prešov, ktoré im poskytlo náhradné ubytovanie. Nešťastie sa stalo necelé dva týždne pred tretím výročím tragédie na prešovskej Mukačevskej ulici, kde v podobnom paneláku 6. decembra 2019 vybuchol plyn a o život prišlo osem ľudí.

„Bývame na deviatom poschodí a už sme šli spať. Náš byt je presne oproti tomu, kde sa stalo nešťastie. Len sme zacítili dym a potom nám už búchali na dvere, že v dome horí a máme utekať rýchlo von,“ hovorí pani so slzami v očiach. „Viete, po tej udalosti na Mukačevskej je to fakt hrozné. Veľmi som sa bála, ale počúvala som ľudí v uniformách. Je to veľmi smutné, že pri požiari zomreli naši dvaja susedia. Boli to veľmi zlatí ľudia, všetci ich tu mali radi. Už som len počula, že syn ich chcel ešte zachrániť, ale nepodarilo sa mu to. Dokonca sám mal ťažké popáleniny na chrbte,“ dodáva.

Domovým dôverníkom v bytovom dome je Jozef Demčák. Keď začalo horieť, nebol doma. „Bývam tu s mamkou. Len kamarát mi volal, že nech rýchlo utekám domov, že nám horí dom. Keď som prišiel pred bytovku, už tu boli hasiči, záchranári. Z balkóna na ôsmom poschodí šľahali plamene. Do domu som sa už nedostal. Som rád, že mamka vyšla von bez nejakých problémov. Bývame na treťom poschodí. Dnes šla radšej do práce, aby prišla na iné myšlienky,“ opisuje situáciu.

Dôverník Demčák je od rána k dispozícii všetkým zložkám a aj pracovníkom bytového družstva. „Snažím sa ľudí obvolávať, informujem ich o situácii. Teraz (v piatok doobeda – pozn. red.) voláme všetkých obyvateľov od prízemia až po šieste poschodie, že si môžu prísť po nejaké veci. Ako to bude s bytmi vyššie, neviem,“ dodáva. Verí však, že po dôslednej kontrole statikom sa za nejaké dva-tri dni budú môcť niektorí vrátiť domov. „Tá naša strana, kde bol požiar, však bude asi dlhodobejšie neprístupná. Plastové potrubia sa roztopili, roztrhlo kúrenie…“ Aj on spomenie Mukačevskú. „Zas je zima, zas je čas pred Vianocami, je to hrozné.“

K bloku prichádza ďalší manželský pár. Chce vedieť, kedy sa dostane k svojim veciam. Býva presne na ôsmom poschodí, oproti bytu, kde vznikol požiar. „Je to zlé, dokonca mi jeden známy hovoril, že v tom byte padol strop. Tak som zvedavý, či nás vôbec pustia. Ako pozerám tie vrecia so sutinou, asi to bude pravda,“ skonštatuje. Slzy sa mu tlačia do očí. Tiež v čase požiaru manželia neboli doma. Keď prišli, už sa len zvonku pozerali na skazu. „Ťažko bude, idú sviatky a v dome bývali hlavne starší ľudia. Verím, že niekto pomôže.“

Po veci si do bytovky prišli aj dve sestry. „Akurát sme sa chystali na spánok. Počuli sme nejaký buchot na dvere a ľudí, ktorí kričali, že horí byt. Až vtedy sme si uvedomili, že cítime nejaký dym. Rýchlo sme si zbalili tie najdôležitejšie veci, doklady, telefóny a utekali sme z bytu,“ opisuje situáciu jedna z nich. „Ostali sme pred domom, už sme vedeli, že dnu nás nepustia. Hasiči hasili byt na ôsmom poschodí cez plošinu.“ Dievčatá bývali na piatom poschodí z opačnej strany, ako bol požiar. Ich byt je relatívne v poriadku. Nebol ani vytopený. „Cítiť tam smrad, ale to sa, dúfam, vyvetrá. Už teraz sme celkom pokojné, ale v noci sme mali veľký strach. Ideme k babke, ktorá býva neďaleko. Kedy nám dovolia vrátiť sa domov, ešte nevieme,“ dodala druhá zo sestier.

Podľa denníka Korzár v byte zahynul prešovský podnikateľ Tibor Bramuška s manželkou Zdenkou. V 90. rokoch bol aj poslancom mestského zastupiteľstva.

Podľa informácií z prešovského magistrátu sa správcovi bytového domu podarilo popoludní obnoviť kúrenie s výnimkou dvoch bytov, a taktiež prívod teplej a studenej vody s výnimkou dvanástich bytov, ktoré boli najviac zasiahnuté požiarom. Bytový dom však dočasne zostáva odpojený od elektrickej energie a plynu. Jednotlivé byty budú sprístupnené obyvateľom po vykonaní revízií všetkých sietí a zabezpečení narušených panelov medzi 8. a 9. poschodím.

V dôsledku vysokých teplôt pri požiari došlo v bytovom dome k poškodeniu panelov v stropnej časti bytu, v ktorom sa nachádzalo epicentrum požiaru (medzi 8. a 9. poschodím). Statik odporučil spevniť strop, aby sa predišlo jeho ďalšiemu poškodeniu alebo zrúteniu. Príčiny požiaru zatiaľ nie sú známe.