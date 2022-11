Kaliňák: Kedy som ja spochybňoval Lučanského samovraždu?

Kaliňák na výročie Lučanského smrti: Dozvieme sa skutočnosti, ktoré potvrdia, že verzia o samovražde nie je pravdivá

„Skutok sa stal, nie je však trestným činom. Nastal následok, bolo však vylúčené cudzie zavinenie,“ uviedol prokurátor Marek Švagerko. Aj posudky súdnych lekárov a výsledky pitvy podľa neho dosvedčujú, že k smrti došlo následkom obesenia.

Podľa prokurátora boli získané podstatné dôkazy, ktoré potvrdzujú, že Lučanský bol v cele sám. „Žiadna osoba v daný deň do cely nevstúpila,“ zdôraznil. Nepotvrdili sa ani podozrenia o porušení povinností dozorovej služby. Rovnako aj v prípade predchádzajúceho zranenia oka podľa prokuratúry dôkazy ukazujú, že do cely počas celého dňa nikto nevstúpil a zranenie si mal Lučanský spôsobiť sám.

Prokurátor ešte doplnil, že v rámci vyšetrovania bolo vykonané veľké množstvo úkonov. Bolo zrealizovaných 87 výsluchov, tri konfrontácie svedkov a vypočuli viacero znalcov. Uskutočnila sa aj rekonštrukcia udalostí, zhromaždili sa znalecké posudky, listinné materiály a podklady.

Eximinister vnútra Robert Kaliňák hovorí, že nespochybňuje samovraždu ako príčinu smrti. „Toto vyšetrovanie nám nedáva odpoveď na to, ako došlo k zlyhaniu systému, vrátane tých incidentov v nemocnici. Takéto rozhodnutie nič nevysvetľuje,“ povedal Kaliňák pre Pravdu.

Podľa neho je hlavným problémom zranenie oka, ktoré má „bezpochyby“ súvislosť s Lučanského smrťou. „Ten úraz oka spôsobil všetky tieto veci, ktoré skončili smrťou a to je príčinou všetkého tohto. Ako je možné, že sa generálovi, bývalému prezidentovi policajného zboru zlomí nadočnicový oblúk, má zásadný náraz a potom to skončí smrťou? Pýtam sa, či je tam toto vysvetlené a som presvedčený, že nie,“ zdôraznil exminister vnútra.

Kaliňák trvá na tom, že za smrť Lučanského je zodpovedný štát. „Z dnešného uhlu pohľadu je jasné, že generál nemal byť vo väzbe. To, že ho štát pripravil o život, je nepochybné. Keby nebol vo väzbe, je viac ako pravdepodobné, že by nezomrel. To nám úplne stačí. To, že štát zapríčinil jeho smrť, je nepochybné,“ zdôraznil. Exminister nepopiera, že Lučanský naozaj spáchal samovraždu. „Kedy som to ja spochybňoval?“ oponuje Kaliňák.

Bývalý policajný prezident Milan Lučanský bol zadržaný 3. decembra 2020, potom čo sa kvôli výsluchu vrátil z dovolenky v Chorvátsku. Už deň predtým mu v rámci akcie s krycím menom Judáš vzniesli obvinenie z prijímania úplatkov, ohrozovania dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Následne ho 6. decembra poslal Špecializovaný trestný súd do väzby.

Neskoršie pochybnosti o okolnostiach Lučanského smrti odštartovali na začiatku decembra 2020. Už vtedy na verejnosť prenikli informácie, že sa v prešovskej väznici údajne pokúsil o samovraždu a v ružomberskej vojenskej nemocnici musel absolvovať náročný operačný zákrok. Zodpovední ale tento incident uzatvorili s tým, že si len udrel tvár pri cvičení.

Vtedajšia ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) však následne 29. decembra na mimoriadnom brífingu oznámila, že Lučanský napokon sám siahol na život, pričom o deň neskôr zomrel v nemocnici v Prešove.

Okolnosti smrti ešte preskúmavala aj špeciálna komisia ministerstva spravodlivosti. Po všetkom, čo jej bolo umožnené skontrolovať, komisia nenašla žiadne dôkazy svedčiace o niekoho priamej spoluzodpovednosti za úmrtie bývalého policajného prezidenta.